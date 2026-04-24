அதிமுக முன்னாள் அமைச்சருக்கு எதிரான மனு தள்ளுபடி
அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் எஸ்.பி. வேலுமணி கோவை மாவட்டம் தொண்டாமுத்தூர் தொகுதியில் போட்டியிட்டுள்ளார்.
Published : April 24, 2026 at 11:05 PM IST
சென்னை: அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் எஸ்.பி.வேலுமணியின் வேட்புமனுவில் முதலீடுகள், வங்கி கணக்குகள் உள்ளிட்ட தகவல்களை மறைக்கப்பட்டது குறித்து தேர்தல் ஆணையம் விசாரணை நடத்த கோரிய வழக்கை தள்ளுபடி செய்து சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
கோவையை சேர்ந்த வாக்காளர் விக்னேஸ்வரன் என்பவர் இதுதொடர்பாக உயர் நீதிமன்றத்தில் மனு ஒன்றை தாக்க செய்திருந்தார். அதில், 'தொண்டாமுத்தூர் தொகுதியில் அதிமுக சார்பில் போட்டியிடும் முன்னாள் அமைச்சர் எஸ்.பி.வேலுமணி கடந்த 2021ம் ஆண்டு நடைபெற்ற சட்டமன்ற தேர்தலின்போது தாக்கல் செய்த சொத்து விவரங்களை தற்போது ஒப்பிடும்போது, சொத்துகள் அதிக அளவில் இருப்பதாகவும், அதற்கான ஆதாரங்களை அவர் தாக்கல் செய்யவில்லை' என குறிப்பிட்டிருந்தார்.
'வேலுமணியின் சொத்து விவரங்களின் உண்மைத்தன்மை மறைக்கப்பட்டதா? என வருமான வரித்துறை மற்றும் தேர்தல் ஆணையம் விசாரணை நடத்த உத்தரவிட வேண்டும்' எனவும அவர் தமது மனுவில் கோரிக்கை விடுத்திருந்தார்.
இந்த வழக்கை விசாரித்த தலைமை நீதிபதி எஸ்.ஏ.தர்மாதிகாரி, நீதிபதி ஜி.அருள்முருகன் ஆகியோர் அடங்கி அமர்வு, ஏற்கனவே தேர்தல் நடைபெற்று முடிந்துவிட்டது. அதனால், தற்போது வேட்புமனுவில் தெரிவித்த சொத்து விவரங்கள் குறித்து விசாரிக்க தேர்தல் ஆணையத்துக்கு உத்தரவிட முடியாது என கூறி, வழக்கை தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிட்டனர்.