தொழிலதிபரை மிரட்டி பணம் பறித்த வழக்கு: இன்ஸ்பெக்டர் முகமது புஹாரியின் ஜாமீன் மனு தள்ளுபடி
ஏற்கெனவே ஜாமீன் கோரி முகமது புஹாரி இரண்டு முறை தாக்கல் செய்த மனுவை சென்னை முதன்மை அமர்வு நீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்திருந்தது.
Published : October 1, 2026 at 2:01 PM IST
சென்னை: ஆம்ஸ்ட்ராங் கொலை வழக்கில் சேர்த்து விடுவதாக கூறி, தொழிலதிபரை மிரட்டி 40 லட்சம் ரூபாய் பறித்த வழக்கில் கைதான காவல் ஆய்வாளர் முகமது புஹாரியின் ஜாமீன் மனுவை தள்ளுபடி செய்து சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது.
கடந்த 2024ஆம் ஆண்டு ஜூலை 5 அன்று பகுஜன் சமாஜ் கட்சியின் மாநில தலைவர் ஆம்ஸ்ட்ராங், பெரம்பூரில் உள்ள அவரது வீட்டிற்கு அருகே வைத்து அடையாளம் தெரியாத கும்பலால் கொடூரமாக வெட்டிப் படுகொலை செய்யப்பட்டார்.
இது தொடர்பாக செம்பியம் காவல்துறையினர் வழக்கு பதிவு செய்து இதுவரை 27 பேரை கைது செய்தனர். பின்னர், உயர் நீதிமன்ற உத்தரவின் படி இந்த வழக்கு சிபிஐ விசாரணைக்கு மாற்றப்பட்டது.
இந்நிலையில், ஆம்ஸ்ட்ராங் கொலை வழக்கில், ஒரு குற்றவாளியாக சேர்த்து விடுவதாக மிரட்டி சென்னையைச் சேர்ந்த தொழிலதிபர் அகில் என்பவரிடம் 40 லட்சம் ரூபாய் பணம் பறித்ததாக பரங்கிமலை காவல்துறை ஆய்வாளர் முகமது புஹாரி மற்றும் அவருக்கு உடந்தையாக இருந்த ஃபிரண்ட்ஸ் ஆஃப் போலீஸ் சீனிவாசன் ஆகியோரை யானைக்கவுனி காவல்துறையினர் கைது செய்தனர்.
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இந்த வழக்கில், ஏற்கெனவே ஜாமீன் கோரி முகமது புஹாரி இரண்டு முறை தாக்கல் செய்த மனுவை சென்னை முதன்மை அமர்வு நீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்திருந்தது.
இந்நிலையில், முகமது புஹாரி ஜாமீன் கோரி சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்தார். இந்த மனு நீதிபதி என்.ரமேஷ் முன்பு இன்று (அக்டோபர் 1) விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி, முகமது புஹாரியின் ஜாமீன் மனுவை தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிட்டார்.