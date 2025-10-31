ETV Bharat / state

100 கோடி கேட்டு தோனி தொடர்ந்த வழக்கை நிராகரிக்க முடியாது - சென்னை உயர்நீதிமன்றம் அதிரடி உத்தரவு!

தான் சூதாட்டத்தில் ஈடுபட்டதாகக் கூறிய முன்னாள் ஐபிஎஸ் அதிகாரி சம்பத்குமாருக்கு எதிராக தோனி, 100 கோடி ரூபாய் மான நஷ்டஈடு கேட்டு சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்திருந்தார்.

சென்னை உயர் நீதிமன்றம்
Published : October 31, 2025 at 8:45 PM IST

சென்னை: தனக்கு எதிராக 100 கோடி ரூபாய் மான நஷ்டஈடு கேட்டு கிரிக்கெட் வீரர் தோனி தொடர்ந்த வழக்கை, நிராகரிக்க கோரி முன்னாள் ஐபிஎஸ் அதிகாரி சம்பத்குமார் தாக்கல் செய்த மேல்முறையீட்டு மனுவை தள்ளுபடி செய்து சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

ஐபிஎல் சூதாட்டம் குறித்து விசாரணை நடத்திய முன்னாள் ஐபிஎஸ் அதிகாரி சம்பத்குமார், இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் முன்னாள் கேப்டன் தோனி சூதாட்டத்தில் ஈடுபட்டதாக தனியார் தொலைக்காட்சி விவாத நிகழ்ச்சி ஒன்றில் கூறியிருந்தார்.

இதன் மூலம் தனது பெயருக்கு களங்கம் ஏற்படுத்தியதாகக் கூறி, 100 கோடி ரூபாய் மான நஷ்டஈடு கேட்டு ஐபிஎஸ் அதிகாரி சம்பத்குமார் மீதும், தனியார் தொலைக்காட்சிக்கு எதிராகவும், கிரிக்கெட் வீரர் மகேந்திர சிங் தோனி, 2014ஆம் ஆண்டு சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்திருந்தார்.

தோனியின் வழக்கை நிராகரிக்கக் கோரி, முன்னாள் ஐபிஎஸ் அதிகாரி சம்பத்குமார் தாக்கல் செய்த மனுவை தனி நீதிபதி அமர்வில் அண்மையில் விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது தனி நீதிபதி, "சாட்சிகள் விசாரணை தொடங்கியுள்ள நிலையில், இந்த மனுவை ஏற்றுக்கொண்டால் பிரதான வழக்கு முடிவுக்கு வர இன்னும் பல ஆண்டுகள் ஆகும்" என கூறி, முன்னாள் ஐபிஎஸ் அதிகாரியின் மனுவை தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிட்டார்.

இதையும் படிங்க: 97 ஏக்கர் பஞ்சமி நிலத்தை மீட்கக் கோரிய மனு: தமிழக அரசுக்கு உயர் நீதிமன்றம் அதிரடி உத்தரவு!

இந்த உத்தரவை எதிர்த்து சம்பத்குமார் தாக்கல் செய்த மேல்முறையீடு வழக்கை விசாரித்த நீதிபதிகள் எஸ்.எம்.சுப்பிரமணியம், ஜோதிராமன் அமர்வு, வழக்கின் தீர்ப்பை தேதி குறிப்பிடாமல் தள்ளிவைத்திருந்தது. 100 கோடி ரூபாய் மான நஷ்டஈடு கேட்டு தோனி தொடர்ந்த வழக்கு இன்று மீண்டும் விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது நீதிபதிகள் ஐபிஎஸ் அதிகாரி சம்பத்குமாரின் மேல்முறையீட்டு மனுவை தள்ளுபடி செய்து தீர்ப்பளித்துள்ளனர்.

