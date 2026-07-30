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டாஸ்மாக் முறைகேடு விவகாரம்: செந்தில் பாலாஜியின் முன் ஜாமீன் மனு தள்ளுபடி

அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜியின் அறிவுறுத்தலின் படி டாஸ்மாக் மேலாளர் விசாகன் முறைகேடு செய்துள்ளதாக லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை சார்பில் ஆஜரான அரசு தலைமை குற்றவியல் வழக்கறிஞர் ஜான் சத்யன் தெரிவித்தார்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 30, 2026 at 12:30 PM IST

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சென்னை: டாஸ்மாக் முறைகேடு விவகாரத்தில் பதிவு செய்யப்பட்ட வழக்கில் முன்ஜாமீன் (முன்பிணை) கோரி முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி தாக்கல் செய்த மனுவை சென்னை உயர் நீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிட்டுள்ளது.

தமிழ்நாட்டில் உள்ள 5,380 டாஸ்மாக் கடைகளும், சுமார் 3,240 டாஸ்மாக் பார்களுக்கும் செயல்பட்டு வருகிறது. பார்களுக்கு டெண்டர்கள் மூலமாக மாவட்ட நிர்வாகம் உரிமம் வழங்கி வருகிறது. டாஸ்மாக் கடைகளால் வருமானம் தொடர்ந்து அதிகரித்தாலும், மதுபார்களால் வருமானம் குறைந்து வந்தது.

கடந்த 2021ஆம் ஆண்டு கோவை, நீலகிரி, திருப்பூர், ஈரோடு, நாமக்கல் மற்றும் கரூர் மாவட்டங்களில் உள்ள 857 பார்களில் 284 பார்களுக்கு உரிமம் இல்லாமல் சட்டவிரோதமாக செயல்பட அனுமதித்ததால் 2022-23ஆம் ஆண்டில் கோவை மற்றும் நீலகிரி மாவட்டத்தில் மட்டும் சுமார் 32 கோடியே 81 லட்சத்து 11 ஆயிரத்து 834 ரூபாய் அரசுக்கு இழப்பு ஏற்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகிறது.

மது ஏற்றிச்செல்லும் போக்குவரத்திற்கு டெண்டர் விடாமல், வருடத்துக்கு 100 கோடி ரூபாய் வரை குறிப்பிட்ட நிறுவனத்துக்கு அரசு ஒதுக்கியுள்ளதாகவும், கரூர் கேங் என்ற பெயரில் அரசியல் கட்சியை சேர்ந்தவர்கள் கோவை மற்றும் கரூரில் கட்சி நிதி வசூலித்ததாக கூறப்படுகிறது.

இவைமட்டுமின்றி, மது பாட்டில்கள் சுத்தம் செய்வதிலும் பல கோடி ரூபாய் ஊழல் நடந்துள்ளதாகவும், குறிப்பிட்ட சில நிறுவனங்களின் மதுவகைகளை விற்பனை செய்ய அனுமதி வழங்கியதன் மூலம் வெளிநாட்டு மது வகைகளுக்கு 500 ரூபாய் கூடுதலாகவும், மற்ற மதுவுக்கு 10 ரூபாய் முதல் 100 ரூபாய் வரை 2021-2025 வரை வசூல் செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் குற்றம்சாட்டப்பட்டுள்ளது.

இந்த முறைகேடு முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி துணையுடன் நடைபெற்றதாக கூறப்படும் நிலையில், அவர் உள்பட முன்னாள் டாஸ்மாக் இயக்குநர் விசாகன், முன்னாள் மண்டல மேலாளர்களான ராமதுரை முருகன் மற்றும் பன்னீர்செல்வம், செந்தில் பாலாஜியின் உதவியாளர்கள் உள்ளிட்ட 7 பேர் மீதும், மதுபான ஆலைகள் மற்றும் டாஸ்மாக் ஊழியர்கள் மீது லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை 11 பிரிவுகளில் வழக்குப் பதிவு செய்தது.

இந்நிலையில், லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை வழக்குப் பதிவு செய்துள்ள இந்த வழக்கில் முன்பிணை வழங்க வேண்டும் என செந்தில் பாலாஜி தரப்பில் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தாக்கல் செய்யப்பட்டது.

இந்த வழக்கு நீதிபதி ஜி.கே இளந்திரையன் முன்பு விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது செந்தில் பாலாஜி தரப்பில் ஆஜரான மூத்த வழக்கறிஞர் என்.ஆர் இளங்கோவன், செந்தில் பாலாஜிக்கு எதிராக எந்த குற்றச்சாட்டும் இல்லை. டாஸ்மாக் அதிகாரிகளுக்கு எதிராக மட்டுமே உள்ளது.

டாஸ்மாக்கில் அமலாக்கத்துறை சோதனை நடத்தியது தொடர்பாக வழக்கு உச்ச நீதிமன்றத்தில் நிலுவையில் உள்ளது. டாஸ்மாக் நிறுவனத்தின் மீது அமலாக்கத்துறை நடவடிக்கை எடுக்க உச்ச நீதிமன்றம் தடை விதித்துள்ளது.

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உச்ச நீதிமன்றம் தடை விதித்துள்ள நிலையில், அமலாக்கத்துறை நடத்திய சோதனையின் அடிப்படையில் இந்த வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது தவறு. டாஸ்மாக்கில் முறைகேடு நடந்திருப்பது உண்மைதான். ஆனால், செந்தில் பாலாஜிக்கு எந்த நேரடி தொடர்பும் கிடையாது. அவர் மீது எந்த குற்றச்சாட்டும் உறுதி செய்யப்படவில்லை எனத் தெரிவித்தார்.

தொடர்ந்து லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை சார்பில் ஆஜரான அரசு தலைமை குற்றவியல் வழக்கறிஞர் ஜான் சத்யன், முறைகேடு தொடர்பாக அமலாக்கத்துறை ஆவணங்களை எடுத்துக் கொண்டதில் எந்த தவறும் இல்லை. டாஸ்மாக் நிறுவனங்கள் தொடர்பாக விசாரணை நடத்த மட்டுமே உச்ச நீதிமன்றம் தடை விதித்துள்ளது.

செந்தில் பாலாஜிக்கு எதிராக விசாரணை நடத்த தடை விதிக்கப்படவில்லை. அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜியின் அறிவுறுத்தலின் படி டாஸ்மாக் மேலாளர் விசாகன் முறைகேடு செய்துள்ளார். தொடர்ந்து விசாரணை செய்யப்பட வேண்டும் என்பதால் முன்பிணை வழங்க கூடாது என தெரிவித்தார்.

இரு தரப்பு வாதங்களையும் கேட்ட நீதிபதி, செந்தில் பாலாஜியின் முன்பிணை மனுவை தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிட்டார்.

TAGGED:

SENTHIL BALAJI BAIL DISMISSED
MADRAS HIGH COURT
செந்தில் பாலாஜி
டாஸ்மாக் முறைகேடு
TASMAC TENDER CASE

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