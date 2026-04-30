'ஜன நாயகன்' படம் லீக்கான விவகாரம்; எடிட்டர் உமா சங்கரின் முன்ஜாமீன் மனு தள்ளுபடி
Published : April 30, 2026 at 7:19 PM IST
சென்னை: நடிகர் விஜய்யின் ‘ஜன நாயகன்’ திரைப்படம் இணையதளத்தில் வெளியான விவகாரத்தில், காவல்துறையால் தேடப்பட்டு வரும் உமா சங்கரின் முன்ஜாமீன் மனுவை சென்னை உயர் நீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்துள்ளது.
விஜய் நடித்துள்ள 'ஜன நாயகன்' (Jana Nayagan) படம் கடந்த ஜனவரி 9ஆம் தேதி பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு வெளியாகும் என படக்குழு சார்பில் அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது. ஆனால், ராணுவ அடையாளங்களை காட்சிப்படுத்தியிருப்பதால் படத்தை மறு ஆய்வுக்கு அனுப்ப தணிக்கை வாரியம் முடிவு செய்தது. அதன்படி, ஜன நாயகன் படம் தணிக்கைக் குழுவின் மறு ஆய்வுக்குழு முன் நிலுவையில் உள்ளது.
இந்த நிலையில், ஜன நாயகன் படம் ஏப்ரல் 3ஆம் தேதி சட்டவிரோதமாக இணையதளத்தில் வெளியானது. இதையடுத்து பட தயாரிப்பு நிறுவனமான கே.வி.என். புரொடக்ஷன்ஸ் அளித்த புகாரின் அடிப்படையில், வழக்குப் பதிவு செய்து அசோக் நகர் காவல்துறையினர் விசாரித்து வருகின்றனர்.
இந்நிலையில் இந்த வழக்கில் தனக்கு முன் ஜாமீன் வழங்க வேண்டும் என ஜன நாயகன் படத்தின் எடிட்டர் உமா சங்கர் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்துள்ளார். இந்த மனு நீதிபதி ஜி.கே இளந்திரையன் முன்பு விசாரணைக்கு வந்தது.
அப்போது, உமா சங்கர் தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர் பால் கனகராஜ், “உமா சங்கர் வழக்கில் 3-வது குற்றவாளியாக மட்டுமே சேர்க்கப்பட்டுள்ளார். தனக்கும் கதை திருட்டுக்கும் எந்த தொடர்பும் இல்லை. செல்வம் என்பவர் ஏற்கெனவே கைது செய்யப்பட்டுள்ளார். அதனால் முன்ஜாமீன் வழங்க வேண்டும்” என தெரிவித்தார்.
அதற்கு தயாரிப்பாளர் நிறுவனம் தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், “பெரும் செலவில் தயாரிக்கப்பட்ட ஜன நாயகன் படம் இணையத்தில் வெளியானதால், நிறுவனத்துக்கு பெறும் பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. சுமார் 3,000 ஊழியர்கள் ஒத்துழைப்புடன் 145 நாட்கள் படம் எடுக்க செலவிடப்பட்டது.
உமா சங்கருக்கு தெரிந்த ரஜினி, செல்வம் ஆகியோர் தான் அனைத்து காட்சிகளையும் எடுத்து சென்றுள்ளனர். பின்னர் காட்சிகளை இணையத்தில் வெளியிட்டுள்ளனர். தற்போது வரை உமா சங்கர் தலைமறைவாக உள்ளார்” என தெரிவிக்கப்பட்டது.
தொடர்ந்து காவல்துறை தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், " திரைப்படத்தின் ஒரு காட்சி வெளியானால் அதற்கு ஸ்டூடியோவில் இருப்பவர்களை தான் முதல் காரணமாக கூறுவார்கள். காட்சிகள் கசிந்தபோது யார் பணியில் இருந்தார்கள் என்பதற்கான வீடியோ ஆதாரம் உள்ளது. தொலைப்பேசி அழைப்பு விவரங்களும் எடுக்கப்பட்டுள்ளன. விரிவாக விசாரணை செய்தால் மட்டுமே உண்மை குற்றவாளிகளை கண்டுபிடிக்க முடியும்” என தெரிவித்தார்.
அனைத்து தரப்பு வாதங்களையும் கேட்ட நீதிபதி, “ஏன் எடிட்டர் மற்றும் உதவியாளரை மட்டும் வழக்கில் சேர்த்துள்ளீர்கள். படத்தின் கதாநாயகியையும் சேர்க்கலாமே?” என நகைச்சுவையாக தெரிவித்தார். பின்னர், காவல்துறை விளக்கத்தை ஏற்று முன்ஜாமீன் கோரிய வழக்கை தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிட்டார்.