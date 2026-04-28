வேட்பாளர்கள் இரு தொகுதிகளில் போட்டியிட சட்டம் அனுமதிக்கிறது; நீதிமன்றம் கருத்து

ஏற்கெனவே உச்ச நீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்துள்ள வழக்கை சுட்டிக்காட்டிய நீதிபதிகள், மனுதாரர் தொடர்ந்த வழக்கை தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிட்டனர்.

Published : April 28, 2026 at 1:55 PM IST

சென்னை: தேர்தலின்போது இரு தொகுதிகளில் போட்டியிடும் வேட்பாளர்கள், ஒரு தொகுதியில் தங்களின் பதவியை ராஜினாமா செய்யும்போது, தேர்தல் செலவை அவர்கள் திரும்ப செலுத்துவதாக உத்தரவாத பத்திரத்தை கேட்டு பெற வேண்டும் என்று தேர்தல் ஆணையத்துக்கு உத்தரவிடக் கோரிய வழக்கை சென்னை உயர்நீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்தது.

மக்கள் பிரதிநிதித்துவச் சட்டம் 1951 பிரிவு 33(7)-ன் படி, இந்தியாவில் நடைபெறும் தேர்தலில் ஒரு வேட்பாளர் ஒரே தேர்தலில் அதிகபட்சம் இரண்டு தொகுதிகளில் போட்டியிட முடியும். ஒருவேளை அந்த வேட்பாளர் இரு தொகுதிகளிலும் வெற்றி பெற்றால், ஒரு தொகுதியில் மட்டும் தமது எம்எல்ஏ அல்லது எம்பி பதவியை ராஜினாமா செய்ய வேண்டும். அப்படி ராஜினாமா செய்யப்படும் தொகுதிக்கு தேர்தல் ஆணையம் இடைத்தேர்தலை நடத்தும்.

தேசிய மற்றும் மாநில அளவில் மூத்த அரசியல் தலைவர்கள் சிலர், பொதுத் தேர்தலின்போது இரண்டு தொகுதிகளில் போட்டியிட்டு வெற்றிப் பெற்ற பிறகு, ஒரு தொகுதியில் தங்களின் பதவியை ராஜினாமா செய்த வரலாறும் உண்டு. இந்த யுக்தியை தான் நடந்து முடிந்த சட்டப்பேரவை தேர்தலில் தவெக தலைவர் விஜய்யும் பின்பற்றியுள்ளார். அவர் சென்னை பெரம்பூர் மற்றும் திருச்சி கிழக்கு என இரண்டு தொகுதிகளில் போட்டியிட்டுள்ளார்.

இந்த நிலையில், மதுரை மேலூரை சேர்ந்த மணி என்பவர் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் மனு ஒன்றை தாக்கல் செய்துள்ளார். அதில், ‘சட்டமன்றம், நாடாளுமன்றத் தேர்தல்களில் சில வேட்பாளர்கள் இரண்டு தொகுதிகளில் போட்டியிடுகின்றனர். இரு தொகுதிகளிலும் வெற்றி பெறும்பட்சத்தில், ஒரு தொகுதியில் தங்களின் பதவியை அவர்கள் ராஜினாமா செய்ய வேண்டும். அந்த தொகுதிக்கு இடைத்தேர்தல் நடத்த வேண்டியுள்ளது. இதனால் தேர்தல் ஆணையத்துக்கு கூடுதல் செலவு ஏற்படுகிறது’ எனக் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

'எனவே, இரு தொகுதிகளில் போட்டியிடும் வேட்பாளர்களிடம், அவர்கள் ராஜினாமா செய்யும் தொகுதிக்கான இடைத்தேர்தல் செலவுகளை ஏற்க வேண்டும் என உத்தரவாத பத்திரம் பெற வேண்டும் என்று தேர்தல் ஆணையத்துக்கு உத்தரவிட வேண்டும்' எனவும் அந்த மனுவில் கோரியிருந்தார்.

இந்த மனு தலைமை நீதிபதி எஸ்.ஏ.தர்மாதிகாரி, நீதிபதி ஜி.அருள்முருகன் ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வு முன்பாக விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது வழக்கை விசாரித்த நீதிபதிகள், வேட்பாளர்கள் இரு தொகுதிகளில் போட்டியிடத் தேர்தல் ஆணைய சட்டம் அனுமதியளிக்கிறது. இந்த சட்டப்பிரிவை எதிர்த்த வழக்கை உச்ச நீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்துள்ளதை சுட்டிக்காட்டி, மனுதாரர் தொடர்ந்த வழக்கை தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிட்டனர்.

