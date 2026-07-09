திருவள்ளூரில் அம்மோனியா வாயு கசிந்து 18 பேர் உயிரிழந்த வழக்கு; நிறுவன உரிமையாளர் உள்ளிட்ட 3 பேரின் ஜாமீன் மனு தள்ளுபடி
விசாரணை ஆரம்பக் கட்டத்தில் உள்ளதால், ஜாமீன் வழங்கக் கூடாது என காவல்துறை தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது.
Published : July 9, 2026 at 8:56 PM IST
சென்னை: அம்மோனியா வாயு கசிந்ததில் தொழிலாளர்கள் 18 பேர் உயிரிழந்த சம்பவம் தொடர்பான வழக்கில் சம்பந்தப்பட்ட தனியார் நிறுவனத்தின் உரிமையாளர் உள்ளிட்ட 3 பேரின் ஜாமீன் மனுக்களை தள்ளுபடி செய்து சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
திருவள்ளூர் மாவட்டம் பெரியபாளையம் அருகே உள்ள கன்னிகைப்பேர் பகுதியில் அமைந்துள்ள செயிண்ட் பீட்டர்ஸ் பால் சீஃபுட் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் (St. Peter's Paul Seafoods Exports) இறால் பதப்படுத்தும் நிறுவனத்தில் கடந்த ஜூன் 21 ஆம் தேதி அம்மோனியா வாயுக் கசிவு ஏற்பட்டது.
இதையடுத்து பேரிடர் மீட்புக்குழு உத்தரவின்படி, Chemical, Biological, Radiological and Nuclear (CBRN) சிறப்பு மீட்புக் குழு சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து சென்று, தேவையான பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் (PPE), வாயுக் கண்டறிதல் கருவிகள் மற்றும் CBRN மீட்பு உபகரணங்களுடன் மீட்பு நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டனர்.
மேலும், பாதிப்புகள் ஏற்படமல் தடுக்க நிறுவனத்தை சுற்றி உள்ளவர்களை முதற்கட்டமாக பாதுகாப்பான இடங்களுக்கு மாற்றுதல், வாயுக் கசிவின் தாக்கம் எவ்வளவு தூரம் பரவியுள்ளது என்பதை மதிப்பீடு செய்தனர். தொடர்ந்து, பாதிப்புகள் ஏற்படாத வகையில் அனைத்து நடவடிக்கைகளும் எடுக்கப்பட்டது.
ஆனால், அம்மோனியா வாயுக் கசிவால் ஏற்பட்ட மூச்சத்திணறளால் 83 பேர் பாதிக்கப்பட்ட சூழலில், இதுவரை 18 பேர் உயிரிழந்துள்ளனர். இந்த சம்பவம் தொடர்பாக, தொழிற்சாலை உரிமையாளர் ஜோசப் ஜெகன், தண்டையார்பட்டியைச் சேர்ந்த மோகன், தொழிற்சாலை மேலாளர் டேனியல் மற்றும் தொழிலாளர் முகவர் சுரேஷ் ஆகியோரை காவல்துறை கைது செய்துள்ளனர்.
மேலும், கடல் உணவுப் பதப்படுத்தும் தொழிற்சாலையில் இருந்து அம்மோனியா வாயுவை அகற்றும் பணிகள் தொடர்ந்து 5 நாட்களாக நடந்து முடிந்த சூழலில், நேற்று அந்த தொழிற்சாலைக்கு அதிகாரிகள் சீல் வைத்தனர்.
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இதற்கிடையே, கைது செய்யப்பட்டுள்ள தொழிற்சாலை உரிமையாளர் ஜோசப் ஜெகன், மோகன், மேலாளர் டேனியல் ஆகியோர் ஜாமீன் கோரி சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்திருந்தனர்.
இந்த மனு நீதிபதி குமரப்பன் முன்பாக இன்று விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, காவல்துறை தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர் யோகராஜா சேகர், "இந்த சம்பவத்தில் இதுவரை 18 பேர் உயிரிழந்துள்ளார்கள். 6 பேர் தற்போதும் கவலைக்கிடமான நிலையில் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர். விசாரணை ஆரம்பக் கட்டத்தில் உள்ளதால், ஜாமீன் வழங்கக் கூடாது" என்று வாதாடினார்.
இதையடுத்து வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி, 3 பேரின் ஜாமீன் மனுக்களையும் தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிட்டார்.