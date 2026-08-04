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அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் மீதான வழக்கை விரைந்து முடிக்க நீதிமன்றம் உத்தரவு

சொத்துக்குவிப்பு வழக்கை மதுரையில் உள்ள சட்டவிரோத பணப்பரிமாற்ற தடைச் சட்ட வழக்கை விசாரிக்கும் நீதிமன்றத்துக்கு மாற்றும்படி கோர முடியாது என நீதிமன்றம் தெரிவித்துள்ளது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 4, 2026 at 9:06 PM IST

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சென்னை: முன்னாள் அமைச்சர் அனிதா ராதாகிருஷ்ணனுக்கு எதிரான சொத்துக் குவிப்பு வழக்கை விரைந்து விசாரிக்க வேண்டும் என தூத்துக்குடி சிறப்பு நீதிமன்றத்துக்கு சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

கடந்த 2001 - 2006 ஆம் ஆண்டு திமுக ஆட்சிக் காலத்தில் அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் அமைச்சராக பதவி வகித்தபோது, வருமானத்துக்கு அதிகமாக 2 கோடியே 7 லட்சத்து 96 ஆயிரத்து 384 ரூபாய் சொத்து சேர்த்ததாக அவர் மீதும், அவரது குடும்பத்தினருக்கு எதிராகவும் லஞ்ச ஒழிப்புத் துறையினர் வழக்கு தொடர்ந்தனர். இந்த வழக்கு தூத்துக்குடி நீதிமன்றத்தில் விசாரணையில் உள்ளது.

இந்த சூழலில், சொத்துக் குவிப்பு வழக்கின் அடிப்படையில் அனிதா ராதாகிருஷ்ணனுக்கு எதிராக சட்டவிரோத பணப்பரிமாற்ற தடைச் சட்டத்தின் கீழ், மதுரை சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் புகார் மனு ஒன்றை அமலாக்கத்துறை தாக்கல் செய்தது. அதில், தூத்துக்குடி நீதிமன்றத்தில் உள்ள சொத்துக் குவிப்பு வழக்கை மதுரை சிறப்பு நீதிமன்றத்துக்கு மாற்றக் கோரி சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மனுத் தாக்கல் செய்யப்பட்டது.

இந்த மனுவை விசாரித்த உயர் நீதிமன்றம், தூத்துக்குடி நீதிமன்றத்தில் உள்ள சொத்துக் குவிப்பு வழக்கு விசாரணைக்கு இடைக்காலத் தடை விதித்திருந்தது. இந்த தடையை நீக்கக் கோரி அனிதா ராதாகிருஷ்ணனும் மனுத்தாக்கல் செய்திருந்தார்.

இந்த வழக்கை விசாரித்த தலைமை நீதிபதி எஸ்.ஏ தர்மாதிகாரி, நீதிபதி ஜி.அருள்முருகன் அடங்கிய அமர்வு, ‘தூத்துக்குடி நீதிமன்றத்தில் உள்ள சொத்துக்குவிப்பு வழக்கு சாட்சிகள் விசாரணை முடிந்து. வழக்கறிஞர்கள் இறுதி வாதம் துவங்க உள்ள நிலையில், இதனை மதுரையில் உள்ள சட்டவிரோத பணப்பரிமாற்ற தடைச் சட்ட வழக்கை விசாரிக்கும் நீதிமன்றத்துக்கு மாற்றும்படி கோர முடியாது’ எனத் தெரிவித்துள்ளது.

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மேலும், முன்னாள் அமைச்சரும், எம்.எல்.ஏவுமான அனிதா ராதாகிருஷ்ணனுக்கு எதிராக வழக்கு தொடர அரசு அனுமதி பெறப்படவில்லை எனவும், அமலாக்கத்துறை வழக்கு இன்னும் விசாரணைக்கு ஏற்றுக் கொள்ளப்படவில்லை எனவும் சுட்டிக்காட்டிய நீதிபதிகள், முன்கூட்டியே இந்த மனுத் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளதாகக் கூறி, அமலாக்கத்துறையின் மனுவை தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிட்டனர்.

அதேபோல, தூத்துக்குடி நீதிமன்ற விசாரணைக்கு விதிக்கப்பட்டிருந்த தடையை நீக்கிய நீதிபதிகள், சொத்துக் குவிப்பு வழக்கை விரைந்து விசாரித்து முடிக்க வேண்டும் எனவும் உத்தரவிட்டுள்ளனர்.

TAGGED:

ANITHA RADHAKRISHNAN
அனிதா ராதாகிருஷ்ணன்
சென்னை உயர் நீதிமன்றம்
MADRAS HIGH COURT
ANITHA RADHAKRISHNAN CASE DISMISSED

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