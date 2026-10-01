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அசாம் டூ தமிழ்நாடு - யானைகளை கொண்டு வர நிரந்தர வழிகாட்டுதல்களை வகுக்க அரசுக்கு உத்தரவு

ஏற்கனவே நடைமுறையில் உள்ள விதிகளுக்கு முரணாக இருக்கும் என்பதால் மூன்றாம் தரப்பினரின் தலையீட்டை அனுமதிக்கக் கூடாது என சேவா டிரஸ்ட் தரப்பில் ஆஜரான மூத்த வழக்கறிஞர் தெரிவித்தார்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 1, 2026 at 3:40 PM IST

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சென்னை: வெளிமாநிலங்களில் இருந்து தமிழகத்திற்கு யானைகளை கொண்டு வருவதற்கு நிரந்தர வழிகாட்டுதல்களை வகுக்க தமிழக அரசுக்கு சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

சென்னையை சேர்ந்த 'சேவா டிரஸ்ட்' அமைப்பின் சார்பில் தாக்கல் செய்யப்பட்ட மனுவில், ‘கோயில் கும்பாபிஷேகம், பிரமோற்சவம் உள்ளிட்ட விழாக்களின்போது யானைகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. இதற்கு அனுமதி அளிப்பதில் தாமதம் ஏற்படுவதை தவிர்க்க உரிய வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை வகுக்க வேண்டும்’ என கோரப்பட்டுள்ளது.

மேலும் யானைகள் துன்புறுத்தப்படுவதை தடுக்கும் வகையிலும், பொதுமக்கள் பாதுகாப்பை உறுதி செய்யும் வகையிலும் மாவட்ட அளவில் கண்காணிப்புக் குழுக்கள் அமைத்து ஒப்புதல் வழங்கலாம் எனவும் மனுவில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

விழாக்களில் பயன்படுத்தப்படும் யானைகளின் தகுதி குறித்து அரசு கால்நடை மருத்துவரின் சான்றிதழ் பெறுவது, குறைந்தது 8 மணி நேரம் யானைகளுக்கு ஓய்வு அளிப்பது உள்ளிட்ட விதிமுறைகளை வகுக்கலாம் என்றும் மனுவில் யோசனை தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது.

இந்த மனு தலைமை நீதிபதி எஸ்.ஏ தர்மாதிகாரி, நீதிபதி ஜி. அருள்முருகன் ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வில் விசாரணைக்கு வந்தது.

அப்போது, மனுதாரர் தரப்பில் ஆஜரான மூத்த வழக்கறிஞர் எஸ். பிரபாகரன், "அசாம் அரசு ஏற்கனவே யானைகளை கொண்டு செல்ல அனுமதி வழங்கிவிட்டது. நான்கு யானைகள் ஸ்ரீகாகுளம் அருகில் ஆந்திரப் பிரதேச எல்லையைக் கடந்துவிட்டது. ஒரு யானை ஏற்கனவே மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயிலுக்கு வழங்கப்பட்டுவிட்டது" என தெரிவித்தார்.

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தொடர்ந்து, சேவா டிரஸ்ட் தரப்பில் ஆஜரான மற்றொரு மூத்த வழக்கறிஞர் ராகவாச்சாரி, "விதிகளைப் பின்பற்றி யானைகள் தமிழ்நாட்டிற்கு மாற்றப்பட்ட பிறகு, தற்போதைய வழக்கில் தொடர்வதற்கு பெரிதாக எதுவும் இருக்காது என்றும், ஏற்கெனவே நடைமுறையில் உள்ள விதிகளுக்கு முரணாக இருக்கும் என்பதால் மூன்றாம் தரப்பினரின் தலையீட்டை அனுமதிக்கக் கூடாது" என்றும் தெரிவித்தார்.

இந்த வாதங்களைக் கேட்டறிந்த நீதிபதிகள், “வெளி மாநிலங்களில் இருந்து யானைகளை தமிழகத்திற்கு கொண்டு வருவதற்கு நிரந்தர வழிகாட்டுதல்களை 4 வாரங்களில் கொண்டு வர வேண்டும்” என தமிழக அரசுக்கு உத்தரவிட்டனர்.

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யானை
சென்னை உயர் நீதிமன்றம்
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