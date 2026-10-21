இடைநிலை பணிமூப்பு பட்டியலில் சேர்க்க சென்னை மாநகராட்சி ஊழியர்கள் கோரிக்கை; நகராட்சி நிர்வாகம் முடிவெடுக்க நீதிமன்றம் உத்தரவு
இடைமூப்புப் பட்டியலை இறுதி செய்வதற்கு முன்னர், மனுதாரர்கள் அளித்த கோரிக்கைகள் தகுதியின் அடிப்படையிலும், சட்டப்படியும் பரிசீலிக்கப்படும் என்று அரசு தரப்பில் உறுதியளிக்கப்பட்டது.
Published : October 21, 2026 at 5:28 PM IST
சென்னை: சென்னை மாநகராட்சி ஊழியர்களை மாநில அளவிலான இடைநிலை பணிமூப்பு பட்டியலில் சேர்ப்பது குறித்து முடுவெடுக்க நகராட்சி நிர்வாக இயக்குநருக்கு சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
சென்னை மாநகரட்சியில் உள்ள மின் பிரிவில் இளநிலைப் பொறியாளராக பணியாற்றும் எஸ். அனந்த் ராமகிருஷ்ணன், உதவிப் பொறியாளராக பணியாற்றும் டி.காளிதாஸ் உள்ளிட்ட 10-க்கும் மேற்பட்ட இளநிலை மற்றும் உதவி செயற் பொறியாளர்கள் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு ஒன்றை தொடர்ந்தனர்.
அந்த மனுவில், கடந்த 1998 ஆம் ஆண்டு மே மாதம் சென்னை மாநகராட்சியில் மின்சாரப் பணியாளர்களாக நியமிக்கப்பட்டு, 2010 ஆம் ஆண்டு ஜூன் மாதம் இளநிலைப் பொறியாளர்களாக நியமிக்கப்பட்டதாக குறிப்பிட்டுள்ளனர்.
கடந்த 2025 ஆம் ஆண்டு மார்ச் மாதம் மாநில அளவில் தயாரிக்கப்பட்ட இடைநிலைப் பணிமூப்புப் பட்டியலில் தங்களது பெயர்களைச் சேர்த்து, மாநகராட்சி உதவி செயற் பொறியாளர் பணிக்கான பதவி உயர்வுக்கு தங்களின் பெயர்களை பரிசீலிக்கும்படி கோரிக்கை வைத்தனர்.
இந்த வழக்கு நீதிபதி மும்மினேனி சுதீர் குமார் முன்பு விசாரணைக்கு வந்த போது, மனுதாரர் தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், மாநிலம் முழுவதும் உள்ள அனைத்து நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்பு ஊழியர்களுக்கும் ஒரு ஒருங்கிணைந்த பணிப்பிரிவு மற்றும் இடமாற்றம், பதவி உயர்வுக்கான முறையை 2023 ஏப்ரல் மாதம் நடைமுறைக்கு வந்தது.
நகர்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகள் (திருத்த) சட்டம் வழிவகுக்கும் நிலையில், அதை நடைமுறைப்படுத்தாமல், சென்னை மாநகராட்சி தனது ஊழியர்களை மற்ற மாவட்டங்களிலிருந்து வேறுபட்ட ஒரு தனி அலகாகக் கருதி, பதவி உயர்வுகளை வழங்கி வருவதாக குற்றஞ்சாட்டினார்.
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மாநில அளவில் ஒரே மாதிரியான தகுதியை கொண்டிருந்தாலும் மற்ற மாநகராட்சிகளுடன் ஒப்பிடும் போது, 10க்கு ஒன்று என்ற அரிதான பதவி உயர்வு விகிதத்திலேயே இருப்பதாகவும் சுட்டிக்காட்டினார்.
நகராட்சி நிர்வாகத்துறை தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், 2025 ஆம் ஆண்டு தயாரிக்கப்பட்ட இடைமூப்புப் பட்டியலை இறுதி செய்வதற்கு முன்னர், மனுதாரர்கள் அளித்த கோரிக்கைகள் தகுதியின் அடிப்படையிலும், சட்டப்படியும் பரிசீலிக்கப்படும் என்று உறுதியளிக்கப்பட்டது.
இதனை பதிவு செய்து கொண்ட நீதிபதி மும்மினேனி சுதீர் குமார், தங்கள் கோரிக்கைகள் குறித்து அரசிடம் புதிய மனு அளிக்க மனுதாரர்களுக்கு உத்தரவிட்டார்.
பணிமூப்புப் பட்டியலை இறுதி செய்வதற்கு முன்னர், அந்த கோரிக்கை மனுக்களை பரிசீலித்து, தகுதியின் அடிப்படையிலும், சட்டத்திற்கு உட்பட்டும் தகுந்த உத்தரவுகளைப் பிறப்பிக்க வேண்டுமென நகராட்சி நிர்வாகத் துறை இயக்குனருக்கு உத்தரவிட்டு வழக்கை முடித்து வைத்தார்.