நீதிமன்ற வளாகத்தில் பிடிக்கப்பட்ட 46 நாய்களின் பராமரிப்பு - தமிழக அரசுக்கு உயர் நீதிமன்றம் அதிரடி உத்தரவு
"நாய்களைப் பிடிப்பதும், பராமரிப்பதும் விலங்குகள் வதை தடுப்புச் சட்டம், விலங்கு பிறப்பு கட்டுப்பாட்டு விதிகள் ஆகியவற்றின்படி இருக்க வேண்டும்" என்று நீதிபதிகள் தெரிவித்தனர்.
Published : October 8, 2026 at 4:25 PM IST
சென்னை: சென்னை உயர்நீதிமன்ற வளாகத்தில் இருந்து பிடிக்கப்பட்ட நாய்களுக்கு பாதுகாப்பான முறையில் போதுமான உணவு மற்றும் குடிநீர் வசதிகளை செய்து கொடுக்க வேண்டும் என தமிழக அரசுக்கு சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
உயர் நீதிமன்ற வளாகத்தில் இருந்து பிடிக்கப்பட்ட நாய்களை முறையாக பராமரிக்க கோரி பிரகாஷ் காந்த் என்பவர், சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தார். அதில், "உயா்நீதிமன்ற வளாகத்தில் இருந்து 46 நாய்கள் பிடிக்கப்பட்டுள்ளன. அந்த நாய்களுக்கு ஏற்கனவே கருத்தடையும் தடுப்பூசியும் போடப்பட்டுள்ளதால் இதுவரை யாருக்கும் எந்த பாதிப்பும் ஏற்படவில்லை. உச்சந்திமன்ற உத்தரவுக்கு பிறகு தமிழகத்தில் 38 கருத்தடை மையங்கள் அமைக்கப்பட்டன. ஆனால், அவற்றில் எத்தனை செயல்பாட்டில் உள்ளன? அவை எங்கே அமைக்கப்பட்டுள்ளன? என்ற விவரங்கள் ஏதும் இல்லை.
பிடிபடும் நாய்கள் எங்கே கொண்டு செல்லப்படுகின்றன என்பது தெரியாமல், அடைத்து வைத்து கொண்டு செல்கின்றனர். 'ஒரு தேசத்தின் மகத்துவத்தையும் தார்மிக முன்னேற்றத்தையும், விலங்குகள் நடத்தப்படும் விதத்தைக் கொண்டே மதிப்பிடலாம்' என மகாத்மா காந்தி குறிப்பிட்டுள்ளார். பசுவுக்கு நீதி வழங்க தனது மகனையே தேரில் ஏற்றி கொன்றதாக மனுநீதி சோழன் வரலாறு கூறுகிறது.
அதனால், உயர்நீதிமன்ற வளாகத்தில் பிடிபட்ட நாய்களை மனிதாபிமானத்துடன் சட்டத்திற்குட்பட்டு கையாள சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவிட வேண்டும். மேலும், நாய்களுக்கு போதுமான உணவு, தண்ணீர், காற்றோட்டமான சூழ்நிலை, கருத்தடைக்கு பின் மீண்டும் அதே இடத்தில் விட உத்தரவிட வேண்டும்" என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.
இந்த மனு, தலைமை நீதிபதி எஸ்.ஏ.தர்மதிகாரி, நீதிபதி ஜி.அருள்முருகன் ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வு முன் விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, மனுதாரர் தரப்பில் ஆஜரான மூத்த வழக்கறிஞர், "நாய்களைப் பிடிப்பதும், பராமரிப்பதும் விலங்குகள் வதை தடுப்புச் சட்டம் மற்றும் விலங்கு பிறப்பு கட்டுப்பாட்டு விதிகளின்படி இருக்க வேண்டும். நாய்களுக்கு கருத்தடை செய்ய மட்டுமே பயன்படும் மையங்களை, நாய்களை நீண்ட காலம் அடைத்து வைக்கும் இடங்களாக மாற்றக் கூடாது" என்று தெரிவித்தார்.
இதையடுத்து, வழக்கை விசாரித்த நீதிபதிகள், உயர்நீதிமன்ற வளாகத்தில் இருந்து பிடிக்கப்பட்ட நாய்களை முறையான பராமரிக்க வேண்டும் என்றும், அவற்றுக்கு போதுமான உணவும் குடிநீரும் வழங்க வேண்டும் எனவும் உத்தரவிட்டனர்.
இந்த வழக்கு தொடர்பாக தமிழக அரசும், சென்னை மாநகராட்சியும் பதிலளிக்க உத்தரவிட்ட நீதிபதிகள், விசாரணையை 4 வாரங்களுக்கு ஒத்திவைத்தனர்.