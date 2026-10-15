திமுக தலைவர்களை பற்றிய தவறான சமூக வலைதளப் பதிவு - காவல் துறைக்கு உயர்நீதிமன்றம் அதிரடி உத்தரவு
திமுக தலைவர்களை பற்றிய தவறான பதிவுகள் குறித்து காவல் துறையில் பலமுறை புகார் அளித்தும் எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படவில்லை என்று மனுதாரர் தரப்பு வழக்கறிஞர் வாதிட்டார்.
Published : October 15, 2026 at 7:41 PM IST
சென்னை: சமூக வலைதளங்களில், திமுக தலைவர்களைப் பற்றி, ஏஐ தொழில்நுட்பத்தால் உருவாக்கப்பட்ட தவறான பதிவுகளை உடனடியாக நீக்க வேண்டும் என காவல் துறைக்கு சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
சென்னை கொண்டித்தோப்பைச் சேர்ந்த திமுக வழக்கறிஞர் நடராஜன், சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்திருந்த மனுவில், 'கடந்த சில மாதங்களாக சமூக வலைதளங்களில் திமுக தலைவர்களை பற்றியும், அவர்களின் குடும்ப உறுப்பினர்கள் பற்றியும் தவறான தகவல்களையும், பதிவுகளையும் வெளியிட்டு வருகின்றனர் என்று தெரிவித்துள்ளார்.
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மேலும், "ஏஐ தொழில்நுட்பத்தால் உருவாக்கப்பட்ட பதிவுகள், தனிப்பட்ட தலைவர்களை குறிவைத்து பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன. அவை பொது அமைதிக்கு குந்தகம் விளைவிக்கும் வகையில் உள்ளன. இதுபோன்ற பதிவுகள், இருதரப்பினருக்கும் இடையே மோதலை உருவாக்கும் சூழலையும் உருவாக்கி வருகிறது. இதுகுறித்து பலமுறை காவல் துறையிடம் புகார் அளித்தும் எந்த நடவடிக்கை இல்லை" என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.
"ஒரு சில புகார்களில் வழக்குப் பதிவு செய்தும் எந்த மேல் நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படவில்லை. எனவே, தவறான அவதூறான பதிவுகளை நீக்க உத்தரவிட வேண்டும்" என்றும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
இந்த வழக்கு நீதிபதி வி.லட்சுமி நாராயணன் முன்பு விசாரணைக்கு வந்தபோது, மனுதாரர் தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர் ஏ.சரவணன், "இதுதொடர்பாக பலமுறை காவல் துறையில் புகார் அளித்தும் எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படவில்லை. குறிப்பாக, சென்னை மாநகர மேயர் பிரியா, காவல்துறை ஆணையரை சந்தித்து புகார் அளித்த பிறகும் காவல்துறை எந்த நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை" என்று தெரிவித்தார்.
காவல்துறை தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர் அருள் அன்புமணி, "தவறான பதிவுகளை நீக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்" என தெரிவித்தார்.
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இதையடுத்து வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி, சமூக வலைதளங்களில், திமுக தலைவர்களைப் பற்றிய தவறான பதிவுகளை உடனடியாக நீக்க வேண்டும் என்றும், நீக்கப்பட்டது தொடர்பான அறிக்கையை காவல் துறை அக்டோபர் 29ஆம் தேதி சமர்ப்பிக்க வேண்டும் என்றும் கூறி உத்தரவிட்டுள்ளார்.