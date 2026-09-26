வங்கியில் கடன் வாங்கிய ஒரே குடும்பத்தை சேர்ந்த 4 பேர் உயிரிழப்பு: மீண்டும் விசாரணை நடத்த நீதிமன்றம் உத்தரவு
"இதனை எப்படி காவல்துறை வெறும் தற்கொலை எனக் கூறி வழக்கை முடித்து வைத்தது? வங்கியில் கடன் வாங்கியிருந்த நிலையில், ஒரு குடும்பமே உயிரிழந்திருப்பதை சாதாரணமாக எடுத்துக்கொள்ள முடியாது" என நீதிபதி தெரிவித்தார்.
Published : September 26, 2026 at 11:02 PM IST
சென்னை: வங்கியில் கடன் வாங்கிய குடும்பத்தை சேர்ந்த 4 பேர் அடுத்தடுத்து உயிரிழந்தது குறித்து காவல்துறை விசாரணை நடத்த என சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
அண்ணா நகரை சேர்ந்த சுமதி என்பவருக்கு 'கோல்டன் ஸ்கேன்' என்ற பெயரில் மருத்துவ பரிசோதனை மையத்திற்கான உபகரணங்களை வாங்க அம்பத்தூரில் உள்ள தனியார் வங்கி சார்பில் கடன் உதவி வழங்கப்பட்டது. இந்த கடனுக்கான தவணைகளை சுமதி செலுத்தி வந்த நிலையில், கடந்த 2025 மார்ச் மாதம் திடீரென தனது உயிரை மாய்த்துக் கொண்டதாக தெரிகிறது. இதன் தொடர்ச்சியாக, அவரது கணவரும், 2 குழந்தைகளும் உயிரிழந்தனர்.
இதுகுறித்து அண்ணாநகர் போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வந்தனர். பின்னர், இதனை தற்கொலை எனக் கூறி போலீசார் வழக்கை முடித்து வைத்தனர். இதனிடையே, சுமதி தர வேண்டிய கடன் பாக்கிக்காக, அவரது மருத்துவ உபகரணங்களை பறிமுதல் செய்ய வங்கி தரப்பில் காவல் நிலையத்தில் மனு அளிக்கப்பட்டது. ஆனால், காவல்துறையினர் எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை எனக் கூறப்படுகிறது.
இதையடுத்து, இதுதொடர்பாக வங்கி தரப்பில் அண்மையில் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடரப்பட்டது. இந்த வழக்கு நீதிபதி வி.லட்சுமிநாராயணன் முன்பு விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, காவல்துறை தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர் யோகராஜா சேகர், "சுமதியை தொடர்ந்து அவரது கணவர் பாலகிருஷ்ணண், இரு குழந்தைகள் உயிரை மாய்த்துக் கொண்டுள்ளனர். இதுதொடர்பாக பதிவு செய்த வழக்கை காவல்துறை கடந்த ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் முடித்து வைத்தது" என தெரிவித்தார்.
அப்போது குறுக்கிட்ட நீதிபதி, "விசாரணையை காவல்துறை முடித்து வைத்தது அதிர்ச்சி அடைய வைப்பதாக உள்ளது. ஒரே குடும்பத்தைச் சேர்ந்த 4 பேர் உயிரிழந்தது குறித்து மீண்டும் காவல்துறை விசாரணை நடத்த வேண்டும். ஒரு குடும்பத்தில் இருந்த 4 பேரும் உயிரிழந்துள்ளனர்.
இதனை எப்படி காவல்துறை வெறும் தற்கொலை எனக் கூறி வழக்கை முடித்து வைத்தது? வங்கியில் கடன் வாங்கியிருந்த நிலையில், ஒரு குடும்பமே உயிரிழந்திருப்பதை சாதாரணமாக எடுத்துக்கொள்ள முடியாது. எனவே, அண்ணாநகர் காவல்துறை துணை ஆணையர் இந்த வழக்கை மீண்டும் விசாரணையை நடத்தி அறிக்கை தாக்கல் செய்ய வேண்டும்" என நீதிபதி உத்தரவிட்டு, விசாரணையை செப்டம்பர் 28ம் தேதிக்கு ஒத்திவைத்தார்.