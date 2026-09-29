கதிர் ஆனந்தின் பாஸ்போர்ட்டை புதுப்பிக்க NOC கோரிய வழக்கு - வேலூர் நீதிமன்றத்திற்கு பறந்த உத்தரவு
கதிர் ஆனந்த் மற்றும் அவரது மனைவியின் மனு மீது உத்தரவு பிறப்பிக்க எத்தனை நாட்களாகும் எனக் கேள்வி எழுப்பிய நீதிபதி, இதுதொடர்பாக வேலூர் மாவட்ட முதன்மை நீதிபதி அறிக்கை தாக்கல் செய்ய உத்தரவிட்டார்.
Published : September 29, 2026 at 6:30 PM IST
சென்னை: வழக்கு நிலுவையில் இருப்பதால் திமுக எம்.பி கதிர் ஆனந்த் மற்றும் அவரது மனைவியின் பாஸ்போர்ட்டை புதுப்பிக்க தடையில்லாச் சான்று வழங்குவது(NOC) குறித்து வேலூர் மாவட்ட முதன்மை நீதிபதிக்கு சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது.
கடந்த 1996-2001 ஆம் ஆண்டு வரையிலான திமுக ஆட்சிக் காலத்தில், பொதுப்பணித்துறை அமைச்சராக இருந்த துரைமுருகன், வருமானத்துக்கு அதிகமாக ரூ. 3 கோடியே 92 லட்சம் அளவுக்கு சொத்து சேர்த்ததாக காவல்துறை வழக்குப்பதிவு செய்தது. அந்த வழக்கில் துரைமுருகன், அவரது மனைவி சாந்தகுமாரி, மகன் கதிர் ஆனந்த், மருமகள் சங்கீதா உள்ளிட்ட 5 பேர் மீது வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டது.
வேலூர் நீதிமன்றத்தில் விசாரணையில் உள்ள இந்த வழக்கு விசாரணைக்கு உச்ச நீதிமன்றம் தடை விதித்துள்ளது. இந்நிலையில், அக்டோபர் 26ஆம் தேதியுடன் காலாவதியாகும் தங்களது பாஸ்போர்ட்டை புதுப்பிக்கும் வகையில், தடையில்லாச் சான்று வழங்கக் கோரி வேலூர் நீதிமன்றத்தில், கதிர் ஆனந்த் மற்றும் அவரது மனைவி சங்கீதா மனு தாக்கல் செய்தனர்.
அந்த மனு மீது வேலூர் நீதிமன்றம் முடிவெடுக்கவில்லை என்று கூறி, தங்கள் மனு மீது முடிவெடுத்து, தடையில்லா சான்று வழங்க வேலூர் நீதிமன்றத்துக்கு உத்தரவிடக் கோரி இருவரும் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் தனித்தனியாக மனுக்கள் தாக்கல் செய்துள்ளனர்.
அவர்களது மனுக்களில், ‘தங்கள் மகளுக்கு வரும் நவம்பர் ஒன்றாம் தேதி திருமணம் நடைபெறவுள்ளதாகவும், மணமகன் குடும்பத்தினர் துபாயில் வசித்து வருவதால், திருமண ஏற்பாடுகள் தொடர்பாக தாங்கள் துபாய் சென்று வர வேண்டியுள்ளதாகவும்’ குறிப்பிட்டிருந்தனர்.
இந்த வழக்குகள் நீதிபதி வி. லட்சுமி நாராயணன் முன்பு விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, மகளின் திருமணம் குறித்த தகவலை வேலூர் நீதிமன்றத்தில் கூறாமல், உயர் நீதிமன்றத்தில் தெரிவித்துள்ளதாக அரசு தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது.
இதையடுத்து, இருவரின் மனு மீது உத்தரவு பிறப்பிக்க எத்தனை நாட்களாகும் எனக் கேள்வி எழுப்பிய நீதிபதி, இதுதொடர்பாக வேலூர் மாவட்ட முதன்மை நீதிபதி அறிக்கை தாக்கல் செய்ய உத்தரவிட்டனர். தொடர்ந்து, இந்த வழக்கு தொடர்பான விசாரணையை அக்டோபர் 1 ஆம் தேதிக்கு ஒத்திவைத்துள்ளனர்.