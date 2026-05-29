சிலைகளை கோயில்களுக்கு அனுப்ப கோரி வழக்கு: இந்து சமய அறநிலையத் துறை பதிலளிக்க உத்தரவு
மாநிலம் முழுவதும் சிலைகள் பாதுகாப்பு மையங்களில் வைக்கப்பட்டுள்ள சிலைகளை மீண்டும் சம்பந்தப்பட்ட கோயில்களுக்கு அனுப்ப உத்தவிட கோரி சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தாக்கல் செய்யப்பட்டது
Published : May 29, 2026 at 10:38 AM IST
சென்னை: சிலை பாதுகாப்பு மையங்களில் வைக்கப்பட்டுள்ள சிலைகளை சம்பந்தப்பட்ட கோயில்களுக்கு அனுப்ப உத்தவிடக் கோரிய வழக்கில் இந்து சமய அறநிலையத் துறை பதிலளிக்க சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
தமிழ்நாடு கோயில்களில் உள்ள புராதன சிலைகளை பாதுகாக்கும் வகையில், மாநிலம் முழுவதும் பல்வேறு இடங்களில் சிலைகள் பாதுகாப்பு மையங்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. இந்த மையங்களில் வைக்கப்பட்டுள்ள சிலைகளுக்கு ஆகம விதிகளின்படி பூஜைகள் நடத்தப்படவில்லை. அதன் காரணமாக அவற்றை மீண்டும் சம்பந்தப்பட்ட கோயில்களுக்கு அனுப்ப உத்தவிட கோரி சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் கோயம்புத்தூர் உப்பிலிபாளையத்தைச் சேர்ந்த சிவபக்தரான டி. சுரேஷ் பாபு வழக்கு தாக்கல் செய்துள்ளார்.
அந்த மனுவில், சிலைகள் பாதுகாப்பு மையங்களில் நடராஜர் உள்ளிட்ட பல்வேறு சிலைகள், கிட்டங்கியில் அடுக்கி வைக்கப்படும் பொருட்களை போல அடுக்கிவைக்கப்பட்டுள்ளன. அவை எப்போது உரிய கோயில்களுக்கு அனுப்பப்படும் என்பது தெரிவியவில்லை என்றும் மனுவில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
மேலும் பாதுகாப்பு மையத்தில் வைக்கப்பட்டுள்ள சிலைகளுக்கு பூஜைகள், நெய்வேத்தியங்கள் செய்யாதது ஆகம விதிகளுக்கு முரணானது எனவும், இந்த பஞ்சலோகம் மற்றும் செம்பு போன்ற உலோகங்களால் உருவாக்கப்பட்ட சிலைகளை வழிபட பொதுமக்களுக்கு அனுமதி வழங்கப்படுவதில்லை. கோயில்களில் கண்காணிப்பு கேமராக்கள் பொருத்தி சிலைகளை பாதுகாப்பாக வைப்பதற்கு பதிலாக, உலோகங்களை போல சிலை பாதுகாப்பு மையங்களில் சாமி சிலைகள் குவித்து வைக்கப்பட்டுள்ளது என மனுவில் குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.
பஞ்ச லோகம் மற்றும் செம்பு போன்ற உலோகங்களால் ஆன இந்த சிலைகளை குவித்து வைத்திருப்பதால், வேதியியல் மாற்றம் ஏற்பட்டு சிலைகள் சேதமடைய வாய்ப்புள்ளது. அதன் காரணமாக சிலைகளை மீண்டும் சம்பந்தப்பட்ட கோயில்களுக்கு அனுப்பி வைக்க உத்தரவிட வேண்டும் அல்லது சிலை பாதுகாப்பு மையங்களில் உள்ள உலோக திருமேனிகளுக்கு அர்ச்சகர் மூலமாக தினசரி பூஜைககள் நடத்த உத்தரவிட வேண்டும் என மனுவில் உப்பிலிபாளையத்தைச் சேர்ந்த டி. சுரேஷ் பாபு கோரிக்கை வைத்துள்ளார்.
இந்த வழக்கு சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் நேற்று விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது நீதிபதிகள் ஜி. ஆர் சுவாமிநாதன் மற்றும் லட்சுமிநாரயணன் அமர்வு, இந்து சமய அறநிலையத் துறை பதிலளிக்க உத்தரவிட்டு, வழக்கை இன்றுக்கு (மே 29) தள்ளி வைத்தனர்.