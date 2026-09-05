யானைகள் வழித்தடங்களை அடையாளம் காண 3 மாதங்கள் அவகாசம் - நீதிமன்றம் உத்தரவு
தமிழகம் முழுவதும் 41 பகுதிகளை யானைகள் வழித்தடங்களாக அடையாளம் கண்டு, அது குறித்து ஆய்வு நடத்தப்பட்டு வருவதாக தலைமை வனப் பாதுகாவலர் வேணு பிரசாத் நீதிமன்றத்தில் தெரிவித்தார்.
Published : September 5, 2026 at 1:46 PM IST
சென்னை: தமிழ்நாட்டில் யானைகள் வழித்தடங்களாக அறிவிக்க வேண்டிய பகுதிகளை அடையாளம் கண்டு அறிக்கை அளிக்க மூன்று மாத காலம் அவகாசம் வழங்கி, சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
தமிழ்நாட்டில் உள்ள யானை வழித்தடங்களை அடையாளம் கண்டு அறிவிக்க உத்தரவிடக் கோரி கடந்த 2019ஆம் ஆண்டு விலங்குகள் நல ஆர்வலரான எஸ். முரளிதரன் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தாக்கல் செய்தார்.
இந்த வழக்கில், சென்னை உயர் நீதிமன்றம் பிறப்பித்த உத்தரவின் அடிப்படையில், யானைகள் வழித்தடங்களை கண்டறிய, முதன்மை தலைமை வனப் பாதுகாவலர் தலைமையில் இரு குழுக்களை அமைத்து தமிழ்நாடு அரசு உத்தரவு பிறப்பித்தது.
இந்நிலையில், இதுதொடர்பான வழக்கு நீதிபதிகள் என்.சதீஷ்குமார் மற்றும் கே.ராஜசேகர் ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வில் மீண்டும் இன்று விசாரணைக்கு வந்தது.
அப்போது அரசுத் தரப்பில், தமிழகத்தில் ஜவலகிரி-தக்கட்டி, ஜாவலகிரி - பனை - அஞ்செட்டி, பில்லிக்கல் - ஜவலகிரி ஆகிய 3 பகுதிகளை, யானைகள் வழித்தடங்களாக அறிவித்து ஆகஸ்ட் 27ஆம் தேதி அரசாணை பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளதாக அறிக்கை தாக்கல் செய்யப்பட்டது.
இதனைத் தொடர்ந்து பேசிய, யானைகள் வழித்தடங்களை கண்டறிய அமைக்கப்பட்டுள்ள குழுவின் தலைவரான முதன்மை தலைமை வனப் பாதுகாவலர் வேணு பிரசாத், தமிழக அரசு அமைத்துள்ள குழு தமிழகம் முழுவதும் 41 பகுதிகளை யானைகள் வழித்தடங்களாக அடையாளம் கண்டுள்ளதாகவும், இந்த 41 பகுதிகளையும் யானைகள் வழித்தடங்களாக அறிவிக்க வேண்டுமா? என்பது குறித்து ஆய்வு நடத்தப்பட்டு வருவதாகவும், ஆய்வுப் பணிகளை முடித்து விரிவான அறிக்கை தாக்கல் செய்ய அவகாசம் வழங்க வேண்டும் எனவும் கோரிக்கை விடுத்தார்.
இந்த கோரிக்கையை ஏற்றுக்கொண்ட நீதிபதிகள், யானைகள் வழித்தடங்களாக அறிவிக்க வேண்டிய பகுதிகளை அடையாளம் கண்டு அறிக்கை அளிக்க மூன்று மாத காலம் அவகாசம் வழங்கி, விசாரணையை டிசம்பர் 4 ஆம் தேதிக்கு ஒத்தி வைத்தனர்.