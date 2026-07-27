வேட்புமனுவில் தகவலை மறைத்ததாக மு.க.ஸ்டாலினுக்கு எதிரான வழக்கு ஒத்திவைப்பு
ஆவணங்கள் தமிழில் இருப்பதால், அவற்றை மொழிபெயர்த்து தாக்கல் செய்ய மனுதாரருக்கு அவகாசம் வழங்கிய நீதிபதிகள், விசாரணையை ஜூலை 29 ஆம் தேதிக்கு தள்ளிவைத்தனர்.
Published : July 27, 2026 at 1:56 PM IST
சென்னை: திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் தாக்கல் செய்த வேட்புமனுவில், அறக்கட்டளை சொத்து ஆவணங்களை மறைத்ததாக தொடர்ந்த வழக்கை கூடுதல் ஆவணங்களுடன் மீண்டும் நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்ய மனுதாரருக்கு சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
சென்னை கொளத்தூர் தொகுதியில் தேசிய மக்கள் சக்தி கட்சி சார்பில் போட்டியிட்ட திருஞானசம்பந்தம் என்பவர் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மனு ஒன்றை தாக்கல் செய்திருந்தார்.
அதில், ‘நடந்து முடிந்த சட்டப் பேரவை தேர்தலில், சென்னை கொளத்தூர் தொகுதியில் முன்னாள் முதலமைச்சரும், திமுக தலைவருமான மு.க.ஸ்டாலின் போட்டியிட்டார். அவர் தாக்கல் செய்த வேட்புமனுவில், திமுக அறக்கட்டளையின் நிர்வாகியாக இருப்பதையும், அறக்கட்டளை சார்பாக செங்கல்பட்டு மாவட்டம், கடம்பாடியில் 2 கோடியே 27 லட்சம் ரூபாய்க்கு சொத்து வாங்கிய விவரத்தையும் தெரிவிக்கவில்லை. இது குறித்து விசாரணை நடத்த தேர்தல் ஆணையத்துக்கு உத்தரவிட வேண்டும்’ என கேட்டுக் கொண்டிருந்தார்.
மேலும், ‘விசாரணை நடத்துமாறு தேர்தல் ஆணையத்துக்கு மனு அளித்தும் எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை. எனவே எனது மனுவை பரிசீலித்து, விசாரணை நடத்தவும், குற்றச்சாட்டுக்களுக்கு முகாந்திரம் இருந்தால் சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுக்கவும் தேர்தல் ஆணையத்துக்கு உத்தரவிட வேண்டும்’ எனவும் அந்த மனுவில் குறிப்பிட்டிருந்தார்.
இந்த வழக்கு சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் தலைமை நீதிபதி எஸ்.ஏ.தர்மாதிகாரி மற்றும் நீதிபதி ஜி.அருள்முருகன் ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வு முன் இன்று (ஜூலை 27) விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் தரப்பில் ஆஜரான மூத்த வழக்கறிஞர் பி.வில்சன், “வேட்புமனுவில் அறக்கட்டளை குறித்த விவரங்களை சமர்ப்பிக்க அவசியமில்லை” என தெரிவித்தார்.
அதற்கு மனுதாரர் தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர் எம்.எல்.ரவி, “இது தேர்தல் வழக்கு இல்லை. பல அறக்கட்டளை தொடர்பாக விசாரணை நடத்த வேண்டும் என மட்டுமே வழக்கு தொடரப்பட்டது. அறக்கட்டளைகள் மூலம் கோடிக்கணக்கான பணம் திரட்டப்பட்டுள்ளது. அதை கணக்கில் காட்டவில்லை. அஞ்சுகம் அறக்கட்டளை தொடர்பாக சொத்து விவரங்கள் மட்டுமே மு.க.ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார். மற்ற அறக்கட்டளைகள் விவரங்கள் வெளியிடாமல் மறைக்கப்பட்டுள்ளன” என வாதிட்டார்.
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இரு தரப்பு வாதங்களையும் கேட்ட நீதிபதிகள், வேட்புமனுவில் என்ன தகவல்கள் மறைக்கப்பட்டுள்ளன? அதற்கான ஆதாரங்கள் எங்கே? என மனுதாரர் தரப்பு வழக்கறிஞர் எம்.எல். ரவியிடம் கேள்வி எழுப்பினர்.
அதற்கு மனுதாரர் தரப்பில், சில ஆவணங்கள் சுட்டிக்காட்டப்பட்டன. அந்த ஆவணங்கள் தமிழில் இடம் பெற்றிருந்ததால், அவற்றை மொழி பெயர்த்து தாக்கல் செய்ய மனுதாரருக்கு அவகாசம் வழங்கிய நீதிபதிகள், விசாரணையை ஜூலை 29 ஆம் தேதிக்கு தள்ளிவைத்தனர்.