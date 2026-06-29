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ரூ.20 கோடி மோசடி வழக்கில் சிக்கிய பெண் காவல் ஆய்வாளர் - முன் ஜாமீன் வழங்க உயர்நீதிமன்றம் மறுப்பு

தங்க முதலீட்டு திட்​டங்​கள் மூலம் 20 கோடி ரூபாய் வரை மோசடி செய்த விவகாரத்தில் பெண் ஆய்வாளர் ஷீலா மேரி பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்டார்.

சென்னை உயர்நீதிமன்றம்
சென்னை உயர்நீதிமன்றம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 29, 2026 at 3:17 PM IST

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சென்னை: 20 கோடி ரூபாய் வரை மோசடி செய்ததால் பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்ட பெண் காவல் ஆய்வாளருக்கு முன்ஜாமீன் வழங்க சென்னை உயர்நீதிமன்றம் மறுத்துவிட்டது.

சென்னை ராயபுரம் மகளிர் காவல் நிலை​யத்​தில் ஆய்​வாள​ராகப் பணி​யாற்​றிய​வர் ஷீலா மேரி. இவர் தனது உறவின​ரான பிரபு மணி மூல​மாக ஒரு நிறு​வனத்தை தொடங்கி, அதன் மூலம் தங்​கத்​தில் முதலீடு செய்​தால் அதிக லாபம் சம்பாதிக்கலாம், குறைந்த விலை​யில் தங்க காசுகள் கிடைக்கும் என ஆசை வார்த்தைகளை கூறி முதலீட்டு திட்​டங்​களை அறிமுகம் செய்​துள்​ளார்.

இந்த அறிவிப்புகளை நம்பி கடந்த 2023 மற்​றும் 2024 ஆம் ஆண்டு வரை 200-க்​கும் மேற்​பட்​டோர் பிரபு மணி நடத்தி வந்த நிறு​வனத்​தில் முதலீடு செய்​தனர். பிரபு மணி பெரும்​பாலும் ஆய்​வாளர் ஷீலா மேரி​யின் காவல்​ துறை வாக​னத்​திலேயே வைத்​து, மக்​கள​வைத் தேர்​தல் நேரத்தில் தங்​கக் காசுகளை வழங்​கி​யுள்​ளார். குறிப்​பாக இவர்களிடம் காவல் துறையினரும், காவல்துறை அதிகாரிகள் பலரும் கோடிக்​கணக்​கில் பணத்தை முதலீடு செய்​துள்​ளனர்.

இந்​நிலை​யில், இந்த ​நிறு​வனத்தை 2024 ஆம் ஆண்டு இறு​தி​யில் மூடிவிட்டு பிரபுமணி திடீரென தலைமறைவானார். இவரிடம் முதலீடு செய்து ஏமாற்​றம் அடைந்தவர்கள் சென்னை அசோக் நகரில் உள்ள பொருளா​தார குற்​றப்​பிரிவு காவல் துறையில் புகார் அளித்​தனர்.

மொத்​தம் 20 கோடி ரூபாய் வரை இழந்​துள்​ள​தாக பாதிக்கப்பட்டவர்கள் புகாரில் தெரி​வித்​தனர். இதையடுத்து முதல் கட்டமாக பிரபு மணி மீது காவல் துறை வழக்​குப்பதிவு செய்தனர். தொடர்ந்து, அவர் கைது செய்​யப்​பட்​டார். பெண் காவல் ஆய்​வாளர் ஷீலா மேரி​யும் மோசடிக்கு உடந்தையாக இருந்​தது உறுதி செய்​யப்​பட்​ட​தால், அவர் மீதும் பொருளா​தார குற்​றப்​பிரிவு காவல் துறையினர் வழக்குப்பதிவு செய்​தனர். இதன் காரணமாக அவர் பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்டார்.

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இந்​நிலை​யில், பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்ட காவல் துறை ஆய்​வாளர் ஷீலா மேரி, முன்ஜாமீன் கேட்டு சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தாக்கல் செய்தார்.

இந்த வழக்கு, சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் நீதிபதி குமரப்பன் முன்பு இன்று விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, காவல்துறை தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், நகை முதலீடு திட்டத்தில் பலர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். அதனால், காவல்துறை ஆய்வாளர் ஷீலா மேரிக்கு முன்ஜாமீன் வழங்க கூடாது என கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்தார். இதையடுத்து, மனுவை விசாரித்த நீதிபதி, ஆய்வாளரின் முன்ஜாமீன் மனுவை தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிட்டார்.

TAGGED:

MADRAS HIGH COURT
GOLD INVESTMENT CHEATING CASE
பெண் ஆய்வாளர் முன்ஜாமீன் வழக்கு
மோசடியில் ஈடுபட்ட பெண் ஆய்வாளர்
FEMALE INSPECTOR BAIL DENIED

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