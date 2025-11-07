ETV Bharat / state

'நாயகன் படத்தை 15 தடவைக்கு மேல் பார்த்துள்ளேன்' - நீதிபதி செந்தில்குமார்!

நாயகன் படத்தின் மறு வெளியீட்டுக்கு தடை விதிக்க முடியாது என சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

Published : November 7, 2025 at 6:18 PM IST

சென்னை: நாயகன் படத்தை சுமார் 15 முறைக்கு மேல் பார்த்துள்ளதாகவும், ஒவ்வொரு காட்சிகளும் தனக்கு அப்படியே நினைவில் இருப்பதாகவும் உயர் நீதிமன்ற நீதிபதி செந்தில்குமார் தெரிவித்துள்ளார்.

பிரபல இயக்குநர் மணிரத்னம் இயக்கத்தில் கமல்ஹாசன் நடித்த 'நாயகன்' திரைப்படம், கமல்ஹாசன் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு திரையரங்குகளில் மறு வெளியீடு (Re Release) செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்நிலையில் எஸ்.ஆர் ஃபிலிம் ஃபேக்டரி நிறுவனத்தின் உரிமையாளர் எஸ்.ஆர் ராஜன் என்பவர் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தார்.

அதில், நடிகர் கமல்ஹாசன் மற்றும் சரண்யா உள்ளிட்டோர் நடித்த நாயகன் திரைப்படத்தை தனது நிறுவனம், ஏடிஎம் புரொடக்ஷன்ஸ் நிறுவனத்திடம் இருந்து படத்தினை வெளியிடும் உரிமையை கடந்த 2023 அன்று பெற்றுள்ளது. இதனை மறைத்து வி.எஸ். பிலிம் இண்டர்நேஷனல் என்ற நிறுவனத்தின் மூலம் தமிழ்நாடு, கேரளா மற்றும் கர்நாடகா மாநிலங்களில் நாயகன் திரைப்படம் முறைகேடாக மறு வெளியீடு செய்யப்பட்டுள்ளது.

எனவே, நாயகன் திரைப்படத்தை மறு வெளியீடு செய்யப்பட்டதற்கு தடை விதிக்க வேண்டும். மேலும், வசூலான தொகையை நீதிமன்றத்தில் செலுத்த உத்தரவிட வேண்டும் என்றும் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

இந்த வழக்கு நீதிபதி செந்நில் குமார் முன்பு விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, விநியோகஸ்தர் வி.எஸ். இன்டர்நேஷனல் பிலிம்ஸ் சார்பில், நாயகன் திரைப்படம் இந்திய சினிமாவில் ஒரு மைல்கல்லாக உள்ளது. நாயகன் மறு வெளியீட்டுக்கான ஒப்பந்தம் இருப்பதாகவும், பதிப்புரிமை மீறல் எதுவும் இல்லாததால், வழக்கு விசாரணைக்கு உகந்தது இல்லை. படத்தின் மறு வெளியீடு முழுமையாக விநியோகஸ்தரின் உரிமைகளுக்கு உட்பட்டது என்று தெரிவித்தார்.

அப்போது நீதிபதி செந்தில்குமார், நாயகன் படத்தை சுமார் 15 முறைக்கு மேல் இதுவரை பார்த்துள்ளதாகவும், ஒவ்வொரு காட்சிகளும் தனக்கு அப்படியே நினைவில் இருப்பதாகவும் தனது நினைவுகளை பகிர்ந்து கொண்டார். புன்னகையை வரவழைத்த அந்த தருணத்தில், விநியோகஸ்தர் தரப்பு வழக்கறிஞர், தான் நாயகன் படத்தை 50 முறைக்கு மேல் பார்த்திருப்பதாகவும், மீண்டும் படத்தைப் பார்க்க போவதாகவும் தெரிவித்தார்.

இதையடுத்து வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி, நாயகன் படத்தின் மறு வெளியீட்டுக்கு தடை விதிக்க முடியாது என உத்தரவிட்டார்.

