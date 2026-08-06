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திருவள்ளூரில் அமோனியா வாயு கசிவு வழக்கில் மூவருக்கு நிபந்தனை ஜாமீன்

அமோனியா வாயு கசிவில் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் பாதிப்புக்கு ஏற்ப இழப்பீடு தொகையை பெற்று வழங்க சட்டப்பணிகள் ஆணையம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 6, 2026 at 9:02 PM IST

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சென்னை: அமோனியா வாயு கசிவு வழக்கில் கைது செய்யப்பட்ட ஆலை உரிமையாளர்கள் உடபட 3 பேருக்கு நிபந்தனை ஜாமீன் வழங்கி சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

திருவள்ளூர் மாவட்டம் பெரியபாளையம் அருகே கன்னிகைப் பேர் என்னும் இடத்தில் செயல்பட்டு வந்த இறால் பதப்படுத்தும் குளிர்சாதனத் தொழிற்சாலையில் ஜூன் 21 ஆம் தேதி அமோனியா வாயுக் கசிவு ஏற்பட்டது. அந்த விபத்தில் 18 பேர் உயிரிழந்த நிலையில், 50-க்கும் மேற்பட்ட நபர்கள் பாதிக்கப்பட்டனர்.

இச்சம்பவத்தில் தொழிற்சாலை உரிமையாளர்களான ஜோசப் ஜெகன், தண்டையார்பட்டியை சேர்ந்த மோகன், தொழிற்சாலை மேலாளர் டேனியல், தொழிலாளர் முகவர் சுரேஷ் ஆகியோர் மீது வழக்குப் பதிவு செய்த திருவள்ளூர் காவல்துறை, கடந்த ஜூன் 22 ஆம் தேதி அவர்களை கைதும் செய்தது.

இந்நிலையில், கைது செய்யப்பட்டுள்ள தொழிற்சாலை உரிமையாளர்கள் ஜோசப் ஜெகன் மற்றும் மோகன், மேலாளர் டேனியல் டைட்டஸ் சிங் ஆகியோர் ஜாமின் கோரி சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மனுத் தாக்கல் செய்திருந்தனர்.

இந்த மனு நீதிபதி சி.குமரப்பன் முன் விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, காவல்துறை தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர் யோகராஜா சேகர், விசாரணை இன்னும் முழுமையாக முடிவடையவில்லை என்பதால், அவர்களுக்கு ஜாமின் வழங்கக் கூடாது என கடுமையாக எதிர்ப்பு தெரிவித்தார்.

அதற்கு மனுதரார் தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர் ஆர்.சி. பால் கனகராஜ், மனுதாரர்கள் கடந்த 50 நாட்களுக்கும் மேலாக சிறையில் உள்ளனர். போலீசார் காவல் நிலையத்தில் ஆஜரானவர்களை கைது செய்துள்ளனர். யாரும் தலைமறைவாகவில்லை. விசாரணைக்கு முழு ஒத்துழைப்பு அளித்துள்ளனர்.

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நிறுவனத்தின் சார்பில் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் பெயரில் முதற்கட்டமாக ஒரு கோடி ரூபாய் டெபாசிட் செய்யப்பட்டுள்ளது. தற்போது ரூ. 26 கோடி டெபாசிட் செய்யப்பட்டுள்ளது. அதனால், ஜாமீன் வழங்க நீதிமன்றம் விதிக்கும் நிபந்தனைகளை ஏற்க தயாராக இருப்பதாக தெரிவித்தார்.

இருதரப்பு வாதங்களையும் கேட்ட நீதிபதி சி. குமரப்பன், உயிரிழந்த ஒவ்வொரு நபர்களின் குடும்பத்துக்கு 10 லட்சம் ரூபாய் இழப்பீடாக வழங்க வேண்டும். பாதிக்கப்பட்டவர்களின் பாதிப்புக்கு ஏற்ப இழப்பீடு தொகையை பெற்று வழங்க சட்டப்பணிகள் ஆணையம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றார்.

மேலும், இப்போது அளிக்கும் இழப்பீட்டுத் தொகை எதிர்காலத்தில் அரசு அல்லது விசாரணை ஆணையம் நிர்ணயத்தால் வழங்கப்படும் இழப்பீடு தொகையை கட்டுப்படுத்தாது. மேலும், மறு உத்தரவு வரும் வரை விசாரணை அதிகாரி முன்பு தினமும் ஆஜராகி கையொழுத்திட வேண்டும் என நிபந்தனை விதித்த நீதிபதி, மனுதாரர்கள் மூன்று பேருக்கு ஜாமீன் வழங்கி உத்தரவிட்டார்.

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