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தெருநாய் கடியை தடுக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படவில்லை - தமிழக அரசுக்கு உயர்நீதிமன்றம் கடும் கண்டனம்

இந்த வழக்கை விசாரித்த நீதிபதிகள், உயர்நீதிமன்ற வளாகத்திலேயே நாய்கள் உலவுவதை காண முடிகிறது என்று வேதனை தெரிவித்தனர்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 21, 2026 at 5:38 PM IST

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Updated : July 21, 2026 at 5:50 PM IST

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சென்னை: அதிகரித்து வரும் தெருநாய் கடி சம்பவங்களை தடுக்க மாநில அரசு எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை என சென்னை உயர்நீதிமன்றம் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளது.

தெருநாய் கடி வேண்டும் என தாமாக முன்வந்து வழக்கை விசாரித்த உச்ச நீதிமன்றம், அனைத்து மாநில அரசுகளும் தெருநாய்களின் பெருக்கத்தை கட்டுப்படுத்த போதுமான நடவடிக்கைகளை எடுக்க வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட பல உத்தரவுகளை கடந்த 2025 ஆகஸ்ட் மாதம் பிறப்பித்தது.

இந்த உத்தரவுகளை எதிர்த்து தாக்கல் செய்யப்பட்ட மறு ஆய்வு மனுக்களை (மே 19) விசாரித்த உச்ச நீதிமன்றம்,
தெருநாய் கடிகளால் குழந்தைகள் தினமும் பாதிக்கப்படுகின்றனர். 2026 ஜனவரி முதல் ஏப்ரல் வரை தமிழகத்தில் 2 லட்சத்து 63 ஆயிரம் பேர் நாய்கடிகளால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். 17 பேர் ரேபிஸ் நோயால் உயிரிழந்துள்ளனர்.

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கல்வி நிறுவனங்கள் உள்ளிட்டவற்றின் வளாகங்களிலும் இருந்து தெருநாய்களை அப்புறப்படுத்த வேண்டும் என்ற உத்தரவையும் மாநில அரசுகள் அமல்படுத்த வேண்டும். வெறிபிடித்த நாய்களை கருணை கொலை செய்ய வேண்டும். மாநில உயர்நீதிமன்றங்கள் தாமாக முன்வந்து இந்த வழக்குகளை விசாரணை செய்ய வேண்டும் என உத்தரவிட்டிருந்தது.

உச்சநீதிமன்ற உத்தரையடுத்து, சென்னை உயர்நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி எஸ்.ஏ தர்மாதிகாரி, ஜி.அருள் முருகன் அமர்வு தாமாக முன்வந்து விசாரணைக்கு எடுத்தது. இந்த வழக்கை விசாரித்த நீதிபதிகள், உயர்நீதிமன்ற வளாகத்திலேயே நாய்கள் உலவுவதை காண முடிகிறது.

சிறுவர், சிறுமிகள் தெருநாய் கடியால் தினமும் பாதிக்கப்படுகின்றனர். தெருநாய் கடி சம்பவங்களைத் தடுக்க எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை என தமிழக அரசுக்கு கண்டனம் தெரிவித்தனர்.

இதையடுத்து அரசு தரப்பில் விரிவான பதில் மனு தாக்கல் செய்ய கால அவகாசம் கேட்கப்பட்டதால், விரிவான அறிக்கை தாக்கல் செய்ய உத்தரவிட்டு வழக்கு விசாரணையை ஜூலை 30ம் தேதி ஒத்திவைத்தனர்.

Last Updated : July 21, 2026 at 5:50 PM IST

TAGGED:

STRAY DOG
MHC
TAMILNADU GOVT
தெருநாய் கடிகள்
STRAY DOG BITE ISSUES

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