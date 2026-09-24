மதுராந்தகம், தாராபுரம் இடைத்தேர்தலுக்கு தடை இல்லை - உயர் நீதிமன்றம்
மனுதாரர் கோரிக்கையை பரிசீலிக்க முடியாது. ஜனநாயக முறைப்படி ராஜிநாமா செய்த உறுப்பினர், மீண்டும் தேர்தலில் போட்டியிடுவதற்கு தடை விதிக்க சட்டத்தில் இடமில்லை என தேர்தல் ஆணையம் தெரிவித்தது.
Published : September 24, 2026 at 1:32 PM IST
சென்னை: மதுராந்தகம் மற்றும் தாராபுரம் தொகுதிகளின் இடைத்தேர்தலுக்கு தடை விதிக்க சென்னை உயர் நீதிமன்றம் மறுத்துவிட்டது.
நடந்து முடிந்த தமிழ்நாடு சட்டப் பேரவை தேர்தலில், மதுராந்தகம், தாராபுரம், அம்பாசமுத்திரம், பெருந்துறை, கரூர் மற்றும் விராலிமலை தொகுதிகளில் இருந்து தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஆறு அதிமுக எம்.எல்.ஏக்கள், தங்கள் பதவிகளை ராஜிநாமா செய்து விட்டு தவெகவில் இணைந்தனர்.
இதில் தேர்தல் வழக்கு நிலுவையில் உள்ள அம்பாசமுத்திரம், பெருந்துறை, கரூர், விராலிமலை மற்றும் திருச்சி கிழக்கு தொகுதிகளுக்கு இடைத்தேர்தலை அறிவிக்க உயர் நீதிமன்றம் தலைமை நீதிபதி அமர்வு தடை விதித்துள்ளது. அதே சமயம் தேர்தல் வழக்கு நிலுவையில் இல்லாததால், மதுராந்தகம் மற்றும் தாராபுரம் தொகுதிகளுக்கு இடைத்தேர்தலை தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்தது. இரு தொகுதிகளிலும் வரும் அக்டோபர் 6-ந் தேதி வாக்குப்பதிவு நடைபெறவுள்ளது.
இந்நிலையில், தேர்தல் முடிவுகள் வெளியான குறுகிய காலத்தில், மக்கள் தீர்ப்பை புறக்கணித்து அரசியல் காரணங்களுக்காக எம்.எல்.ஏ பதவியை ராஜிநாமா செய்ததால், இடைத்தேர்தலில் அவர்கள் போட்டியிட வேட்பு மனு தாக்கல் செய்யும் போது, தேர்தல் செலவை டெபாசிட் செய்யும் வகையில் உரிய நடைமுறையை வகுக்கும் படி தேர்தல் ஆணையத்துக்கு உத்தரவிடக் கோரி சென்னை சைதாப்பேட்டையை சேர்ந்த வழக்கறிஞர் சுதன் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் பொதுநல வழக்கு தாக்கல் செய்திருந்தார்.
பொதுநல வழக்கு
அதில், சொந்த அரசியல் காரணங்களுக்காக எம்.எல்.ஏக்கள் பதவியை ராஜிநாமா செய்ததால், பொதுமக்களின் வரிப்பணத்தில் இடைத்தேர்தல் நடத்தப்பட வேண்டிய சூழல் உள்ளது. இந்த செலவுகளுக்கு அவர்களையே பொறுப்பாக்கும் வகையில் உரிய நடைமுறைகளை வகுக்க வேண்டும்.
மேலும், தேர்தல் முடிவுகள் வெளியான குறுகிய காலத்தில் அரசியல் காரணங்களுக்காக மக்கள் தீர்ப்பை புறக்கணித்து பதவி விலகுபவர்களை குறிப்பிட்ட காலத்துக்கு தேர்தலில் போட்டியிட தடை விதிக்கும் வகையில் சட்டம் கொண்டு வருவது குறித்து ஆய்வு செய்யுமாறு தேர்தல் ஆணையத்திற்கு உத்தரவிட வேண்டும் என்றும் மனுவில் கோரிக்கை விடுத்திருந்தார்.
இந்த வழக்கு முடியும் வரை மதுராந்தகம் மற்றும் தாராபுரம் தொகுதிகளுக்கு இடைத்தேர்தல் நடத்த தடை விதிக்க வேண்டும் என்றும், இந்த தொகுதிகளுக்கு தவெக வேட்பாளர்களாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ள முன்னாள் எம்.எல்.ஏக்கள் மரகதம் குமரவேல் மற்றும் சத்தியபாமா ஆகியோரின் வேட்பு மனுக்களை ஏற்க தேர்தல் ஆணையத்துக்கு தடை விதிக்க வேண்டும் என்றும் மனுவில் கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.
அதேபோல, திருச்சி கிழக்கு, கரூர், விராலிமலை, பெருந்துறை, அம்பாசமுத்திரம், மதுராந்தகம் மற்றும் தாராபுரம் ஆகிய தொகுதிகளுக்கு இடைத்தேர்தல் நடத்த ஆகும் செலவுகளை அறிக்கையாக தாக்கல் செய்ய தேர்தல் ஆணையத்துக்கு உத்தரவிட வேண்டும் என்ற கோரிக்கையும் மனுவில் முன்வைக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த வழக்கு தலைமை நீதிபதி எஸ். ஏ தர்மாதிகாரி, நீதிபதி அருள்முருகன் அமர்வில் கடந்த முறை விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, மனுதாரர் தரப்பில் ஆஜரான மூத்த வழக்கறிஞர் சிங்காரவேலன், மரகதம் குமரவேல் மற்றும் சத்தியபாமா ஆகிய இருவரும் தேர்தலில் நிற்க தடை விதிக்க வேண்டும். ஒரு கட்சியில் இருந்து தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு, பிறகு அதிலிருந்து விலகி வேறு கட்சியில் சேர்ந்து போட்டியிடுவது கட்சித்தாவல் தடை சட்டத்தில் இருந்து தப்பிக்கவேயாகும் என தெரிவித்தார்.
நீதிமன்றம் எப்படி உத்தரவு பிறப்பிக்கும்?
தேர்தல் ஆணையம் தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், மனுதாரர் கோரிக்கையை பரிசீலிக்க முடியாது. ஜனநாயக முறைப்படி ராஜிநாமா செய்த உறுப்பினர், மீண்டும் தேர்தலில் போட்டியிடுவதற்கு தடை விதிக்க சட்டத்தில் இடமில்லை என தெரிவித்தார்.
இதையடுத்து வழக்கை விசாரித்த நீதிபதிகள், எந்த அடிப்படையில் இந்த வழக்கில் உத்தரவு பிறப்பிக்க முடியும்? ராஜிநாமா செய்து விட்டு மீண்டும் தேர்தலில் போட்டியிடுபவர்களிடம் இருந்து இழப்பீடு வசூலிக்கும் வகையில் எந்த சட்டமும் இதுவரை இல்லை. எந்த சட்டமும் இல்லாத நிலையில், நீதிமன்றம் எப்படி இழப்பீடு வசூலிக்க உத்தரவு பிறப்பிக்க முடியும்? நீதிமன்றங்கள் சட்டம் இயற்ற முடியாது. ஆவணங்களின் அடிப்படையில் அது சரியா? தவறா? என்பதை மட்டுமே நீதிமன்றம் ஆய்வு செய்ய முடியும்.
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தேர்தல் செலவுகளை வேட்பாளர்களிடமிருந்து வசூலிக்கவும், தேர்தலில் நிற்க தடை விதிக்கவும் தேர்தல் ஆணையத்துக்கு உத்தரவிட முடியாது. தேர்தல் செலவை வேட்பாளர்களிடமிருந்து வசூலிக்க சட்டம் கொண்டு வரும்படி எப்படி தேர்தல் ஆணையத்துக்கு நீதிமன்றம் உத்தரவிட முடியும்? என தெரிவித்து தீர்ப்பை ஒத்தி வைத்திருந்தனர்.
இந்நிலையில், இந்த வழக்கில் இன்று தீர்ப்பளித்த நீதிபதிகள், சட்டமன்றத்தில் மட்டும் தான் சட்டம் இயற்ற முடியும். நீதிமன்றம் சட்டம் இயற்ற முடியாது என தெரிவித்து வழக்கை தள்ளுபடி செய்து தீர்ப்பளித்தனர்.