நீதிபதிகளை ஆச்சர்யத்தில் ஆழ்த்திய ’நரி பொங்கல்’ - நடந்து என்ன?

சேலம் மாவட்டத்தில் விவசாயிகள் கொண்டாடி வரும் "வங்கா நரி பொங்கல்" பண்டிகைக்கு சிறப்பு அனுமதி கோரிய வழக்கை தள்ளுபடி செய்து சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : March 6, 2026 at 12:51 PM IST

சென்னை: வங்கா நரி பொங்கல் கொண்டாட அனுமதி கோரி தொடரப்பட்ட வழக்கை உயர் நீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிட்டுள்ளது.

சேலம் மாவட்டம் சின்னமநாயக்கன் பாளையத்தில் ஒவ்வொரு ஆண்டும் மாட்டு பொங்கலுக்கு அடுத்த நாள் "வங்கா நரி பொங்கல்" கிராம மக்களால் நூற்றாண்டுகளாக கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. விவசாயத்தில் அதிக மகசூல் கிடைக்க நரிக்கு மரியாதை செய்யும் நிகழ்ச்சியை கிராம மக்கள் நீண்ட காலமாக கடைபிடித்து வருகின்றனர். அதற்காக நரியை பிடித்து, பூஜைகள் செய்து பின்பு பிடித்த இடத்திலேயே விடுவித்தனர்.

நரியை பலி கொடுக்காமல் மிகவும் பாதுகாப்பான முறையில் நடைபெற்று வந்த மக்களின் இந்த நம்பிக்கைக்கு வனத்துறையும், கூண்டில் நரியை பிடித்து பூஜை செய்ய கடந்த சில ஆண்டுகளாக உதவியது. இந்நிலையில், வன விலங்குகள் பாதுகாப்பு சட்ட திருத்தம் 2022ல் பிரிவு 1ன் படி நரியை பிடிப்பது குற்றமாக சேர்க்கப்பட்டதால், வனத்துறை சில கட்டுப்பாடுகளை விதித்தது. அதனால், கடந்த சில ஆண்டுகளாக வங்கா நரி பொங்கல் பண்டிகை மக்களால் கொண்டாடப்படவில்லை.

இதனிடையே விலங்குகள் பாதுகாப்பு சட்டத்தில் இருந்து ஜல்லிக்கட்டு போட்டிக்கு விலக்கு அளிக்கும் வகையில் அரசியலமைப்பு சட்டம் 7வது அட்டவணையில் இருந்து விலக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ளது. அதுபோல நரி பொங்கல் கொண்டாட தமிழ்நாடு அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என சின்னமநாயக்கன் பாளையத்தை சேர்ந்த விவேகானந்தன் என்பவர் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தார்.

இந்த வழக்கு உயர்நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி எம்.எம்.ஶ்ரீவஸ்தவா, நீதிபதி அருள்முருகன் அடங்கிய அமர்வில் விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, நரி பொங்கலா? என ஆச்சர்யமாக கேட்ட நீதிபதிகள், சட்ட திருத்தம் கொண்டுவர அரசுக்கு எப்படி நீதிமன்றம் உத்தரவிட முடியும். அந்த அதிகாரம் நீதிமன்றத்திக்கு இல்லை என தெரிவித்தனர். இதனையடுத்து வழக்கை திரும்பப் பெற அனுமதிக்க வேண்டும் என மனுதாரர் தரப்பில் கோரிக்கை வைக்கப்பட்டது. கோரிக்கையை ஏற்ற நீதிபதிகள் மனுவை திரும்ப பெற அனுமதித்து வழக்கை தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிட்டனர்.

பாரம்பரியமாக கொண்டாடப்பட்டு வந்த இந்த விழாவை தொடர அரசு உதவி செய்ய வேண்டும் என அப்பகுதியை சேர்ந்த பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

