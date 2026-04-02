சென்னையில் ஐபிஎல் போட்டிகள் நடைபெறுமா? நீதிமன்றம் முக்கிய உத்தரவு
ஐபிஎல் போட்டிகள் நடத்துவதை நீதிமன்றம் தடுக்க முடியாது என சென்னை உயர்நீதிமன்றம் தெரிவித்துள்ளது.
Published : April 2, 2026 at 3:02 PM IST
சென்னை: ஐபிஎல் போட்டிகள் சென்னையில் நடத்தப்படுவதை நீதிமன்றம் தடுக்க முடியாது என சென்னை உயர் நீதிமன்றம் தெரிவித்துள்ளது.
2026 ஆம் ஆண்டிற்கான ஐபிஎல் கிரிக்கெட் போட்டிகள் தற்போது விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகின்றன. இந்த நிலையில், தமிழ்நாடு சட்டமன்ற தேர்தலை முன்னிட்டு ஏப்ரல் 3 மற்றும் ஏப்ரல் 14 ஆகிய தேதிகளுக்கு இடைப்பட்ட நாட்களில் சென்னையில் நடைபெற உள்ள போட்டிகளை வேறு இடத்திற்கு மாற்ற உத்தரவிடக் கோரி சென்னை திருவல்லிக்கேணி தொகுதியைச் சேர்ந்த வாக்காளர் பிரபாகரன் என்பவர் உயர் நீதிமன்றத்தில் தலைமை நீதிபதி எஸ்.ஏ. தர்மாதிகாரி மற்றும் நீதிபதி ஜி. அருள்முருகன் அமர்வு முன்பு முறையீடு ஒன்றை தாக்கல் செய்தார்.
அதில், "தமிழ்நாட்டில் சட்டப் பேரவை தேர்தல் நடைபெற இருப்பதால் சென்னையில் நடைபெறும் போட்டிகளின் போது தேர்தலில் போட்டியிடும் அரசியல் கட்சியினர் தங்களது கட்சிகளின் சின்னம், கொடி மற்றும் முத்திரைகளை காட்சிப்படுத்த வாய்ப்பு உள்ளது.
கடந்த 2014 ஆம் ஆண்டு காவேரி நிதிநீர் விவகாரத்தில் இரு மாநிலங்களுக்கு இடையே பதற்றம் நிலவியதால், பிரச்சினையை தவிர்க்க சென்னையில் நடத்த திட்டமிடப்பட்ட 6 போட்டிகள் வேறு இடங்களுக்கு மாற்றப்பட்டன.
இதனை கருத்தில் கொண்டு சென்னையில் நடைபெறவுள்ள ஐபிஎல் போட்டிகளில் கட்சிகளின் அடையாளங்களை காட்சிப்படுத்த தடை விதிக்க வேண்டும். அல்லது போட்டிகளை வேறு இடத்திற்கு மாற்ற உத்தரவிட வேண்டும். அதற்கான தகுந்த நடவடிக்கை எடுக்க தேர்தல் ஆணையத்துக்கு உத்தரவிட வேண்டும்" என குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
ஆனால், இந்த முறையீட்டை ஏற்க மறுத்த நீதிபதிகள், வழக்கு எண்ணிடப்பட்டு பட்டியலிடப்பட்ட பின்னர் நடைமுறையின் படி விசாரணைக்கு எடுத்துக் கொள்ளப்படும் என தெரிவித்தனர். மேலும், சட்டத்தில் எந்த தடையும் இல்லாத போது, போட்டிகளை நடத்துவதை நீதிமன்றம் எப்படி தடுக்க முடியும்? என்று நீதிபதிகள் கேள்வி எழுப்பினர்.
தொடர்ந்து, "உங்களுக்கு போட்டியைப் பார்க்க விருப்பமில்லை என்றால் வீட்டிலேயே இருங்கள், போட்டிகள் நடத்தப்பட்டால் உங்களுக்கு என்ன பிரச்சினை?" எனவும் நீதிபதிகள் கேள்வி எழுப்பினர்.
சென்னையில் ஐபிஎல் போட்டி நடைபெறும் நாட்கள்
2026 ஆம் ஆண்டிற்கான ஐபிஎல் கிரிக்கெட்டின் முதல் போட்டி மார்ச் 28 அன்று பெங்களூருவில் உள்ள எம். சின்னசாமி மைதானத்தில் தொடங்கியது. சென்னையில் ஏப்ரல் 3, ஏப்ரல் 11, ஏப்ரல் 14, மே 2, மே 10, மே 18 மற்றும் மே 21-ல் என 7 போட்டிகள் சேப்பாக்கம் (எம்.ஏ. சிதம்பரம்) மைதானத்தில் நடைபெற உள்ளன என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.