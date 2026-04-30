யூடியூபர் வாராகி மீதான குண்டாஸ் ரத்து; உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவு

வாராகியை தேவையின்றி கைது செய்து சிறையில் அடைத்த காவல்துறைக்கு ரூ.50 ஆயிரம் அபராதமாக விதிக்கப்படுவதாகவும், அந்த அபராதத்தை வாராகிக்கு வழங்க வேண்டும் எனவும் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

கோப்புப்படம்
Published : April 30, 2026 at 6:42 PM IST

சென்னை: யூடியூபர் வாராகி மீதான குண்டர் தடுப்பு சட்டத்தை ரத்து செய்த சென்னை உயர் நீதிமன்றம், காவல் துறை அவரை தேவையின்றி கைது செய்து சிறையில் அடைத்ததாக கூறி ரூ.50 ஆயிரம் அபராதம் விதித்துள்ளது.

வாடகை வீட்டை காலி செய்ய மறுத்ததுடன், ஆபாசமாக திட்டியதாக வீட்டின் உரிமையாளர் அளித்த புகாரின் அடிப்படையில், யூடியூபர் வாராகிக்கு எதிராக 'பெண்ணை அவமானப்படுத்துதல், ஆபாசமாக பேசுதல், மிரட்டல் விடுத்தல்' உள்ளிட்ட பிரிவுகளின் கீழ், சவுந்தரபாண்டியனார் அங்காடி காவல்துறையினர் வழக்குப்பதிவு செய்தனர்.

மேலும், இந்த வழக்கில் கைது செய்யப்பட்ட வாராகியை, குண்டர் தடுப்பு சட்டத்தின் கீழ் சிறையில் அடைக்க 2025 டிசம்பர் 3ஆம் தேதி சென்னை காவல்துறை ஆணையர் உத்தரவு பிறப்பித்தார். இந்த உத்தரவை ரத்து செய்யக் கோரி, சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் வாராகியின் மனைவி நீலிமா ஆட்கொணர்வு மனு தாக்கல் செய்தார்.

இந்த மனு நீதிபதிகள் அனிதா சுமந்த், சுந்தர்மோகன் ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வின் கீழ் விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது மனுதாரர் தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர்கள், "உள்நோக்கத்துடன் வாராகி மீது குண்டர் சட்டம் போடப்பட்டுள்ளது. கைதுக்கான காரணம் குறித்த தகவல் வழங்கப்படவில்லை. எனவே அவரை குண்டர் தடுப்பு சட்டத்தில் அடைத்த உத்தரவை ரத்து செய்ய வேண்டும்" என தெரிவிக்கப்பட்டது.

அதற்கு காவல்துறை தரப்பில், “மனுதாரரின் கணவர் மீது 5 வழக்குகள் நிலுவையில் உள்ளன. இதை கருத்தில் கொண்டுதான் குண்டர் தடுப்பு சட்டத்தின் கீழ் வாராகி கைது செய்யப்பட்டார்” என தெரிவிக்கப்பட்டது.

இதையும் படிங்க: ‘பேக்கேஜ் சிஸ்டம்’ பெயரில் கட்டணம் வசூல் என வழக்கு: ஆட்சியருக்கு உத்தரவு

இருதரப்பு வாதங்களை கேட்ட நீதிபதிகள், “கைது செய்யப்பட்டு 5 மணி நேரம் கடந்தும் வாராகியிடம் கைதுக்கான காரணங்கள் கூறப்படவில்லை. குறைந்தபட்சம் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்துவதற்கு முன், சம்பந்தப்பட்ட நபருக்கு கட்டாயம் அதுகுறித்து தெரிவிக்கப்பட வேண்டும். மாறாக, நீதிமன்றக் காவலுக்கு அனுப்பும் நேரத்தில் மட்டுமே கைதுக்கான காரணங்கள் வழங்கப்பட்டால் அத்தகைய வாய்ப்பு வெறும் மாயையாகிவிடும்.

அதுமட்டுமின்றி, இந்த வழக்கில் குற்றம் நடந்ததாகக் கூறப்படும் நேரத்தில், வாராகி அங்கு இருந்ததற்கான ஆதாரங்கள் இல்லை. அதனால் வாராகியின் மீது போடப்பட்ட குண்டர் தடுப்பு சட்டம் ரத்து செய்யப்படுகிறது. மேலும், வாராகியை தேவையின்றி கைது செய்து சிறையில் அடைத்த காவல்துறைக்கு ரூ. 50 ஆயிரம் அபராதமாக விதிக்கப்படுகிறது. அந்த அபராதத்தை வாராகிக்கு வழங்க வேண்டும்” என்று உத்தரவிட்டனர்.

