எந்த கட்சி ஆட்சிக்கு வந்தாலும் ஆர்.எஸ்.எஸ் பேரணிக்கு அனுமதி மறுப்பது ஏன்? நீதிமன்றம் கேள்வி
ஆர்.எஸ்.எஸ் என்ன தேச விரோத செயலிலா ஈடுபடுகின்றனர்? எதற்காக பேரணிக்கு அனுமதி மறுக்கப்படுகிறது என அறிக்கை தாக்கல் செய்ய தமிழக அரசுக்கு சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
Published : October 14, 2026 at 1:36 PM IST
சென்னை: தமிழ்நாட்டில் தி.மு.க., அ.தி.மு.க., த.வெ.க., என எந்த கட்சி ஆட்சிக்கு வந்தாலும், ஆர்.எஸ்.எஸ் பேரணிக்கு மட்டும் அனுமதி வழங்க மறுப்பது ஏன்? என சென்னை உயர் நீதிமன்றம் கேள்வி எழுப்பியுள்ளது.
ஆர்.எஸ்.எஸ்-ன் நூறாவது ஆண்டு விழாவை முன்னிட்டு இந்தியா முழுவதும் பேரணி நடத்த முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்நிலையில், தமிழகத்தில் பேரணி நடத்த அனுமதி கேட்கப்பட்டதை காவல்துறை பரிசீலிக்கவில்லை என ஆர்.எஸ்.எஸ் தரப்பில் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடரப்பட்டது.
இந்த வழக்கு நீதிபதி வி. லட்சுமி நாராயணன் முன்பு விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது மனுதாரர் தரப்பில் ஆஜரான மூத்த வழக்கறிஞர், “ஒவ்வொரு ஆண்டும் அனுமதி மறுக்கப்படுகிறது. நீதிமன்ற உத்தரவுக்கு பின்பு தான் அனுமதி வழங்கப்படுகிறது” என தெரிவித்தார்.
அதற்கு தமிழக அரசு தரப்பில் ஆஜரான தலைமை வழக்கறிஞர் விஜய் நாராயண், “பேரணி மற்றும் கூட்டங்களை நடத்த வழிகாட்டுதல்களை தமிழக அரசு கொண்டு வந்துள்ளது.
பேரணியின் போது அரசு சொத்துக்களை சேதப்படுத்தக் கூடாது. சேதப்படுத்தினால் அதற்கான இழப்பீட்டை சம்மந்தப்பட்ட அமைப்பு அரசுக்கு வழங்க வேண்டும். பேரணிக்கான பேனர்கள் வைப்பதாக இருந்தால், அதற்கு தனியாக அனுமதி வாங்க வேண்டும் என சேர்க்கப்பட்டுள்ளது.
அனுமதி மறுக்க வேண்டும் என்பது நோக்கம் இல்லை. தனிப்பட்ட காரணங்களுக்காக அனுமதி மறுக்கப்படவில்லை. கடந்த 2023-ம் ஆண்டு ஆர்.எஸ்.எஸ் பேரணியால் உத்திரமேரூரில் மோதல் நடந்ததாக வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. அதிகமாக அனுமதித்தால், மக்களுக்கு பாதிப்பு ஏற்படும். அதனால், குறிப்பிட்ட அளவில் மட்டுமே பங்கு பெற அனுமதிக்க வேண்டும்” என குறிப்பிட்டார்.
இருதரப்பு வாதங்களையும் கேட்ட நீதிபதி, “ஆர்.எஸ்.எஸ் பேரணிக்கு அனுமதி வழங்க மாட்டோம் என்ற நிலையில் தான் எல்லா அரசும் உள்ளது. தமிழகத்தில் திமுக, அதிமுக, தவெக என எந்த கட்சி ஆட்சிக்கு வந்தாலும், ஆர்.எஸ்.எஸ் பேரணிக்கு மட்டும் அனுமதி வழங்க மறுப்பது ஏன்?
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தீவிரவாதிகளால் பாதிக்கப்பட்ட ஜம்மு - காஷ்மீர் பகுதிகளுக்கு இதுபோன்ற கட்டுப்பாடுகள் பொருந்தும். எந்த பாதிப்புகளும் இல்லாத தமிழகத்தில் அனுமதி மறுப்பது ஏன்? மன்னார்குடி, திருப்பூர் மாவட்ட காவல்துறை தரப்பில், மேலிடத்தில் இருந்து வந்த அறிவுறுத்தலால் அனுமதி வழங்க முடியாது என தெரிவித்துள்ளது.
இதுவரை தமிழகத்தில் ஏதாவது கலவரங்கள் நடந்துள்ளதா? என்பதை காவல்துறை தெரிவிக்க முடியுமா? திராவிடர் கழக பேரணிக்கும் இதேநிலை தான் நடைபெற்றது. அரசு தனது மனநிலையை மாற்ற வேண்டும் என நீதிமன்றம் அறிவுறுத்தியும் மாறவில்லை. ஆர்.எஸ்.எஸ் என்ன தேச விரோத செயலிலா ஈடுபடுகின்றனர்” என கேள்வி எழுப்பினார்.
மேலும், ஆர்.எஸ்.எஸ் நிர்வாகிகள், அரசு குற்றவியல் வழக்கறிஞரை சந்தித்து பேச்சுவார்த்தை நடத்த வேண்டும் என உத்தரவிட்ட நீதிபதி விசாரணையை நாளைய (அக்.15) தேதிக்கு ஒத்திவைத்தார்.