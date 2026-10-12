அன்பில் மகேஸ் விவகாரத்தில் ஆளுநரின் ஒப்புதலை கோருவது ஏன்? சென்னை உயர்நீதிமன்றம் கேள்வி
ஆளுநரின் ஒப்புதல் பெறாமல் முன்னாள் அமைச்சர் மீது வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாக சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் அன்பில் மகேஸ் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது.
Published : October 12, 2026 at 4:45 PM IST
சென்னை: கடந்த ஆட்சியில் முன்னாள் அமைச்சர்களுக்கு எதிராக ஆளுநரின் ஒப்புதல் இல்லாமல் வழக்குப் பதிவு செய்த திமுக, அன்பில் மகேஸ் விவகாரத்தில் ஆளுநரின் ஒப்புதலை பெற வேண்டும் என கூறுவது ஏன்? என சென்னை உயர்நீதிமன்றம் கேள்வி எழுப்பியுள்ளது.
கடந்த திமுக ஆட்சியில் ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட தனியார் பள்ளிகளுக்கு நிரந்தர அங்கீகாரம், டிடிசிபி, சிஎம்டிஏ அனுமதிகள் மற்றும் பிற சட்டப்பூர்வ அனுமதிகளைப் பெற்றுத்தருவதாகக் கூறி, 100 கோடி ரூபாய்க்கு மேல் சட்டவிரோதமாக வசூலித்ததாக, தனியார் பள்ளிகள் சங்கத்தின் பொதுச்செயலாளர் புகார் அளித்தார்.
இந்த புகாரின் அடிப்படையில் விசாரணை நடத்திய சென்னை மத்திய குற்றப்பிரிவு காவல்துறை, தனியார் பள்ளிகள் சங்கத் தலைவர் பி.டி. அரசகுமார் உள்ளிட்டோருக்கு எதிராக வழக்குப்பதிவு செய்தனர். மேலும், இந்த வழக்கில் அப்போதைய பள்ளிக் கல்வித்துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ் பொய்யாமொழியும் சேர்க்கப்பட்டு, அவரிடம் விசாரணை நடத்தப்பட்டது.
இதையடுத்து தன் மீது போடப்பட்ட வழக்கை ரத்து செய்யக் கோரி முன்னாள் அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்திருந்தார். இந்த மனு நீதிபதி வி.லட்சுமிநாராயணன் முன்பு இன்று (அக்.12) மீண்டும் விசாரணைக்கு வந்தபோது, காவல்துறை தரப்பில் பதில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது.
முன்னாள் அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ் தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், ஆளுநரின் ஒப்புதல் பெறாமல் முன்னாள் அமைச்சர் மீது வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்தார். மேலும், முன்ஜாமீன் கோரி வழக்கு தாக்கல் செய்ய இருப்பதாகவும், அதுவரை இடைக்கால நிவாரணம் வழங்க வேண்டும் எனவும் கேட்டுக்கொண்டார். கூடுதலாக தங்கள் தரப்பில் பதிலளிக்க அவகாசம் வழங்க வேண்டும் எனவும் அவர் கேட்டுக்கொண்டார்.
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இதனையடுத்து, இந்த வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி, ”கடந்த திமுக ஆட்சியில் சுமார் 55 வழக்குகள் ஆளுநரின் ஒப்புதல் இல்லாமல் அமைச்சர்களுக்கு எதிராக பதிவு செய்யப்பட்டது. எல்லா வழக்குகளிலும் பொதுத்துறை செயலாளர் மட்டுமே அனுமதி அளித்துள்ளனர்.
ஆட்சி மாறியவுடன் ஆளுநரின் ஒப்புதல் பெறாமல் வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாக கூறுவது ஏன்? தற்போது நிலை மாறியது ஏன்?” என கேள்வி எழுப்பினார். பின்னர், அன்பில் மகேஸ் தரப்பு கோரிக்கையை ஏற்று வழக்கு விசாரணையை அக்டோபர் 29ஆம் தேதிக்கு ஒத்திவைத்தார்.