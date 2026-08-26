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கோயில் நிலத்தை ஆக்கிரமித்தவர்களை அகற்றுவதில் ஏன் பாரபட்சம்? உயர் நீதிமன்றம் கேள்வி

கோயில் நிலத்தில் எவ்வளவு ஆக்கிரமிப்புகள் உள்ளன? எத்தனை பேரை இதுவரை அகற்றியுள்ளனர்? பங்களா கட்டிய முக்கியப் புள்ளியை அப்புறபடுத்தாதது ஏன்? என நீதிமன்றம் கேள்வி எழுப்பியுள்ளது.

சென்னை உயர்நீதிமன்றம்
சென்னை உயர்நீதிமன்றம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 26, 2026 at 8:21 PM IST

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சென்னை: கோயில் நிலத்தை ஆக்கிரமித்தவர்களை அகற்றுவதில் பாரபட்சம் காட்டப்படுகிறாதா? என இந்து சமய அறநிலையத்துறை ஆணையர் பதிலளிக்க சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தை சேர்ந்த சந்தானம் என்பவர் இந்து சமய அறநிலையத்துறை இணை ஆணையருக்கு எதிராக சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கு தாக்கல் செய்துள்ளார்.

அதில், செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் உள்ள வேலம்புலி அம்மன் கோயிலுக்கு சொந்தமாக 15 ஏக்கர் நிலத்தை ஆக்கிரமித்து பலர் வீடு கட்டியுள்ளனர். இந்த ஆக்கிரமிப்பாளர்களை அகற்ற வேண்டும் என்று நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டும், இதுவரை ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றவில்லை.

அறநிலையத்துறை இணை ஆணையர் நீதிமன்றத்தில் ஆஜராகி சரியான புள்ளி விவரங்களை தாக்கல் செய்யவில்லை. நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டும் ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றவில்லை. இதையடுத்து வழக்கை விசாரித்த உயர் நீதிமன்றம், இந்து சமய அறநிலையத்துறை ஆணையர் நேரில் ஆஜராக உத்தரவிட்டது.

அதன்படி இந்த நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கு நீதிபதிகள் அனிதா சுமந்த் மற்றும் கோவிந்தராஜ் திலகவதி அமர்வு முன் விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, இந்து சமய அறநிலையத்துறை ஆணையர் நேரில் ஆஜராகி அறிக்கையை தாக்கல் செய்தார்.

அப்போது மனுதாரர் தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர் ஏழுமலை, "800 சென்ட் நிலத்தில் உள்ள ஏழைகளை ஆக்கிரமிப்பு என்ற பெயரில் அகற்றிவிட்டனர். ஆனால், பங்களா கட்டியுள்ள முக்கிய புள்ளியை அகற்றாமல் உள்ளனர்" என்றார்.

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இதை கேட்ட நீதிபதிகள் சரமாரியான கேள்விகளை எழுப்பினார்கள். அதாவது, ஏன் இதுவரை ஆக்கிரமிப்புகளை முழுமையாக அகற்றவில்லை? கோயில் நிலத்தில் எவ்வளவு ஆக்கிரமிப்புகள் உள்ளன? எத்தனை பேரை இதுவரை அகற்றியுள்ளனர்? பங்களா கட்டிய முக்கிய புள்ளியை அப்புறபடுத்தாதது ஏன்?

எத்தனை பேருக்கு எவ்வளவு இடம் குத்தகைக்கு விட்டுள்ளீர்கள்? எத்தனை பேருக்கு வாடகைக்கு விட்டுள்ளீர்கள்? எவ்வளவு வாடகை கட்டணம் நிர்ணயித்துள்ளீர்கள்? ஏன் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டும் ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றாமல் உள்ளீர்கள்? என கேள்வி எழுப்பினர்.

மேலும், அடுத்த விசாரணையின் போது விரிவான அறிக்கையை நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்ய வேண்டும் என உத்தரவிட்டு விசாரணையை ஒத்தி வைத்த நீதிபதிகள், அடுத்த விசாரணையின் போது அறநிலையத்துறை ஆணையர் ஆஜராக வேண்டும் எனவும் உத்தரவிட்டனர்.

TAGGED:

TEMPLE LAND ENCROACHMENT
கோயில் நிலம் ஆக்கிரமிப்பு
இந்து சமய அறநிலையத்துறை
MADRAS HIGH COURT
MHC ON LAND ENCROACHMENT

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