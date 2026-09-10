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எம்.பி, எம்.எல்.ஏக்களுக்கு எதிராக நடைபெற்று வரும் வழக்குகளின் நிலை என்ன? - அரசுக்கு நீதிமன்றம் கேள்வி

எம்.பி, எம்.எல்.ஏக்கள் மீதான வழக்குகளின் நிலை என்ன? எந்த கட்டத்தில் விசாரணை உள்ளது என அறிக்கை தாக்கல் செய்ய கூடுதல் அவகாசம் வழங்க வேண்டும் என அரசு தரப்பில் கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 10, 2026 at 8:35 PM IST

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சென்னை: தமிழகத்தில் உள்ள எம்.பி, எம்.எல்.ஏக்களுக்கு எதிராக சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் நடைபெற்று வரும் வழக்குகளின் நிலை என்ன? என தமிழக அரசு பதிலளிக்க சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

தமிழ்நாட்டில் உள்ள எம்.பி, எம்.எல்.ஏ.க்களுக்கு எதிரான வழக்குகளின் விசாரணையை கண்காணிப்பது தொடர்பாக, இந்தியாவில் உள்ள அனைத்து உயர் நீதிமன்றங்களும் தாமாக முன்வந்து வழக்கை விசாரணைக்கு எடுக்க வேண்டும் என உச்ச நீதிமன்றம் உயர் நீதிமன்றங்களுக்கு உத்தரவிட்டிருந்தது.

இந்த உத்தரவின் அடிப்படையில், சென்னை உயர் நீதிமன்றம் தாமாக முன்வந்து விசாரணைக்கு எடுத்த வழக்கு தலைமை நீதிபதி எஸ்.ஏ தர்மாதிகாரி மற்றும் நீதிபதி ஜி. அருள்முருகன் அடங்கிய அமர்வில் விசாரணையில் உள்ளது.

இந்த வழக்குகளில் 163 வழக்குகள் 5 ஆண்டுகளாக நிலுவையில் இருப்பதாகவும், 79 வழக்குகள் 10 ஆண்டுகளாக நிலுவையில் இருப்பதாகவும், 20 வழக்குகள் உயர் நீதிமன்றம் தடை விதித்திருப்பதாகவும், சில வழக்குகளின் விசாரணை கீழமை நீதிமன்றத்தில் நடைபெற்று வருவதாக பதிவுத்துறை சார்பில் அறிக்கை தாக்கல் செய்யப்பட்டது.

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தொடர்ந்து நீதிமன்றத்துக்கு உதவுவதற்காக நியமிக்கப்பட்ட மூத்த வழக்கறிஞர் ஶ்ரீநாத், ஶ்ரீதேவன் தாக்கல் செய்த அறிக்கையில், பல வழக்குகளில் சம்மன் அனுப்புவதில் சிக்கல்கள் உள்ளன. பல காவலர்களுக்கு சம்மன் எப்படி அனுப்புவது என்பதே தெரியாததால் வழக்குகள் தொடர்ந்து தேக்கமடைந்துள்ளன என தெரிவித்தார்.

இந்நிலையில், இந்த வழக்கு மீண்டும் விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, எம்.பி, எம்.எல்.ஏக்கள் மீதான வழக்குகளின் நிலை என்ன? எந்த கட்டத்தில் விசாரணை உள்ளது என அறிக்கை தாக்கல் செய்ய கூடுதல் அவகாசம் வழங்க வேண்டும் என அரசு தரப்பில் கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டது.

அதை ஏற்ற தலைமை நீதிபதிகள் அமர்வு, சிறப்பு நீதிமன்றங்களில் எத்தனை வழக்குகள் விசாரணையில் உள்ளன, அதன் நிலை என்ன? என்று அறிக்கை தாக்கல் செய்ய உத்தரவிட்டு, விசாரணையை செப். 23 ஆம் தேதி ஒத்திவைத்தனர்.

TAGGED:

MP MLA CASES COURT
MADRAS HIGH COURT
சென்னை உயர்நீதிமன்றம்
எம்பி எம்எல்ஏக்கள் நீதிமன்றம்
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