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ஆர்டிஐ கேள்விகளுக்கு 2 ஆண்டுகள் கழித்து பதில் தந்தது ஏன்? தமிழக அரசுக்கு உயர்நீதிமன்றம் கேள்வி

2024-இல் கேட்கப்பட்ட கேள்விகளுக்கு 2 ஆண்டுகள் கழித்து 2026-ஆம் ஆண்டுதான் பதில் வழங்கப்பட்டுள்ளது. இது சட்டத்திற்கு முரணானது என மனுதாரர் தரப்பு வாதிட்டது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 1, 2026 at 8:21 PM IST

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சென்னை: ஆர்.டி.ஐ கேள்விகளுக்கு 2 ஆண்டுகள் கழித்து காலதாமதமாக தகவல் வழங்கியது ஏன்? என்பது குறித்து பதிலளிக்க தமிழக தலைமை பொது தகவல் ஆணையர், பொது தகவல் அலுவலர் ஆகியோருககு சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

சென்னை ஆவடி தமிழ்நாடு வீட்டு வசதி வாரியக் குடியிருப்பில் வசித்து வரும் 'சட்ட கவசம்' இதழின் ஆசிரியர் மற்றும் வெளியீட்டாளரான பத்திரிகையாளர் கார்த்திகேயன், ஆவடி தாலுகா பகுதிக்குட்பட்ட பருத்திப்பட்டு, பாலரிப்பட்டு மற்றும் விளிஞ்சியம்பாக்கம் கிராமங்களில் உள்ள கோயில்கள், அவற்றின் நிலங்கள் தொடர்பான விவரங்களை தகவல் பெறும் உரிமை சட்டத்தின் கீழ் கேட்டு விண்ணப்பித்தார்.

மேலும், தமிழ்நாடு பொதுக் கட்டடங்கள் உரிமச் சட்டத்தின் கீழ் உரிமம் பெற்ற பொதுக் கட்டடங்கள், உரிய உரிமம் பெறாமல் இயங்கும் அனுமதியற்ற பொதுக் கட்டடங்களின் விவரங்களையும் ஆர்.டி ஐ மூலம் கேட்டிருந்தார். ஆனால், மனு அளிக்கப்பட்டு ஓராண்டுக்கும் மேலாகியும், எவ்வித தகவலும் வழங்கப்படாததால், கடந்த 2024 தமிழ்நாடு தகவல் ஆணையத்தில் புகார் அளித்தார்.

இதையடுத்து 2 ஆண்டுகள் தாமதத்திற்கு பிறகு, 2026 பிப்ரவரி 10 அன்று தகவல் அலுவலர் விவரங்களை வழங்கியுள்ளார். இதையடுத்து, காலதாமதமாக தகவல் வழங்கிய பொதுத் தகவல் அலுவலர் மீது நடவடிக்கை எடுக்க தமிழ்நாடு தகவல் ஆணையத்திற்கு உத்தரவிட வேண்டும் என சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்தார்.

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இந்த மனு நீதிபதி ஹேமந்த சந்தன் கவுடர் முன் விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது பொது தகவல் ஆணையர் தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், மனுதாரர் ஆர்.டி.ஐ மூலம் கேட்ட கேள்விகளுக்கு உரிய பதிலை வழங்கிவிட்டதால், பொது தகவல் அலுவலர் மீது நடவடிக்கை எடுக்க உத்தரவிட கூடாது என தெரிவித்தார்.

அப்போது குறுக்கிட்ட மனுதாரர் தரப்பு வழக்கறிஞர் காமேஷ், ஆர்.டி.ஐ மூலம் கடந்த 2024 ம் ஆண்டு கேட்கப்பட்ட கேள்விகளுக்கு 2 ஆண்டுகள் கழித்து 2026 ம் ஆண்டு தான் பதில் வழங்கப்பட்டுள்ளது. இது சட்ட விதிகளுக்கு முரணானது. அதனால், பொது தகவல் அலுவலர் மீது உரிய நடவடிக்கை எடுக்க உத்தரவிட வேண்டும் என தெரிவித்தார்.

இந்த வாதங்களை கேட்ட நீதிபதி, தகவல் அறியும் உரிமைச் சட்டத்தில் கேட்கப்பட்ட விவரத்தை இரண்டு வருடம் கழித்து கொடுக்க என்ன காரணம்? என்பது குறித்து 3 வாரத்திற்குள் பொது தகவல் ஆணையர், பொது தகவல் அலுவலர் ஆகியோர் விரிவாக பதிலளிக்க உத்தரவிட்டு விசாரணையை ஒத்திவைத்தார்.

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RTI REPLY
MADRAS HIGH COURT
சென்னை உயர்நீதிமன்றம்
ஆர்டிஐ
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