சிறைவாசிகளுக்கு 'அவசர கால விடுப்பு' தொடர்பான வழக்கு: வழக்கறிஞர் ஆணையர் நியமனம்
பரோல் வழங்க உயர்நீதிமன்றத்துக்கும், அரசுக்கும் அதிகாரம் உள்ளதாக அனைத்து தரப்பினரும் தெரிவித்ததால், மாற்று கருத்து இருக்கிறதா? என்பதை அறிந்து கொள்ள வழக்கறிஞர் ஆணையர் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
Published : June 11, 2026 at 8:44 PM IST
சென்னை: தண்டனை சிறைவாசிகளுக்கு அவசரகால விடுப்பு வழங்குவது தொடர்பான வழக்கில், நீதிமன்றத்துக்கு உதவ மூத்த வழக்கறிஞர் அபுடு குமாரை வழக்கறிஞர் ஆணையராக சென்னை உயர் நீதிமன்றம் நியமித்துள்ளது.
ஆயுள் தண்டனை சிறைவாசி பாலு, தண்டனை சிறைவாசிகள் கார்த்தி மற்றும் பிரசாந்த், பிரபாகர் உள்ளிட்டோருக்கு அவசர கால விடுப்பு வழங்கக் கோரி சிறைத்துறைக்கு அவர்களது உறவினர்கள் அளித்த மனு நிராகரிக்கப்பட்டது. இதை எதிர்த்து சிறைவாசிகளின் உறவினர்கள் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மனுத்தாக்கல் செய்தனர்.
அதில், ‘வழக்கின் விசாரணை நிலுவையில் இருக்கும் போது மட்டுமே சிறைவாசிகளுக்கு விடுப்பு வழங்க முடியாது என சிறை விதிகள் உள்ளன. தண்டனை விதிக்கப்பட்ட சிறைவாசிகளுக்கு அந்த சிறை விதி பொருந்தாது’ என உறவினர்கள் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது.
இந்த வழக்கை விசாரித்த நீதிமன்றம், சிறைவாசிகளின் வழக்கு நீதிமன்றத்தில் நிலுவையில் இருக்கும் போது, நீதிமன்றத்தின் சிறப்பு அதிகாரம் 226-ஐ பயன்படுத்தி விடுப்பு வழங்க முடியுமா? என்ற கேள்வி எழுகிறது.
ஒவ்வொரு மாநில அரசுக்கும் சி.ஆர்.பி.சி 432 மற்றும் பி.என்.எஸ்.எஸ் 473-ன் படி எந்த தண்டனை விதிக்கப்பட்ட கைதியாக இருந்தாலும் மன்னிப்பு வழங்கவும், விடுதலை செய்யவும் அதிகாரம் வழங்கப்பட்டுள்ளது.
அதே சமயம், சிறைவாசிகளுக்கு அவசரகால விடுப்பு வழங்குவது தொடர்பாக பல்வேறு மாறுபட்ட தீர்ப்புகளை உயர்நீதிமன்றம் வழங்கியுள்ளது. அதில், சில தீர்ப்புகள் வழக்கு நிலுவையில் இருந்தாலும் விடுப்பு வழங்கலாம் எனவும், சில தீர்ப்புகள் விடுப்பு வழங்கக் கூடாது எனவும் குறிப்பிட்டுள்ளது.
அதனால், இந்த வழக்கை தலைமை நீதிபதி அடங்கிய முழு அமர்வு விசாரணைக்கு பரிந்துரை செய்து 2025 நவம்பர் மாதம் உத்தரவிட்டது.
அதன்படி இந்த வழக்கு உயர் நீதிமன்ற தலைமை தலைமை நீதிபதி எஸ்.ஏ தர்மாதிகாரி, நீதிபதிகள் சி.வி.கார்த்திகேயன், ஏ.டி.ஜெகதீஷ் சந்திரா, எம்.நிர்மல்குமார், சுந்தர் மோகன் ஆகிய 5 நீதிபதிகள் அடங்கிய அமர்வில் விசாரணைக்கு வந்தது.
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அப்போது, சிறைவாசிகளுக்கு விடுப்பு வழங்கும் அதிகாரம் நீதிமன்றத்துக்கு இருப்பது குறித்து விசாரணை செய்ய இந்த அமர்வு ஏற்படுத்தப்படவில்லை. வழக்கு நிலுவையில் இருக்கும் போது விடுப்பு வழங்கும் அதிகாரம் எந்த அதிகாரிக்கு உள்ளது? என்பதை மட்டுமே நீதிமன்றம் விசாரணை செய்ய உள்ளது என தெரிவித்தனர்.
மேலும், பரோல் வழங்க உயர்நீதிமன்றத்துக்கும், அரசுக்கும் அதிகாரம் உள்ளதாக அனைத்து தரப்பினரும் தெரிவித்ததால், மாற்று கருத்து இருக்கிறதா? என்பதை அறிந்து கொள்ளும் வகையில், நீதிமன்றத்துக்கு உதவியாக வழக்கறிஞர் ஒருவரை ஆணையராக நியமிப்பதாக தெரிவித்த நீதிபதிகள், வழக்கின் விசாரணையை ஜூன் 19 ஆம் தேதிக்கு தள்ளிவைத்தனர்.
இந்நிலையில், நீதிமன்றத்திற்கு உதவுவதற்காக மூத்த வழக்கறிஞர் அபுடு குமாரை வழக்கறிஞர் ஆணையராக நியமித்து சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.