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சொத்து குவிப்பு வழக்கில் இருந்து பல்கலைக்கழக முன்னாள் துணைவேந்தர் விடுவிப்பு - உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவு

ஊழல் தடுப்புச் சட்ட வழக்குகளுக்கான சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் நிலுவையில் உள்ள வழக்கில் இருந்து விடுவிக்கக்கோரி தாக்கல் செய்த மனு தள்ளுபடி செய்யப்பட்ட நிலையில், சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது.

சென்னை உயர்நீதிமன்றம் - கோப்புப்படம்
சென்னை உயர்நீதிமன்றம் - கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 2, 2026 at 8:21 AM IST

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சென்னை: வருமானத்துக்கு அதிகமாக சொத்து சேர்த்ததாக லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை பதிவு செய்த வழக்கில் இருந்து தமிழ்நாடு வேளாண் பல்கலைக்கழக முன்னாள் துணைவேந்தர் மற்றும் அவரது குடும்பத்தினரை விடுவித்து சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

தமிழ்நாடு வேளாண் பல்கலைக்கழக முன்னாள் துணைவேந்தராக பதவி வகித்த முருகேச பூபதி, 2006 ஆம் ஆண்டு ஜூன் 1 முதல் 2009 ஆம் ஆண்டு மே 31 ஆம் தேதி வரை அப்போதைய வேளாண் துறை அமைச்சரின் சிறப்பு தனி உதவியாளராகப் பணிபுரிந்த போது, வருமானத்துக்கு அதிகமாக 68.20 லட்சம் ரூபாய் வரை சொத்து சேர்த்ததாக 2018 ஆம் ஆண்டு லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை வழக்குப்பதிவு செய்தது.

இந்த வழக்கில், அவரது மனைவி ஜான்சிராணி, மகன் எம். தினேஷ் குமார் மற்றும் மருமகள் கிருத்திகா ஆகியோரும் சேர்க்கப்பட்டிருந்தனர். இந்த வழக்கு சென்னையில் உள்ள ஊழல் தடுப்புச் சட்ட வழக்குகளுக்கான சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் நடைபெற்று வந்தது.

இதையடுத்து, நிலுவையில் உள்ள இந்த வழக்கில் இருந்து தங்களை விடுவிக்கக் கோரி, முருகேசபூபதி மற்றும் அவரது குடும்பத்தினர் சிறப்பு நீதிமன்றதில் மனு தாக்கல் செய்தனர். இந்த மனுவை நீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்தது.

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இந்த உத்தரவை எதிர்த்து, முருகேசபூபதி மற்றும் அவரது குடும்பத்தினர் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்தனர். இந்த மனு நீதிபதி ஜி.கே.இளந்திரையன் முன்பு விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, வழக்கில் குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்களின் விளக்கங்கள், ஆவணங்களை, அரசுத் தரப்பு சரியாக பரிசீலிக்கத் தவறிவிட்டதாக நீதிபதி தெரிவித்தார்.

மேலும், முருகேச பூபதி மீது வழக்குத் தொடர வழங்கப்பட்ட அனுமதியின் செல்லுபடித் தன்மை மற்றும் சொத்துக்களின் கணக்கீடு ஆகியவற்றிலும், அடிப்படையிலேயே சட்ட ரீதியாக குறைபாடுகள் உள்ளதை சுட்டிக்காட்டி, விசாரணை நீதிமன்ற உத்தரவை ரத்து செய்து, முருகேச பூபதி மற்றும் அவரது குடும்பத்தினரை வழக்கில் இருந்து விடுவித்து உத்தரவிட்டார்.

TAGGED:

MADRAS HIGH COURT
AGRICULTURE UNIVERSITY FORMER VC
சொத்து குவிப்பு வழக்கு
முன்னாள் துணை வேந்தர் முருகேச பூபதி
MHC ACQUITTED FORMER VC

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