'ஆட்சியில் பங்கு என்பது தமிழ்நாட்டுக்கு பொருந்தாது' - ஜவாஹிருல்லா
Published : February 15, 2026 at 7:03 PM IST
சென்னை: ஆட்சியில் பங்கு, அதிகாரத்தில் பங்கு என்பதெல்லாம் தமிழ்நாட்டுக்கு பொருந்தாது என்று மனிதநேய மக்கள் கட்சி தலைவர் ஜவாஹிருல்லா தெரிவித்துள்ளார்.
சென்னை ராயப்பேட்டை ஒய்எம்சிஏ மைதானத்தில் மனிதநேய மக்கள் கட்சியின் சிறப்பு பொதுக்குழுக்கூட்டம் ஜவாஹிருல்லா தலைமையில் இன்று நடைபெற்றது. இதில் வருகிற சட்டமன்றத் தேர்தல் குறித்து பொதுக்குழு உறுப்பினர்களோடு ஆலோசனை மேற்கொள்ளப்பட்டது. இந்த பொதுக்குழுக் கூட்டத்தில் தமிழ்நாட்டில் இருந்து 2000க்கும் மேற்பட்ட மனிதநேய மக்கள் கட்சியின் பொதுக்குழு உறுப்பினர்கள் கலந்து கொண்டனர்.
- இந்த பொதுக்குழு கூட்டத்தில் இஸ்லாத்தை தழுவியவர்களை பிசிஎம் பிரிவில் சேர்த்த முதல்வருக்கு நன்றி.
- முஸ்லிம்களுக்கான இடஒதுக்கீடு 3.5 சதவிகிதத்தில் இருந்து 5% ஆக அதிகரிக்கப்பட வேண்டும்.
- மத்திய அரசின் நிதிநிலை அறிக்கைக்கு கண்டனம். திருப்பரங்குன்றத்தின் பாரம்பரியம் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும்.
- தமிழ்நாட்டில் மட்டும் 97 லட்சம் வாக்குரிமைகள் ஒரே நேரத்தில் நீக்கப்பட்டதற்கு கண்டனம்.
- புதுச்சேரி மாநிலத்தில் வக்ஃப் வாரியத்தை உடனடியாக அமைக்க வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட 19 தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டது.
இதன் பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்து ஜவாஹிருல்லா கூறியதாவது:
இன்று நடைபெற்ற மனிதநேய மக்கள் கட்சி பொதுக்குழுவில் 19 தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது. நிறைவேற்றப்பட்ட தீர்மானங்களில் முதன்மையான தீர்மானமாக வருகிற சட்டமன்ற தேர்தலில் திமுக தலைமையிலான கூட்டணியில் இடம் பெற்றிருக்கும் மனிதநேய மக்கள் கட்சி திமுக கூட்டணியின் வெற்றிக்கு அயராது பாடுபடும்.
திமுக ஆட்சி தொடர வேண்டும். திராவிட மாடல் 2.0 ஆட்சி மலர வேண்டும் என்பதற்காக மனிதநேய மக்கள் கட்சியின் பொதுக்குழு உறுப்பினர்கள் அனைவரும் களத்தில் உற்சாகமாக செயல்படுவதற்கு பொதுக்குழுவில் உறுதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது. இதுவரையிலும் இல்லாத நிகழ்வாக முதலமைச்சர் தலைமைச் செயலகத்தில் சிறுபான்மையின மக்களான கிறிஸ்தவர்கள், இஸ்லாமியர்களை தனித்தனியாக சந்தித்து அவர்களின் கோரிக்கைகளை எல்லாம் நீண்ட நேரம் கேட்டு கோரிக்கைக்கு பல்வேறு நடவடிக்கைகளை எடுத்துள்ளார்.
சட்டமன்றத்திலும், நாடாளுமன்றத்திலும் சிறுபான்மையினர் எண்ணிக்கை குறைந்து வரும் நிலையில் வரும் சட்டமன்ற தேர்தலில் சிறுபான்மையின சமூகத்தை சேர்ந்த முஸ்லிம் வேட்பாளர்களுக்கு திமுக அதிக வாய்ப்பு அளிக்க வேண்டும். இந்த தேர்தலில் திமுக கூட்டணியில் மனிதநேய மக்கள் கட்சிக்கு மனிதநேய மக்கள் கட்சிக்கு 5 தொகுதிகளை வழங்க வேண்டும்.
கடந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் 3 தொகுதிகள் கேட்டோம். திமுக கூட்டணியில் இரண்டு தொகுதிகள் வழங்கினார்கள். இந்த முறை 5 தொகுதிகளை கேட்கிறோம். ஆட்சியில் பங்கு, அதிகாரத்தில் பங்கு என்பது தமிழகத்திற்கு பொருந்தாது" இவ்வாறு ஜவாஹிருல்லா தெரிவித்தார்.