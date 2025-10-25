பாபநாசம் அருகே குளம் போல் தேங்கிய மழைநீரில் தத்தளிக்கும் வீடுகள்; ஜவாஹிருல்லா எம்எல்ஏ நேரில் ஆய்வு!
கன மழை காரணமாக தாழ்வான பகுதியில் மழைநீர் தேங்கி நிற்கிறது. இப்பிரச்சனைக்கு நிரந்தர தீர்வு காண பொதுப்பணித்துறை அமைச்சர் மற்றும் தமிழக முதல்வரையும் சந்தித்து முறையிடுவேன்.
Published : October 25, 2025 at 8:15 PM IST
தஞ்சாவூர்: தஞ்சாவூர் மாவட்டம் பாபநாசம் அருகே வளையப்பேட்டை ஊராட்சி விகேஎஸ் நகரில் குளம் போல் தேங்கிய மழைநீரில் தத்தளிக்கும் வீடுகளை ஜவாஹிருல்லா எம்எல்ஏ நேரில் ஆய்வு செய்தார்.
தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தில் தொடர்ந்து பெய்து வரும் மழையால் பொதுமக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக, பாபநாசம் சட்டமன்ற தொகுதிக்கு உட்பட்ட அரசலாற்றின் கரையோரப் பகுதியில் அமைந்துள்ள வளையப்பேட்டை ஊராட்சி விகேஎஸ் நகரில் அதிகளவில் மழைநீர் தேங்கி நிற்பதால் வீடுகளை விட்டு வெளியே வர முடியாத அளவுக்கு பல தெருக்களை மழைநீர் சூழ்ந்து நிற்கிறது.
இங்கு முறையான வடிகால் வசதி இல்லாததாலும், அவை முழுமையாக தூர்வாரி சீரமைக்கப்படாததாலும் பல நாட்களாக தேங்கி நிற்கும் நீர் தற்போது பச்சை நிறத்தில் பாசி பிடித்து, கால் வைத்து நடக்கவே கூசும் அளவுக்கு காணப்படுகிறது. இதனால் இந்த பகுதி குடியிருப்புவாசிகள் குழந்தைகள் மற்றும் முதியோர்களை வைத்துக்கொண்டு கடும் அவதிப்பட்டு வருகின்றனர்.
மேலும், பலருக்கு தொற்று நோய் பாதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை பெற்று வருவதாகவும் கூறப்படுகிறது. இதற்கு தற்காலிகமாக தீர்வு காணாமல் நிரந்தரமாக தீர்வு காண வேண்டும் என்று இப்பகுதி மக்கள் தமிழக அரசிற்கு கோரிக்கை விடுத்து வருகின்றனர்.
இதுகுறித்து தகவல் அறிந்த பாபநாசம் தொகுதி எம்எல்ஏ ஜவாஹிருல்லா, இன்று சம்பந்தப்பட்ட விகேஎஸ் நகரை நேரில் பார்வையிட்டு ஆய்வு செய்தார். அப்போது அங்கு குடியிருந்து வரும் பொதுமக்களிடம் குறைகளை கேட்டறிந்ததோடு உரிய நடவடிக்கையை விரைந்து எடுப்பதாக உறுதியளித்தார்.
இதன் பிறகு எம்எல்ஏ ஜவாஹிருல்லா செய்தியாளர்களை சந்தித்து கூறுகையில், ''தாழ்வான பகுதியாக இருப்பதால் இங்கு மழைநீர் வடிய முடியாமல் தேங்கி நிற்கிறது. தற்போது இப்பிரச்சனைக்கு தீர்வு காண பொதுப்பணித் துறை மூலம் நடவடிக்கை மேற்கொள்ள அறிவுறுத்தி உள்ளோம். அத்துடன், இதற்கு நிரந்தர தீர்வு காண பொதுப்பணித்துறை அமைச்சர் மற்றும் தமிழக முதல்வரையும் நேரில் சந்தித்து முறையிடுவேன். அரசு நெல்கொள்முதல் நிலையங்களில் 17 சதவீதமாக உள்ள நெல்லின் ஈர பதத்தை 22 சதவீதமாக உயர்த்த கோரிக்கை எழுந்துள்ளது.
இதற்காக வருகை தந்துள்ள மத்திய அரசு ஆய்வுக்குழு சம்பந்தப்பட்ட நேரடி நெல் கொள்முதல் நிலையங்களுக்கு சென்று ஆய்வு செய்யாமல், தஞ்சை மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்திலேயே கூட்டம் நடத்தி பேசுகிறார்கள். இதற்கு, அந்த ஆய்வுக்குழு தமிழகத்திற்கே வர தேவையில்லையே. இது மிகப்பெரிய தவறு.
விவசாயிகள் மற்றும் தமிழக அரசின் கோரிக்கையை ஏற்று, நெல்லை கொள்முதல் செய்வதற்கான ஈரப்பதம் அளவை மத்திய அரசு உடனடியாக 22 சதவீதமாக உயர்த்தி அறிவிக்க வேண்டும்" என்று ஜவாஹிருல்லா தெரிவித்தார்.