எம்ஜிஆர், என்டிஆர் வரிசையில் விஜய்; சொன்னதை செய்து காட்டி அசத்தல்

எம்ஜிஆர், என்டிஆர் வரிசையில் விஜய்; சொன்னதை செய்து காட்டி அசத்தல்
1977-ம் ஆண்டு பதவியேற்றது முதல் 1987-ம் ஆண்டு டிசம்பர் 24-ஆம் தேதி மறையும் வரை முதலமைச்சராக எம்ஜிஆர் பதவி வகித்தார்.
Published : May 4, 2026 at 9:03 PM IST
"எம்.ஜி.ஆரையும் என்.டி.ஆரையும் கூட தொடக்கத்தில் 'கூத்தாடி' என்று தான் விமர்சித்தார்கள். ஆனால் அந்த இரண்டு 'கூத்தாடிகள் தான்' மாநில முதல்வர்களாகி இன்றும் மக்கள் மனதில் நீங்கா இடம் பிடித்துள்ளனர்" - விழுப்புரம் அருகே வி.சாலையில் கடந்த 2024-ம் ஆண்டு அக்டோபர் 27 அன்று நடைபெற்ற தவெகவின் முதல் மாநாட்டில் விஜய் பேசியது.
தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை தேர்தல் முடிவு இன்று வெளியான நிலையில் 233 தொகுதிகளில் தனித்து களம் கண்ட நடிகர் விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் 100-க்கும் மேற்பட்ட தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்று சாதனை படைத்துள்ளது. இந்த வெற்றியின் மூலம் எம்ஜிஆர், என்டிஆர் ஆகியோர் வரிசையில் விஜய் இணைந்துள்ளார்.
தமிழ்நாடு சட்டப் பேரவைக்கு கடந்த ஏப்ரல் 23-ந் தேதி வாக்குப்பதிவு நடைபெற்றது. இதில் சுமார் 85.15% வாக்குகள் பதிவாகின. தமிழகத்தில் மொத்தமுள்ள 5.67 கோடி வாக்காளர்களில் 4.87 கோடி வாக்காளர்கள் தங்களின் ஜனநாயக கடமையாற்றினர். பதிவான வாக்குகளை எண்ணும் பணி இன்று நடைபெற்றது. தபால் வாக்குகள் முதலில் எண்ணப்பட்டன. வழக்கமாக தபால் வாக்குகளில் திமுகவுக்கு தான் அதிக வாக்குகள் கிடைக்கும். ஆனால், முதன் முறையாக தபால் வாக்குகளிலேயே தவெக முன்னிலை பெறத் தொடங்கியது.
முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் போட்டியிட்ட கொளத்தூர் தொகுதியிலும் தபால் வாக்கில் தவெக வேட்பாளர் வி.எஸ்.பாபு முன்னிலை பெற்றார். தபால் வாக்குகளில் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலினுக்கு 3,244 வாக்குகள் கிடைத்த நிலையில், தவெக வேட்பாளர் வி.எஸ் பாபுவுக்கு 4,130 வாக்குகள் கிடைத்தன. இதே போல் அமைச்சர்கள், திமுகவின் மூத்த தலைவர்களின் தொகுதிகளிலும் தவெக வேட்பாளர்கள் ஆரம்பம் முதலே ஆதிக்கம் செலுத்தத் தொடங்கினர்.
இந்த நிலையில், தவெகவின் முதல் மாநாட்டில் எம்ஜிஆர், என்டிஆர் ஆகியோரை குறிப்பிட்டு விஜய் பேசியது தற்போது சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது. விழுப்புரம் அருகே வி. சாலையில் கடந்த 2024-ம் ஆண்டு அக்டோபர் மாதம் 27-ந் தேதி நடைபெற்ற மாநாட்டில் பேசிய விஜய், "எம்.ஜி.ஆரையும் என்.டி.ஆரையும் கூட தொடக்கத்தில் 'கூத்தாடி' என்று தான் விமர்சித்தார்கள். ஆனால் அந்த இரண்டு 'கூத்தாடிகள் தான்' மாநில முதல்வர்களாகி இன்றும் மக்கள் மனதில் நீங்கா இடம் பிடித்துள்ளனர்" என்று குறிப்பிட்டார்.
ஒரு நடிகர் அரசியல் கட்சி ஆரம்பித்து ஆட்சியைப் பிடித்த வரலாறை நாட்டிலேயே முதன் முறையாக படைத்தவர் எம்ஜிஆர் என அழைக்கப்படும் எம்.ஜி.ராமச்சந்திரன். ஆரம்பத்தில் காங்கிரஸில் பயணித்து பின்னர் திமுகவுக்கு சென்று அக் கட்சியின் அசைக்க முடியாத மூத்த தலைவர்களில் ஒருவராக விளங்கினார். ஆனால், தலைமையுடன் ஏற்பட்ட கருத்து வேறுபாடு காரணமாக திமுகவில் இருந்து நீக்கப்பட்ட நிலையில் எம்ஜிஆர் 1972-ம் ஆண்டு அக்டோபர் 17-ந் தேதி அதிமுக என்ற கட்சியை தொடங்கினார்.
அப்போது திமுகவில் மிகப் பெரிய பிளவை அதிமுக ஏற்படுத்தியது. இருப்பினும் 4 ஆண்டுகள் 8 மாதங்கள் அதாவது 56 மாதங்கள் காத்திருந்து 1977-ம் ஆண்டு நடைபெற்ற சட்டப் பேரவைத் தேர்தலில் அதிமுகவை ஆட்சிக் கட்டிலில் அமர்த்தினார் எம்ஜிஆர். 1977 ஆம் ஆண்டு ஜூன் 30-ந் தேதி தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சராக அவர் பதவியேற்றார். அந்த தேர்தலில் அதிமுக 130 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்றது. அதிமுகவுடன் கூட்டணி அமைத்துப் போட்டியிட்ட மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி 12 தொகுதிகளிலும், பார்வர்டு பிளாக் மற்றும் முஸ்லிம் லீக் ஆகியவை தலா ஒரு தொகுதியில் வெற்றி பெற்றன. பதவியேற்றது முதல் 1987-ம் ஆண்டு டிசம்பர் 24ஆம் தேதி மறையும் வரை முதலமைச்சராக எம்ஜிஆர் பதவி வகித்தார்.
எம்ஜிஆரை போல் ஆந்திராவில் மிகப் பெரிய சாதனை படைத்தவர் என்டிஆர் என அழைக்கப்படும் நந்தமுரி தாரக ராமாராவ். ஆந்திராவில் சூப்பர் ஸ்டாராக விளங்கிய அவர் 1982-ம் ஆண்டு மார்ச் 29-ந் தேதி தெலுங்கு தேசம் என்ற கட்சியை தொடங்கினார். கட்சி ஆரம்பித்து 9 மாதங்களிலேயே அதாவது 1983 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி மாதம் நடைபெற்ற தேர்தலில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்று அதே மாதம் 9-ந் தேதி முதலமைச்சராக பதவியேற்றார். மேலும், ஆந்திராவில் காங்கிரஸ் அல்லாத முதல் முதல்வர் என்ற சாதனையையும் அவர் படைத்தார்.
தமிழ்நாட்டில் எம்.ஜி.ஆர் மற்றும் ஆந்திராவில் என்.டி.ஆர் ஆகியோர் திரையுலகில் இருந்து அரசியலுக்கு வந்து முதலமைச்சர்களாகி படைத்த சாதனையை, தவெக தலைவர் விஜய் தற்போது மீண்டும் நிகழ்த்தியுள்ளார். இது எம்.ஜி.ஆர் மற்றும் என்.டி.ஆர் ஏற்படுத்திய அரசியல் மாற்றத்திற்கு இணையானதாக பார்க்கப்படுகிறது.
தேர்தல் முடிவுகளை வைத்துப் பார்க்கும் போது, எம்.ஜி.ஆரை போலவே அடித்தட்டு மக்களின் ஆதரவு விஜய்க்கு பெருமளவு கிடைத்துள்ளது. சினிமா என்பது வெறும் பொழுதுபோக்கு மட்டுமல்ல, அது ஒரு சமூக அரசியல் புரட்சிக்கான ஆயுதம் என்று விஜய் குறிப்பிட்டதை நினைவில் கொள்ள வேண்டும்.
விஜய் அளித்த 'தாய்க்கு தலைமை' என்ற திட்டத்தின் கீழ் மாதம் ரூ. 2,500 மற்றும் இலவச சிலிண்டர்கள் போன்ற வாக்குறுதிகள் பெண்களிடையே பெரும் வரவேற்பைப் பெற்றுள்ளன என்பதை தேர்தல் முடிவு காட்டுகிறது.
கடந்த 5 ஆண்டுகளில் தமிழகத்தில் நடந்த சட்டம் ஒழுங்குப் பிரச்சினைகள் மற்றும் அதனை எதிர்க்கட்சிகள் கையாண்ட விதம் ஆகியவை மக்கள் மத்தியில் ஆளுங்கட்சிக்கு எதிரான அலையை சப்தம் இல்லாம் உருவாக்கியது தற்போது வெளிச்சத்திற்கு வந்துள்ளது. சட்டம் ஒழுங்கு பிரச்சினையை அதிமுக பயன்படுத்திக் கொண்டு விடாமல் தவெக மேற்கொண்ட வியூகம் அக் கட்சிக்கு வாக்குகளாக விழுந்துள்ளது.
இதுகுறித்து ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு ஊடகத்தின் செய்தியாளரிடம் பேசிய திரைப்பட தயாரிப்பாளர் தனஞ்செயன், "என்.டி.ஆர். கட்சி ஆரம்பித்து குறுகிய காலத்திலேயே ஆட்சியைப் பிடித்தார். ஏனெனில் அந்த காலத்தில் அதற்கான தேவை இருந்தது. ஆந்திராவில் காங்கிரஸ் மீது மக்களுக்கு அந்த சமயத்தில் அதிருப்தி இருந்தது.
இருப்பினும், எம்ஜிஆரின் நிலை வேறு. ஆட்சிக்கு வருவதற்கு முன் 20 ஆண்டுகள் அவர் வேறு ஒரு கட்சியில் உழைத்திருக்கிறார். இருப்பினும் விஜய் இவர்கள் இருவரிலிருந்து மாறுபட்டவர், இரண்டு ஆண்டுகளில் ஆட்சியைப் பிடிக்க முடியுமா? என்று கேள்வி எழுப்பிய அனைவருக்கும் இன்றைய வெற்றியால் பதிலடி கொடுத்துள்ளார் விஜய்.
வெறும் விசில் அடிக்கக் கூடிய கூட்டம், விஜய்யை பார்ப்பதற்காக கூடிய கூட்டம் என எதிர்மறையாக சொல்லப்பட்ட விஷயங்கள் இந்த வெற்றியால் தவிடுபொடியாகி இருக்கிறது. விஜய் திரைப்படம் சுமாராக இருந்தால் கூட ஒரு கோடி பேர் பார்ப்பார்கள். அவர்கள் தான் ஓட்டுப் போட்டு இருக்கிறார்கள்.
மக்கள் அளித்த 5 ஆண்டுகள் வாய்ப்பை அவர் சரியாக பயன்படுத்துவார் என நம்புகிறேன். தேர்தல் வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்றினால் திரைப்படத்தில் சொல்வது போல நிரந்தர முதல்வர் விஜய் தான். இதனை நான் உறுதியாக நம்புகிறேன்" என்றார்.