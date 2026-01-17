எம்ஜிஆரின் பிறந்த நாளில் உயிரிழந்த தீவிர ரசிகரான இசக்கி - யார் இவர்?
எம்ஜிஆரின் பிறந்தநாளில் அவருடைய உருவ சிலைக்கு பூஜை செய்யவேண்டும் என்று ஏற்பாடு செய்த இசக்கியின் கடைசி ஆசை நிறைவேறாமலே உயிர் பிரிந்துவிட்டது.
Published : January 17, 2026 at 9:34 PM IST
- BY இரா.மணிகண்டன்
தமிழக அரசியலில் கோலோச்சிய முக்கிய தலைவர்களில் ஒருவர் எம்ஜிஆர். சினிமாத்துறையிலிருந்து அரசியலுக்குள் நுழைந்து அதிமுக என்ற கட்சியையும் தொடங்கி மூன்று முறை தமிழகத்தின் முதலமைச்சராகவும் பதவி வகித்தார். திரைப்படங்களில் எம்ஜிஆர் பேசும் வசனங்களால் ஈர்க்கப்பட்ட பலர் அவரது தீவிர ரசிகர்களாக மாறி, அவருடைய அரசியல் பயணத்திற்கும் ஆதரவு அளித்தனர். இன்றும் எம்ஜிஆருக்கென்று தனி ரசிகர் கூட்டமே இருக்கிறது. அதுபோன்ற தீவிர ரசிகர்களில் ஒருவர் எம்ஜிஆரின் பிறந்தநாளிலேயே உயிரிழந்த சம்பவம் சோகத்தையும் வியப்பையும் ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.
இசக்கியின் ‘எம்ஜிஆர்’ டீக்கடை!
திருநெல்வேலி மாவட்டம் முக்கூடல் அருகே அமைந்துள்ளது பாப்பான்குளம் கிராமம். இந்த கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் இசக்கி. எம்ஜிஆரின் தீவிர ரசிகரான இவர், எம்ஜிஆர் திமுகவில் சேர்ந்தபோது இவரும் அக்கட்சியில் இணைந்துள்ளார். பின்னர் எம்ஜிஆர் தனியாக அதிமுக என்ற பெயரில் கட்சி தொடங்கியதும், இசக்கியும் அதிமுகவில் இணைந்து, எம்ஜிஆருக்காக ஒரு வாரம் சிறைக்காற்றையும் சுவாசித்துள்ளார்.
சிறுவயதிலேயே தந்தையை இழந்த இசக்கி வீடு வீடாகச் சென்று பால் ஊற்றும் வேலை செய்துவந்துள்ளார். இதில் கிடைத்த வருமானத்தை வைத்து குடும்பத்தை நடத்திவந்த அவர், 1973ஆம் ஆண்டு பாப்பாங்குளம் கிராமத்திலேயே சொந்தமான டீக்கடை ஒன்றை திறந்து, அதற்கு ‘எம்ஜிஆர் டீக்கடை’ என்று பெயர்சூட்டியுள்ளார். ஆரம்பத்தில் கூரைக்கடை அமைத்திருந்த போதிலும், அக்கடை முழுக்க எம்ஜிஆர் படங்களை மாட்டிவைத்து, கடைக்கு வருகிற பொதுமக்களின் கவனத்தை ஈர்த்து வந்துள்ளார்.
எம்ஜிஆருக்கு சிலை
சிறுக சிறுக சேர்த்த வருமானத்தை வைத்து 1999ஆம் ஆண்டு தனது பழைய கடைக்கு எதிரிலேயே ஒரு பெரிய டீக்கடையை தொடங்கினார். அந்த கடைக்கும் ‘எம்ஜிஆர் தேநீர் கடை’ என்றே பெயர் சூட்டியுள்ளார். இந்த கடையை அதிமுகவின் முன்னாள் சபாநாயகரான பி.எச்.பாண்டியன் திறந்து வைத்தார். அந்த கடையையும் அவர் வெறுமனே விட்டு வைக்கவில்லை. கடை முழுக்க தனக்கு பிடித்த எம்ஜிஆர் படங்களை எல்லாம் வாங்கி சுவற்றில் தொங்கவிட தொடங்கியுள்ளார்.
ஒரு கட்டத்தில் கடை முழுக்க எம்ஜிஆர் படங்களாக நிரம்பி வழிய, அவற்றை பார்ப்பதற்காகவே இசக்கியின் டீக்கடைக்கு ஊர்மக்கள் விசிட் அடிப்பதை வழக்கமாக்கியுள்ளனர். என்னதான் கடை முழுக்க படங்களை தொங்கவிட்டாலும் எம்ஜிஆருக்கு சிலை வைத்து தினமும் பூஜை செய்யவேண்டும் என்பது இசக்கியின் நீண்டநாள் ஆசை. அதையும் 2004ஆம் ஆண்டு நிறைவேற்றிக்கொண்டார். கடை முன்பே எம்ஜிஆர் சிலை வைத்து தினமும் காலை பூஜை செய்யத் தொடங்கினார்.
அதுமட்டுமல்லாமல் எம்ஜிஆரின் பிறந்தநாள் மற்றும் நினைவு நாளில் சிறப்புப் படையலிட்டும் வணங்கி வந்தார். ஒரு கட்டத்தில் இந்த டீக்கடையானது பாப்பாங்குளத்தின் அடையாளமாகவே மாறிப்போனது. இதுதொடர்பாக நமது ஈடிவி பாரத் ஊடக தளத்தில் கடந்த 2024ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் சிறப்பு கட்டுரையும் வெளியானது.
எம்ஜிஆர் பிறந்தநாள் அன்று பிரிந்த இசக்கியின் உயிர்!
இதனிடையே வயோதிகம் காரணமாக இசக்கி உடல்நலம் பாதிக்கப்பட்ட நிலையில், திருநெல்வேலியில் உள்ள ஒரு தனியார் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று, சில தினங்களுக்கு முன்பு வீடு திரும்பினார். இன்று எம்ஜிஆர் பிறந்தநாள் என்பதால் கடுமையாக உடல்நலம் பாதிக்கப்பட்டிருந்தபோதும், கடையில் உள்ள எம்ஜிஆர் சிலைக்கு பூஜை செய்ய வேண்டுமென இசக்கி விரும்பினார். அதற்காக நேற்று இரவே அங்குள்ள பூக்கடையில் மாலை ஒன்று ஆர்டர் செய்துள்ளார்.
ஆனால் துரதிர்ஷ்டவசமாக இன்று காலை திடீரென இசக்கி உயிரிழந்துள்ளார். எம்ஜிஆர் பிறந்தநாளான இன்று இசக்கியின் உயிர் பிரிந்ததுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.