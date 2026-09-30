விவசாய நிலத்திற்குள் புகுந்த அனல் மின் நிலைய கழிவுகள்; விவசாயிகள் வேதனை
சாம்பல் கழிவுகளை கால்வாய் அமைத்து முறையாக வெளியேற்ற அனல் மின் நிலைய நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என விவசாயிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
Published : September 30, 2026 at 10:55 PM IST
சேலம்: மேட்டூர் அருகே அனல் மின் நிலைய சாம்பல் கழிவுகள் விளை நிலங்களுக்குள் புகுந்ததால் பல லட்சம் ரூபாய் நஷ்டம் ஏற்பட்டுள்ளதாக விவசாயிகள் கவலை தெரிவித்துள்ளனர்.
சேலம் மாவட்டம் மேட்டூர் அனல் மின் நிலையத்தை ஒட்டி உள்ளது சின்னக்காவூர் கிராமம். இங்கு சுமார் 300-க்கும் மேற்பட்ட குடும்பங்கள் உள்ளன. இவர்கள் காலங்காலமாக விவசாயம் மற்றும் கால்நடை வளர்ப்பில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். அவர்கள் தற்போது நெல், வாழை, பருத்தி, சோளம், சின்ன வெங்காயம் ஆகியவற்றை பயிரிட்டுள்ளனர். அவை அனைத்தும் தற்போது பெரும்பாலும் நன்கு வளர்ந்து அறுவடைக்கு தயார் நிலையில் உள்ளன.
இந்நிலையில் நேற்று முன்தினம் இரவு அனல் மின் நிலையத்தில் இருந்து சாம்பல் கழிவுகள் வெளியேறும் குழாய்களில் உடைப்பு ஏற்பட்டது. இதன் காரணமாக சின்னாக்காவூர் பகுதியில் உள்ள விலை நிலங்களுக்குள் சாம்பல் கழிவுகள் புகுந்தது. இதனால் பருத்தி, நெல், வெங்காயம் மற்றும் சோளப்பயிர்கள் என சுமார் 50 ஏக்கர் விவசாய நிலங்கள் பாதிப்பு அடைந்தது.
விவசாய நிலத்திற்குள் முழுங்கால் அளவிற்கு சாம்பல் கழிவுகள் தேங்கி நிற்பதால் மீண்டும் விவசாயம் செய்ய முடியாத சூழல் ஏற்பட்டுள்ளது. பல லட்சம் ரூபாய் நஷ்டம் ஏற்பட்டுள்ளதால் விவசாயத்தை கைவிடும் நிலைக்கு தள்ளப்பட்டுள்ளதாக விவசாயிகள் வேதனை தெரிவித்துள்ளனர்.
இது தொடர்பாக விவசாயிகள் கூறும்போசு, "சாம்பல் கழிவுகள் விளைநிலங்களுக்கும் படிந்து இரண்டு நாட்கள் ஆகியும் அனல் மின் நிலைய அதிகாரிகளோ அல்லது வேளாண்மை துறை சார்ந்த அதிகாரிகளோ விவசாய நிலங்களை நேரில் பார்வையிட கூட வரவில்லை.
எனவே சாம்பல் கழிவுகளை கால்வாய் அமைத்து முறையாக வெளியேற்ற அனல் மின் நிலைய நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். மேலும் சேதம் அடைந்த பயிர்களுக்கு உரிய இழப்பீடு வழங்க வேண்டும்" என விவசாயிகள் அரசுக்கு கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.