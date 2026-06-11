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பாசனத்திற்காக மேட்டூர் அணை நாளை திறக்கப்படாது - நீர்வளத்துறை அறிவிப்பு

கடந்த ஆண்டு மேட்டூர் அணை ஏழு முறை முழுக் கொள்ளளவை எட்டி சாதனை படைத்திருந்தது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

மேட்டூர் அணை
மேட்டூர் அணை (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 11, 2026 at 3:29 PM IST

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சென்னை: டெல்டா பாசனத்திற்காக மேட்டூர் அணையில் இருந்து நாளை (ஜூன் 12) வழக்கம் போல் தண்ணீர் திறக்கப்படாது என்று தமிழ்நாடு அரசின் நீர்வளத்துறை அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது.

120 அடி கொள்ளளவைக் கொண்ட மேட்டூர் அணையில் இருந்து ஆண்டுதோறும் ஜூன் 12- ஆம் தேதி குறுவை சாகுபடிக்காக டெல்டா பாசனத்திற்காகத் தண்ணீர் திறக்கப்பட்டு வருகிறது. தற்போது கோடைமழை பெய்யாததாலும், காவிரி நீர்ப்பிடிப்புப் பகுதிகளில் மழை பெய்யாததாலும் மேட்டூர் அணைக்கான நீர்வரத்து இன்று (ஜூன் 11) காலை நிலவரப்படி விநாடிக்கு 424 கனஅடியாக உள்ளது. தற்போது மேட்டூர் அணையின் நீர்மட்டம் 79.62 அடியாக உள்ளது.

இந்த சூழலில், மேட்டூர் அணையில் இருந்து டெல்டா பாசனத்திற்கு தண்ணீர் திறக்கப்படுமா? என்ற கேள்வி விவசாயிகள் மத்தியில் எழுந்திருந்தது. இந்த நிலையில், நாளை (ஜூன் 12) மேட்டூர் அணையில் இருந்து டெல்டா பாசனத்திற்காக தண்ணீர் திறக்கப்படாது என்று தமிழ்நாடு அரசின் நீர்வளத்துறை அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது.

நீர்வளத்துறையின் அறிவிப்பால் நாமக்கல், கரூர், திருச்சி, புதுக்கோட்டை, அரியலூர், கடலூர், தஞ்சாவூர், திருவாரூர், நாகப்பட்டினம், மயிலாடுதுறை போன்ற மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த விவசாயிகள் கவலையடைந்துள்ளனர்.

மேட்டூர் அணையின் தண்ணீர் திறப்பின் மூலம் லட்சக்கணக்கான ஏக்கர் நிலங்கள் பாசன வசதியைப் பெறுகின்றன. அரசின் அறிவிப்பால் விவசாயிகள் செய்வதறியாது தவித்து வருகின்றனர். அத்துடன், சம்பா பயிரிடுவதற்கான மாற்று யோசனைகளையும் விவசாயிகள் ஆராய்ந்து வருகின்றனர்.

தற்போது கேரளம் மற்றும் கர்நாடகா மாநிலங்களில் தென்மேற்கு பருவமழை தீவிரமடைந்துள்ள நிலையில் காவிரியில் நீர்வரத்து அதிகரிக்கும் பட்சத்தில் மேட்டூர் அணைக்கான நீர்வரத்து அதிகரிக்கும். ஒருவேளை மேட்டூர் அணையின் நீர்மட்டம் ஜூன் மாதம் இறுதியில் அதிகரிக்கும் பட்சத்தில் பாசனத்திற்கு தண்ணீர் திறப்பது குறித்து அரசு பரிசீலனை செய்யும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

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அதேபோல், மேட்டூர் அணையில் இருந்து விநாடிக்கு 30,000 முதல் 50,000 கனஅடி வரை தண்ணீர் திறந்துவிட்டால் மட்டுமே கடைமடை வரை செல்லும். கடந்த 2025-ம் ஆண்டில் பருவமழை சிறப்பாக பெய்ததன் காரணமாக மேட்டூர் அணை ஏழு முறை முழுக் கொள்ளளவை எட்டி சாதனை படைத்திருந்தது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

TAGGED:

WATER LEVEL
WATER RESOURCES DEPARTMENT
மேட்டூர் அணை
DELTA DISTRICTS
FARMERS

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