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பச்சை நிறமாக மாறிய மேட்டூர் அணை தண்ணீர்: கால்நடைகள் கூட குடிக்க முடியாத அவலம்

இந்த தண்ணீரை மனிதர்களால் மட்டுமல்ல கால்நடைகளாலும் குடிக்க முடியாது. அவ்வளவு ஏன், இந்த தண்ணீர் தோல் மேல் பட்டாலே கடுமையான அரிப்பு ஏற்படுவதாக மக்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.

பச்சை நிறமாக மாறிய மேட்டூர் அணை நீர்
பச்சை நிறமாக மாறிய மேட்டூர் அணை நீர் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 13, 2026 at 6:59 PM IST

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தர்மபுரி: பல ஆயிரம் விவசாயிகளுக்கு வாழ்வாதாரமாகவும், லட்சக்கணக்கான மக்களின் குடிநீர் ஆதாரமாகவும் விளங்கும் மேட்டூர் அணையின் நீர் பச்சை நிறமாக மாறியிருப்பது சுற்றுச்சூழல் ஆர்வலர்களை கவலையடைய செய்துள்ளது.

காவிரி நீர்ப்பிடிப்பு பகுதிகளில் பெய்யும் மழையும், கர்நாடக மாநிலத்தில் உள்ள அணைகளில் இருந்து திறந்து விடப்படும் தண்ணீரும் ஒகேனக்கல் வழியாக மேட்டூர் அணையை வந்தடைகிறது.

இந்த மேட்டூர் அணைக்கு வரும் தண்ணீரானது 8-க்கும் மேற்பட்ட மாவட்டங்களின் பாசன வசதிக்காகவும், சேலம், கிருஷ்ணகிரி, தர்மபுரி, வேலூர், திருப்பத்தூர் உள்ளிட்ட மாவட்ட மக்களின் குடிநீர் தேவைக்காகவும் திறந்து விடப்படுகிறது.

இந்த தண்ணீருக்காக ஆண்டுதோறும் லட்சக்கணக்கான விவசாயிகளும், பொதுமக்களும் எதிர்பார்த்து காத்திருப்பர்.

பயமுறுத்தும் பச்சை நிறம்

இந்நிலையில், தற்போது மேட்டூர் அணைக்கு தண்ணீர் வந்துள்ளது. தொடக்கத்தில், இந்த தண்ணீரை பார்த்து பெருகிய மக்களின் மகிழ்ச்சி, தற்போது தலைகீழாக மாறியுள்ளது. ஏனெனில், மேட்டூர் அணைக்கு வந்து தேங்கியிருந்த தண்ணீர், தற்போது பச்சை நிறமாக மாறியுள்ளது.

தர்மபுரி மாவட்டம் பென்னாகரத்தை அடுத்த ஒட்டனூர் பகுதி, தர்மபுரி மாவட்டத்தில் ஒரு கரையாக உள்ளது. இப்பகுதியில் தேங்கி நிற்கும் மேட்டூர் அணையின் தண்ணீர்தான் பச்சை நிறமாக காட்சியளிக்கிறது.

நீரின் மேற்பகுதியில் கெட்டியான சிமெண்ட் பூச்சு பூசப்பட்டதை போல, தண்ணீரின் மேற்பகுதியில் பச்சை நீர் தேங்கி நிற்கிறது.

மேட்டூர் அணை நீர்
மேட்டூர் அணை நீர் (ETV Bharat Tamil Nadu)

தண்ணீர் இருந்தும் பயன் இல்லை

காவிரி கரைகளில் விவசாயம் செய்வதற்காக பயன்படுத்தப்பட்ட ரசாயன உரங்களும், பூச்சிக்கொல்லி மருந்துகளும் அழுகிய செடி, கொடிகள் என அனைத்தும் சேர்ந்து ரசாயன மாற்றம் அடைந்து இவ்வாறு பச்சை நிற படலங்களாக மாறியுள்ளதாக சுற்றுச்சூழல் ஆர்வலர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.

இந்த தண்ணீரை மனிதர்களால் மட்டுமல்ல கால்நடைகளாலும் குடிக்க முடியாது. அவ்வளவு ஏன், இந்த தண்ணீர் தோல்மேல் பட்டாலே கடுமையான அரிப்பு ஏற்படுவதாக மக்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.

பெங்களூரில் இருந்து கலக்கும் கழிவுகள்

மேலும், தண்ணீரில் இருந்து கடும் துர்நாற்றம் வீசுவதாகவும் மக்கள் கூறுகின்றனர். பெங்களூரு நகரில் இருந்து வெளியேறும் கழிவுகள் இந்த தண்ணீரில் கலக்கப்படுவதும் நீர் மாசுபாட்டுக்கு முக்கிய காரணமாக கருதப்படுகிறது.

தாகத்துக்கு தண்ணீர் இருந்தும் அதை குடிக்க முடியாமல் இருப்பது எவ்வளவு பெரிய கொடுமை என்பதை அதை அனுபவிப்பவர்களுக்கு மட்டுமே தெரியும்.

எனவே, தமிழக அரசு இந்த விவகாரத்தில் உடனடியாக கவனம் செலுத்தி, கர்நாடகா பகுதிகளில் இருந்து காவிரியில் கழிவு நீர் கலப்பதை தடுக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்பதே பொதுமக்கள் மற்றும் விவசாயிகளின் கோரிக்கையாக உள்ளது.

நிரந்தர தீர்வு எப்போது?

இதுகுறித்து தமிழக விவசாயிகள் சங்க மாநிலத் தலைவர் பேராசிரியர் எஸ்.ஏ சின்னசாமி கூறுகையில், "பண்ணவாடி பரிசல் துறை மேட்டூர் அணையின் பின் பகுதியில் உள்ளது. பெங்களூர் பகுதியில் இருந்து வரும் சாக்கடை கழிவு நீர் இதில் கலப்பதால் குடிநீராக பயன்படுத்தும் போது பொதுமக்களுக்கு உடல் உபாதைகள் ஏற்படுகின்றன.

இது, விவசாயத்தையும் பாதிக்கிறது. தற்போது மழைக்காலம் தொடங்கி இருக்கிறது. காவிரி ஆற்றில் படிப்படியாக. தண்ணீர் அதிகரித்து கொண்டிருக்கிறது.

ஆனால் அவ்வாறு வரக்கூடிய காவிரி நீரில், பெங்களுரில் இருந்து வெளியேறும் கழிவுநீர் கலந்து, விஷ தண்ணீராக மேட்டூர் அணைக்கு வருகிறது.

அதன் விளைவாக அந்த தண்ணீரை பயன்படுத்தும் மக்களுக்குப் பல்வேறுபட்ட தோல் சம்பந்தப்பட்ட வியாதிகள் வரக்கூடிய ஒரு சூழல் உருவாகும்.

எனவே, தமிழக அரசு இந்த விவகாரத்தில் தலையிட்டு, மேட்டூர் அணை நீரை சுத்தப்படுத்தி பாசனத்திற்கு வழங்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். மேலும், இந்த நீரில் பெங்களூரில் இருந்து கழிவுகள் கலப்பதை தடுக்கவும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்" எனக் கூறினார்.

TAGGED:

மேட்டூர் அணை நீர்
GREEN WATER
பச்சை நிறம்
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