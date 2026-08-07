52 ஆண்டுகளில் 3 ஆண்டுகள் செப்டம்பரில் மேட்டூர் அணை திறப்பு - சட்டப்பேரவையில் அமைச்சர் என்.ஆனந்த் தகவல்
மேட்டூர் அணையைத் திறக்க இயலாத நிலை ஏற்பட்ட சூழ்நிலையில் குடிநீர் தேவைக்கு முன்னுரிமை அளித்து அணை மிகுந்த கவனத்துடன் நிர்வகிக்கப்பட்டதாக அமைச்சர் என்.ஆனந்த் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : August 7, 2026 at 9:59 PM IST
சென்னை: கடந்த 52 ஆண்டுகளில் ஒரு ஆண்டில் மே மாதத்திலும், 18 ஆண்டுகளில் ஜூனிலும் மேட்டூர் அணை திறக்கப்பட்டது. நீர் பற்றாக்குறை நிலவிய ஆண்டுகளில் 3 ஆண்டுகள் செப்டம்பர் மாதம் அணையில் தண்ணீர் திறக்கப்பட்டதாக அமைச்சர் என்.ஆனந்த் தெரிவித்துள்ளார்.
தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவையில் இன்று (ஆக.07) மேகதாது அணை மற்றும் காவிரி விவகாரம் குறித்து எதிர்க்கட்சிகளின் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் கேள்வி எழுப்பியிருந்த நிலையில் ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் நீர்வளத்துறை அமைச்சர் என்.ஆனந்த் பதிலளித்தார்.
மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த இந்த விவகாரம் குறித்து அமைச்சர் ஆனந்த் பேரவையில் பேசியதாவது:
காவிரி ஆறு தமிழ்நாட்டின் உயிர் ஆதாரமாகும். டெல்டா மாவட்டங்களின் விவசாயம் மற்றும் பல்வேறு மாவட்டங்களின் குடிநீர் ஆதரவாக காவிரி நீர் உள்ளது. காவிரி நதிநீர் பங்கீடு தொடர்பாக காவிரி நடுவர் மன்றம், உச்சநீதிமன்ற ஆணை மற்றும் பல்வேறு ஆணைகள் மூலம் தமிழ்நாட்டின் உரிமை நிலைநாட்டப்பட்டுள்ளது.
இருப்பினும், மாத வாரியாக கர்நாடகாவிலிருந்து தமிழ்நாட்டிற்கான உரிய பங்கை பெறுவது பல ஆண்டுகளாகவே சவாலாக உள்ளது. இந்நிலையில் காவிரி நதிநீர் பங்கீடு உள்ளிட்ட பல்வேறு பிரச்சனைகள் குறித்து பேச்சுவார்த்தை நடத்த தமிழ்நாடு முதலமைச்சரால் கர்நாடகா முதலமைச்சரிடம் கேட்டுக் கொள்ளப்பட்டு பெங்களூருவில் பேச்சுவார்த்தைக்கான நாள் ஆக.03 என்று முடிவு செய்யப்பட்டது. அதற்கிடையில் கர்நாடக முதலமைச்சர் மேற்குறிப்பிடப்பட்ட நாள் பேச்சுவார்த்தைக்கு உகந்தது அல்ல; வேறொரு நாளில் பேச்சுவார்த்தை நடத்தலாம் என்று கூறியதால் அன்றைய தினம் பேச்சுவார்த்தை நடைபெறவில்லை.
கடந்த ஜூலை 28- ல் நடைபெற்ற 139- வது காவிரி நீர் முறைப்படுத்தும் குழுக் கூட்டத்தில், தமிழ்நாடு தனது உரிமையை வலியுறுத்தியது. நீரியல் மற்றும் வானிலை நிலவரங்களை ஆய்வு செய்த பின்னர், ஜூலை 29 முதல் ஆகஸ்ட் 12 வரை பில்லிகுண்டுலுவில் வினாடிக்கு 3,500 கனஅடி வீதம், மொத்தம் 4.536 டி.எம்.சி. நீர் கிடைப்பதை உறுதி செய்யும் வகையில், கிருஷ்ணராஜ சாகர், கபினி அணைகளிலிருந்து நீரை திறந்துவிடுமாறு கர்நாடக அரசுக்கு காவிரி நீர் முறைப்படுத்தும் குழு அறிவுறுத்தியது.
ஆனால், கர்நாடகா, அறிவுறுத்தப்பட்டபடி நீரை அளித்தாலும், பற்றாக்குறை காலத்திற்கான விகிதாச்சாரப் பங்கீட்டில் 5.379 டி.எம்.சி அளவு பற்றாக்குறை இருக்கும் என்பதைத் தமிழ்நாடு சுட்டிக்காட்டியது. இருப்பினும், ஜூலை 30-ல் நடைபெற்ற காவிரி நீர் மேலாண்மை ஆணையத்தின் 54-வது கூட்டத்தில் குழுவின் முடிவை ஆணையம் உறுதி செய்தது.
எனினும், கர்நாடகா அரசு இதை முழுமையாகச் செயல்படுத்தவில்லை. ஜூலை 29 முதல் ஆகஸ்ட் 02 வரை 3,500 கனஅடி கிடைக்க வேண்டிய இடத்தில் பில்லிகுண்டுலுவில் 144 முதல் 619 கனஅடி வரை மட்டுமே கிடைத்தது. இதனால், தமிழ்நாட்டிற்கு ஏற்பட்டிருந்த பற்றாக்குறை மேலும் அதிகரித்தது.
எனவே, ஆகஸ்ட் 12-க்குள் பில்லிகுண்டுலுவில் நீர் வந்து சேருமாறு கர்நாடக அரசுக்கு உத்தரவிடவும், ஜூன் 01 முதல் ஜூலை 28 வரை உள்ள நிலுவை நீரை உடனடியாகத் திறந்துவிடவும், பற்றாக்குறையை விகிதாசார அடிப்படையில் ஈடுசெய்யவும், தமிழ்நாடு அரசு காவிரி நீர் மேலாண்மை ஆணையத்தை வலியுறுத்தியது. மேலும், தமிழ்நாடு முதலமைச்சரின் அறிவுறுத்தலின்படி, இதுதொடர்பாக ஆகஸ்ட் 03 உச்சநீதிமன்றத்திலும் மனுத்தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது.
முதலமைச்சரின் உத்தரவுபடி, நீர்வளத்துறைச் செயலாளர், காவிரி மேலாண்மை ஆணையத் தலைவருக்கு ஆகஸ்ட் 03 எழுதிய கடிதத்தில் ஜூலை 31 முதல் கர்நாடகாவின் நான்கு அணைகளுக்கும் வரும் நீரின் அளவு கணிசமாக அதிகரித்துள்ளதைச் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார்.
எனவே, தமிழ்நாட்டிற்கான விகிதாச்சாரப் பங்கீட்டை மறுஆய்வு செய்யவும், ஆகஸ்ட் 12-க்குள் பில்லிகுண்டுலுவில் 26.594 டி.எம்.சி நீர் வந்து சேரும் வகையில் கிருஷ்ணராஜ சாகர், கபினி அணைகளிலிருந்து நீரை விடுவிக்க கர்நாடகாவிற்கு உத்தரவிடவும் அவர் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார். மேலும், காவிரி நீர் முறைப்படுத்தும் குழுவிடம் ஆகஸ்ட் 05-ம் தேதி தமிழ்நாடு அரசு இதே கோரிக்கையை முன்வைத்துள்ளது.
மேட்டூர் அணை தொடர்பாக, இந்த ஆண்டு ஜூன் மாதத்தில் நிலவிய குறைவான நீர்வரத்து காரணமாக, வழக்கம்போல் ஜூன் 12 அன்று பாசனத்திற்காக அணையை திறக்க இயலாத நிலை ஏற்பட்டது. அந்த சூழ்நிலையில், குடிநீர் தேவைக்கு முன்னுரிமை அளித்து மேட்டூர் அணை மிகுந்த கவனத்துடன் நிர்வகிக்கப்பட்டது.
2026-27-ஆம் ஆண்டு தென்மேற்குப் பருவமழை ஜூன் 04 அன்று தொடங்கிய போதிலும், ஆரம்பக் கட்டத்தில் கர்நாடக அணைகளின் நீர்ப்பிடிப்புப் பகுதிகளில் மழைப்பொழிவு வழக்கத்தைவிட மிகவும் குறைவாக இருந்தது. இதனால் காவிரி நீர்வரத்தும் குறைந்தது.
மேட்டூர் அணையின் நீர் இருப்பு வழக்கமாக ஜூன் 12 அன்று பாசனத்திற்காகத் திறக்க வேண்டிய அளவிற்கு இல்லை. ஒருமுறை அணை திறக்கப்பட்டால், பாசனத்திற்குத் தேவையான தண்ணீரைத் தடையின்றித் தொடர்ந்து வழங்க வேண்டும், எனவே, அரசு மிகுந்த பொறுப்புணர்வுடன் குடிநீர் தேவைக்கு முன்னுரிமை அளித்து அணையை நிர்வகித்தது.
1974-75 முதல் கடந்த 52 ஆண்டுகளில், ஒரு ஆண்டில் மே மாதத்திலும், 18 ஆண்டுகளில் ஜூன் மாதத்திலும் அணை திறக்கப்பட்டுள்ளது. நீர் பற்றாக்குறை நிலவிய ஆண்டுகளில் மேட்டூர் அணை 16 ஆண்டுகள் ஜூலை மாதத்திலும், 11 ஆண்டுகள் ஆகஸ்ட் மாதத்திலும், 3 ஆண்டுகள் செப்டம்பர் மாதத்திலும், 2 ஆண்டுகள் அக்டோபர் மாதத்திலும், 1987-ம் ஆண்டில் நவம்பரிலும் திறக்கப்பட்டுள்ளது. இதுபோன்ற பற்றாக்குறை நிலவிய ஆண்டுகளில் எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகள் பரிசீலிக்கப்பட்டு தக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.
ஆகஸ்ட் 06 காலை நிலவரப்படி, பில்லிகுண்டுலுவில் தமிழ்நாடு பெற்றுள்ள மொத்த நீர் 4.947 டி.எம்.சி. மட்டுமே. இறுதித் தீர்ப்பின்படி கிடைக்க வேண்டிய அளவு 46.359 டி.எம்.சி. ஆகும். இதனால் 41.412 டி.எம்.சி. பற்றாக்குறை ஏற்பட்டுள்ளது. தற்போது, கர்நாடகாவின் நான்கு முக்கிய அணைகளுக்கும் நீர்வரத்து கணிசமாக அதிகரித்துள்ளது. அதேநேரத்தில், மேட்டூர் அணைக்கும் நீர்வரத்து மேம்பட்டு வருகிறது. இருப்பினும், கர்நாடகாவிலிருந்து தொடர்ச்சியான நீர்வரத்து, மேட்டூர் அணையின் நீர் இருப்பு, டெல்டா பாசனத் தேவைகள் மற்றும் குடிநீர் பாதுகாப்பு ஆகிய அனைத்தையும் ஒருங்கிணைத்து ஆய்வு செய்து, நாள்தோறும் நிலைமையை அரசு கண்காணித்து வருகிறது. சூழ்நிலைக்கு தகுந்தபடி பாசனத்திற்கு மேட்டூர் அணை திறப்பது பற்றி முடிவெடுக்கப்படும்.
தமிழ்நாடு முதலமைச்சரின் உத்தரவின்படி, தமிழ்நாடு அரசு ஆகஸ்ட் 03- ஆம் தேதி உச்சநீதிமன்றத்தில் வழிகாட்டு நெறிமுறைகளைத் திரும்பப் பெறுமாறு மத்திய நீர்வளக் குழுமத்திற்கு உத்தரவிடக் கோரி ஒரு ரிட் மனுவைத் தாக்கல் செய்துள்ளது. எனவே, காவிரி நதிநீர்ப் பங்கீடு மற்றும் கர்நாடக அரசு மேகதாது அணை கட்ட மேற்கொண்டு வரும் முயற்சிகளைத் தடுப்பது உள்ளிட்ட முக்கிய பிரச்சனைகளில் தமிழ்நாடு முதலமைச்சரின் தலைமையிலான தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் அரசு உரிய கவனம் செலுத்தி, தமிழ்நாட்டின் உரிமையை சிறிதும் நீர்த்துப் போக விடாமல் தொடர்ந்து நடவடிக்கை மேற்கொண்டு வருகிறது என்று அமைச்சர் என்.ஆனந்த் பேசினார்.