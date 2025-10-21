நடப்பாண்டில் 7-வது முறையாக நிரம்பிய மேட்டூர் அணை! இரட்டிப்பு மகிழ்ச்சியில் விவசாயிகள்!
மேட்டூர் அணை நடப்பாண்டில் ஏழாவது முறையாக நிரம்பியது. தொடர்ந்து அணையில் இருந்து விநாடிக்கு 30,000 கனஅடி நீர் வெளியேற்றப்பட்டு வருகிறது.
Published : October 21, 2025 at 12:58 PM IST
சேலம்: நடப்பாண்டில் ஏழாவது முறையாக மேட்டூர் அணை நிரம்பியது.
சேலம் மாவட்டம், மேட்டூர் அணையின் மொத்த நீர்மட்டம் 120 அடி. இந்த அணை 1925-ல் கட்ட துவங்கி 1934 ம் ஆண்டில் முடிக்கப்பட்டது. ஒவ்வொரு ஆண்டும் திருச்சி, தஞ்சாவூர், நாகப்பட்டினம், திருவாரூர் உள்ளிட்ட டெல்டா மாவட்டங்களின் பாசனத்திற்கு ஜூன் மாதம் 12-ம் தேதி மேட்டூர் அணையில் இருந்து நீர் திறக்கப்படுகிறது. இதன் மூலம் 13 டெல்டா மாவட்டங்களில் 17.10 லட்சம் ஏக்கர் பாசன வசதி பெறுகின்றன.
இதுவரை மேட்டூர் அணை நடப்பாண்டில், ஜூன் 29, ஜூலை 5, ஜூலை 20, ஜூலை 25, ஆகஸ்ட் 20, செப்டம்பர் 2 என ஆறு முறை அதன் முழு கொள்ளளவான 120 அடியை எட்டியது. அதனை தொடர்ந்து மேட்டூர் அணைக்கான நீர்வரத்து படிப்படியாக குறைந்தது. இதனால் நீர்மட்டமும் படிப்படியாக குறைந்து வந்தது. இந்த நிலையில் காவிரி நீர்ப்பிடிப்பு பகுதிகளில் பெய்து வரும் மழை காரணமாக மேட்டூர் அணைக்கு நீர்வரத்து கடந்த ஐந்து தினங்களாக படிப்படியாக அதிகரித்து, நேற்று காலை 14,420 கனஅடியாக இருந்தது.
அதனை தொடர்ந்து மதியம் நீர் வரத்து மேலும் அதிகரித்தது. இதன் காரணமாக மேட்டூர் அணை நடப்பாண்டில் ஏழாவது முறையாக நேற்று மாலை நிரம்பியது. தொடர்ந்து ஆணைக்கு வரும் நீர் முழுமையாக 22,500 கன அடி நீர் வெளியேற்றப்பட்டது. தண்ணீர் அதிக அளவில் வெளியேற்றப்படுவதால் மேட்டூர் அணையை சுற்றியுள்ள தங்கமாபுரிபட்டினம், சேலம் கேம்ப், ஆர் எஸ் புரம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் வெள்ள அபாய எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டு மக்கள் பாதுகாப்பான இடங்களுக்கு செல்ல அறிவுறுத்தப்பட்டனர்.
கடந்தாண்டு அக்டோபர் 22-ல் 98.56 அடியாக இருந்த மேட்டூர் அணை நீர்மட்டம், நீர்வரத்து அதிகரிப்பால் அக்டோபர் 23-ல் 100 அடியாக உயர்ந்தது. தொடர்ந்து இன்று 365-வது நாளாக அதாவது ஓராண்டாக நீர்மட்டம் 100 அடிக்கு மேல் நீடிக்கிறது. இன்று இரண்டாவது ஆண்டாக அணையின் நீர்மட்டம் 100 அடிக்கு மேல் நீடிப்பது விவசாயிகளுக்கு இரட்டிப்பு மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
இதனிடையே இன்று காலை எட்டு மணி நிலவரப்படி, அணையின் நீர் இருப்பு 93.47 டிஎம்சி ஆக இருந்தது. அணைக்கு நீர் வரத்து விநாடிக்கு 30,500 கன அடியாக அதிகரித்துள்ளது. இதனால் நீர் வெளியேற்றம், அனல் மின் நிலையம் மற்றும் நீர் மின் நிலையம் வழியாக விநாடிக்கு 22,300 கன அடியும் மற்றும் சுரங்க மின் நிலையம் வழியாக 7,700 கன அடியும் என மொத்தம் 30,000 கன அடியாகவும் உள்ளது.