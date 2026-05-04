மேட்டூர் தொகுதியில் திமுக வெல்லுமா?- இன்னும் சற்று நேரத்தில் வாக்கு எண்ணிக்கை
தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல் 2026: மேட்டூர் தொகுதியில் அதிமுக-வெங்கடாசலம், திமுக-மிதுன் சக்ரவர்த்தி, நாம் தமிழர் கட்சி-வித்யா ராணி வீரப்பன், தமிழக வெற்றிக் கழகம்-செல்வம் என 18 பேர் களத்தில் உள்ளனர்.
Published : May 4, 2026 at 1:06 AM IST
மேட்டூர் (சேலம்): சேலம் மாவட்டத்தில் உள்ள மேட்டூர் சட்டமன்றத் தொகுதியில் இன்னும் சற்று நேரத்தில் வாக்கு எண்ணிக்கை தொடங்கவுள்ளது.
டெல்டா மாவட்டங்களில் உள்ள ஆயிரக்கணக்கான விவசாய நிலங்களுக்கு பாசனத்திற்கான நீர் ஆதாரமாக விளங்கும் மேட்டூர் அணை, மேட்டூர் அனல் மின்நிலையம், ஜேஎஸ்டபிஎள்யூ உள்ளிட்ட நிறுவனங்களைக் கொண்ட தொகுதி மேட்டூர் தொகுதி. சேலம் மாவட்டத்தில் விவசாயிகள், மீனவர்கள் நிறைந்த தொகுதியாகும். இந்த தொகுதியில் யார் வெற்றி பெறுவார்? என்ற எதிர்பார்ப்பு வாக்காளர்கள் மத்தியில் எழுந்துள்ளது.
வாக்குப்பதிவு விவரங்கள்:
கடந்த ஏப்ரல் 23- ஆம் தேதி நடந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் மேட்டூர் சட்டமன்றத் தொகுதியில் அமைக்கப்பட்டிருந்த 327 வாக்குச்சாவடிகளில் வாக்காளர்கள் ஆர்வத்துடன் சென்று வாக்களித்தனர். இதனால் மேட்டூர் தொகுதியில் 89.20% வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளது.
கடந்த 2021- ஆம் ஆண்டு நடந்த தேர்தலில் 76.21% வாக்குகள் பதிவாகியிருந்த நிலையில், இந்த முறை 12.99% வாக்குகள் கூடுதலாகப் பதிவாகியுள்ளது.
வேட்பாளர்கள் விவரங்கள்:
மேட்டூர் சட்டமன்றத் தொகுதியில் அதிமுக சார்பில் வெங்கடாசலம், திமுக சார்பில் மிதுன் சக்ரவர்த்தி, நாம் தமிழர் கட்சி சார்பில் வித்யா ராணி வீரப்பன், தமிழக வெற்றிக் கழகம் சார்பில் செல்வம் என மொத்தம் 18 பேர் போட்டியிடுகின்றனர்.
கடந்த தேர்தல்களின் புள்ளி விவரங்கள்:
கடந்த 1957-ம் ஆண்டு முதல் 2021-ம் ஆண்டு வரை நடந்த சட்டமன்றத் தேர்தல்களில் காங்கிரஸ் கட்சி 2 முறையும், அதிமுக 6 முறையும், பாமக 2 முறையும், திமுக ஒரே ஒரு முறையும் வெற்றி பெற்றுள்ளன.
கடந்த 2016- ஆம் ஆண்டு நடந்த தேர்தலில் அதிமுக சார்பில் போட்டியிட்ட முன்னாள் அமைச்சர் செம்மலை, தன்னை எதிர்த்துப் போட்டியிட்ட திமுக வேட்பாளரும், முன்னாள் எம்.பி.யுமான எஸ்.ஆர்.பார்த்திபனை 6,282 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தினார். 2021- ஆம் ஆண்டு நடந்த தேர்தலில் அதிமுக கூட்டணியில் பாமக சார்பில் போட்டியிட்ட சதாசிவம், தன்னை எதிர்த்துப் போட்டியிட்ட திமுக வேட்பாளர் சீனிவாசப் பெருமாளை 656 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் தோற்கடித்துள்ளார்.
வாக்காளர்களின் விவரங்கள்:
மேட்டூர் சட்டமன்றத் தொகுதியில் மொத்தம் 2,55,665 வாக்காளர்கள் உள்ளனர். இதில் 1,28,836 ஆண் வாக்காளர்களும், 1,26,814 பெண் வாக்காளர்களும், 15 மூன்றாம் பாலினத்தவர்களும் அடங்குவர்.
மேட்டூர் சட்டமன்றத் தொகுதி- ஒரு பார்வை
|தேர்தல்
|வெற்றி பெற்றவர்
|கட்சி
|2016
|செம்மலை
|அதிமுக
|2021
|சதாசிவம்
|அதிமுக