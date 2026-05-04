அதிமுகவின் கோட்டையான மேட்டுப்பாளையம் - சற்று நேரத்தில் தொடங்குகிறது வாக்கு எண்ணிக்கை

சட்டப்பேரவை தேர்தல் முடிவுகள் 2026: அதிமுக சார்பில் ஒ.கே.சின்னராஜ், திமுக சார்பில் கவிதா கல்யாணசுந்தரம், தவெக சார்பில் என். சுனில் ஆனந்த் மற்றும் நாம் தமிழர் கட்சியின் எஸ். கோபாலகிருஷ்ணன் ஆகியோர் களத்தில் உள்ளனர்

Published : May 4, 2026 at 1:02 AM IST

சென்னை: மேட்டுப்பாளையம் சட்டப் பேரவைத் தொகுதியில் பதிவான வாக்குகளை எண்ணும் பணி இன்னும் சற்று நேரத்தில் தொடங்கவுள்ளது.

தென்னிந்தியாவின் மான்செஸ்டர் என்று அழைக்கப்படும் கோவை மாவட்டத்தில் உள்ள தொகுதிகளில் ஒன்று மேட்டுப்பாளையம். இது நீலகிரி மலையின் அடிவாரத்தில் பவானி ஆற்றின் கரையில் அமைந்துள்ளது. உதகை செல்லும் பயணிகளுக்கு இது தான் நுழைவுவாயில். மேற்குத் தொடர்ச்சி மலையின் அடிவாரத்தில் அமைந்துள்ள இந்த தொகுதி, மலைப் பிரதேசங்களையும் சமவெளிப் பகுதிகளையும் இணைக்கும் ஒரு நுழைவாயிலாகத் திகழ்கிறது.

மேட்டுப்பாளையம் தொகுதி ஒரு பொதுத் தொகுதி ஆகும். 2011 மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பின்படி, இத்தொகுதியில் சுமார் 3.26 லட்சம் மக்கள் வசிக்கின்றனர். இதில் சுமார் 55% நகர்ப்புறங்களிலும், 45% ஊரகப் பகுதிகளிலும் வசிக்கின்றனர்

மேட்டுப்பாளையம் மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் மலைக்காய்கறிகள் அதிக அளவு விளைகின்றன. மேலும், தேயிலை மற்றும் காபி விளைச்சலுக்கும் இந்த பகுதி பெயர் பெற்றது. மேட்டுப்பாளையத்தில் தான் ஆசியாவின் மிகப் பெரிய காய்கறிச் சந்தைகளில் ஒன்றான மேட்டுப்பாளையம் அங்காடி உள்ளது.

யுனெஸ்கோவால் பாரம்பரிய சின்னமாக அறிவிக்கப்பட்ட உதகை மலை ரயில் மேட்டுப்பாளையத்தில் இருந்து தான் தனது பயணத்தை தொடங்குகிறது.

1951 முதல் மேட்டுப்பாளையம் தொகுதியில் தேர்தல் நடைபெற்று வருகிறது. இதுவரை நடைபெற்ற 16 சட்டப் பேரவைத் தேர்தல்களில் அதிகபட்சமாக அதிமுக 9 முறை வெற்றி பெற்றுள்ளது. மேலும், காங்கிரஸ் 4 முறையும், திமுக 2 முறையும் வெற்றி பெற்றுள்ளன. குறிப்பாக 2001-ம் ஆண்டுக்குப் பிறகு நடைபெற்ற அனைத்துத் தேர்தல்களிலும் அதிமுகவே வெற்றி பெற்றுள்ளது.

2021-ல் நடைபெற்ற சட்டப் பேரவைத் தேர்தலில் அதிமுக சார்பில் போட்டியிட்ட ஏ.கே. செல்வராஜ் வெற்றி பெற்றார். இவர் திமுக வேட்பாளர் டி.ஆர். சண்முகசுந்தரத்தை விட 2.456 வாக்குகள் அதிகம் பெற்று வெற்றி பெற்றார்.

தற்போது நடைபெற்ற சட்டப் பேரவைத் தேர்தலில் மேட்டுப்பாளைம் தொகுதியில் 2,79,438 பேர் வாக்களிக்க தகுதி பெற்றிருந்தனர். இவர்களில் ஆண்கள் 1,33,022, பெண்கள் 1,46,382, மூன்றாம் பாலினத்தவர்கள் 34. இந்த தேர்தலில் மொத்தம் 2,25,083 வாக்குகள் பதிவாகின. இது 85.55% ஆகும்.

நடந்து முடிந்த சட்டப் பேரவைத் தேர்தலில் மேட்டுப்பாளையம் தொகுதியில் மொத்தம் 24 வேட்பாளர்கள் போட்டியிட்டனர். இதில் ஏற்கெனவே 3 முறை எம்எல்ஏவாக இருந்த அதிமுகவின் ஒ.கே.சின்னராஜ் 4-வது முறையாக அக் கட்சியின் சார்பாக களமிறங்கினார். இந்த தேர்தலில் சிட்டிங் எம்எல்ஏவான ஏ.கே.செல்வராஜுக்கு அதிமுகவில் வாய்ப்பு கிடைக்கவில்லை. மேலும், அதிமுக வேட்பாளர் ஒ.கே.சின்னராஜை எதிர்த்து திமுக சார்பில் கவிதா கல்யாணசுந்தரம், தமிழக வெற்றிக் கழகம் சார்பில் என். சுனில் ஆனந்த் மற்றும் நாம் தமிழர் கட்சியின் எஸ். கோபாலகிருஷ்ணன் ஆகியோர் போட்டியிட்டனர். மேலும், சசிகலாவின் அகில இந்திய புரட்சித் தலைவர் மக்கள் முன்னேற்றக் கழகத்தின் சார்பில் தாமோதரன், நாடாளும் மக்கள் கட்சியின் சார்பில் ஆர். சங்கீதா ஆகியோரும் களமிறங்கியுள்ளனர்.

