விறுவிறுப்படைந்த மெட்ரோ பணிகள்... மேலும் ஒரு சுரங்கம் தோண்டும் செயல் நிறைவு!
Published : October 14, 2025 at 7:36 PM IST
சென்னை: சென்னை மெட்ரோ ரயில் இரண்டாம் கட்டத்தின் மூன்றாவது வழித் தடத்தில் பவானி சுரங்கம் தோண்டும் இயந்திரம், ஆர்.கே.சாலையை வந்தடைந்தது.
சென்னையின் போக்குவரத்து நெரிசலுக்கு நிரந்தர தீர்வு காணும் வகையில், மெட்ரோ ரயில் சேவை இயக்கப்பட்டு வருகிறது. மேலும், கலங்கரை விளக்கு முதல் பூந்தமல்லி வரை மெட்ரோ ரயில் சேவையை நீட்டிக்க முடிவு செய்யப்பட்டு, அதற்காக பணிகள் முழு வீச்சில் நடைபெற்று வருகின்றன. அதன் ஒருபகுதியாக சென்னை மெட்ரோ ரயில் நிறுவனம், கட்டம் 2-ல் 118.9 கி.மீ. நீளத்திற்கு மேலும் 3 வழித்தடங்களை கட்டி முடிக்க திட்டமிட்டு பணிகள் நடந்து வருகின்றன.
சுரங்கப் பாதை தோண்டும் பணிகளில், பவானி என்ற இயந்திரம் பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. நெரிசல் மிகுந்த சென்னை ராயப்பேட்டை நிலையத்திலிருந்து ஆர்.கே. சாலை நிலையம் வரை 910 மீட்டர் நீளத்திற்கு சுரங்கம் அமைக்கும் பணிகள் நடந்து வந்த நிலையில், அதனை வெற்றிகரமாக முடித்து பவானி சுரங்கம் தோண்டும் இயந்திரம் இன்று ஆர்.கே. சாலை நிலையத்தை வந்தடைந்தது.
இந்தச் சுரங்கப் பாதை அமைக்கும் பணியை லார்சன் மற்றும் டூப்ரோ நிறுவனம் மேற்கொண்டு வருகிறது. இது TU02 ஒப்பந்தப் பிரிவில் ஐந்தாவது சுரங்கம் தோண்டும் இயந்திரத்தின் வெற்றிகரமான பணி நிறைவு ஆகும்.
இந்த நிகழ்வை, சென்னை மெட்ரோ ரயில் நிறுவனத்தின் திட்ட இயக்குநர் அர்ச்சுனன், பொது மேலாளர்கள் ஆண்டோ ஜோஸ் மேனாச்சேரி (சுரங்கப்பாதை கட்டுமானம்), ரவிச்சந்திரன் (சுரங்கப்பாதை கட்டுமானம்), லார்சன் & டூப்ரோ நிறுவனத்தின் திட்ட இயக்குநர் ஜெயராம், திட்ட மேலாளர் அஹ்மத் உள்ளிட்டோர் தளத்தில் இருந்து பார்வையிட்டனர்.
சுரங்கம் தோண்டும் இயந்திரம் பவானி ராயப்பேட்டை நெடுஞ்சாலை மற்றும் பீட்டர்ஸ் பாலம் ஆகியவற்றின் கீழும், ராயப்பேட்டை கண் மருத்துவமனையின் பாரம்பரியக் கட்டிடம் ஆகியவற்றை கடந்து வந்துள்ளது. சுரங்கப் பாதையின் மேற்பகுதியில், அதாவது மண்ணின் மேற்பரப்பிற்கும் சுரங்கப் பாதைக்கும் இடையே 8 முதல் 14 மீட்டர் வரை ஆழம் உள்ளது.
இந்த சுரங்கம் தோண்டும் இயந்திரம் வண்டல் கலந்த மணல் மற்றும் களிமண் போன்ற புவியியல் அமைப்புகளை வெற்றிகரமாக கடந்து சென்றுள்ளது. கிரீன்வேஸ் சாலை ரயில் நிலையத்திலிருந்து புறப்பட்ட மேலும் இரண்டு சுரங்கம் தோண்டும் இயந்திரங்கள் தற்போது மந்தைவெளி பகுதியை வந்தடைந்துள்ளன. இந்த இரண்டு சுரங்கம் தோண்டும் இயந்திரங்களும் இந்த மாதத்திலும் அடுத்த மாதத்திலும் சுரங்கம் தோண்டும் பணியை நிறைவு செய்யும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது என்று சென்னை மெட்ரோ ரயில் நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது.