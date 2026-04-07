பாஜக வென்றால் மதுரைக்கு மெட்ரோ ரயில்; மகாராஷ்டிரா முதல்வரின் பேச்சுக்கு ஸ்டாலின் கண்டனம்

அரசியலமைப்பின் மீது உறுதிமொழி ஏற்ற ஒரு முதலமைச்சர், எதிர்க்கட்சி ஆளும் மாநிலத்தில் வந்து இப்படி பேசுவதற்கு வெட்கப்பட வேண்டும் என்று தமிழக முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார்.

முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் - கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : April 7, 2026 at 8:30 PM IST

சென்னை: மதுரை தெற்கு தொகுதியில் பாஜக வேட்பாளர் வென்றால், மதுரைக்கு மெட்ரோ ரயில் வரும் என்று மகாராஷ்டிர மாநில முதலமைச்சர் தேவேந்திர ஃபட்னவீஸ் பேசியுள்ளதற்கு, தமிழக முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்.

பேரம் பேசுவதும், பிளாக் மெயில் செய்வதும்தான் மாகாராஷ்டிர முதலமைச்சரின் வேலையா? என்றும் அவர் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தல் ஏப்ரல் 23-ஆம் தேதி நடைபெறும் நிலையில், வேட்பாளர்கள் தாக்கல் செய்த வேட்புமனுக்களின் பரிசீலனையும் நிறைவடைந்துள்ளது. வேட்புமனு தாக்கலுக்கு கடைசி நாளான நேற்று, முக்கிய தலைவர்கள் பலர் வேட்புமனுக்களை தாக்கல் செய்தனர். அந்த வகையில், மதுரை தெற்கு தொகுதியில் பாஜக சார்பில் போட்டியிடும் ராம சீனிவாசன் நேற்று வேட்புமனு தாக்கல் செய்தார். அவருடன் மகாராஷ்டிர மாநில முதல்வர் தேவேந்திர ஃபட்னவீஸும் உடனிருந்தார்.

பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் தேவேந்திர ஃபட்னவீஸ் கூறுகையில், "தமிழகத்தில் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி ஆட்சி அமையும். பாஜக வேட்பாளர் ராம சீனிவாசன் வெற்றி பெற்றுவிட்டால் உடனடியாக மதுரைக்கு மெட்ரோ ரயில் திட்டம் கொண்டு வரப்படும்" என்றார்.

இவருடைய பேச்சுக்கு தமிழக முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார். இதுகுறித்து சமூக வலைதளத்தில் அவர் வெளியிட்டுள்ள பதிவில், "பாஜக எம்எல்ஏவை தேர்ந்தெடுத்தால்தான் மதுரைக்கு மெட்ரோ ரயில் திட்டத்தை தருவோம் என்று பேரம் பேசுவதும், பிளாக்மெயில் செய்வதும்தான் மகாராஷ்டிர முதலமைச்சரின் வேலையா?

அரசியலமைப்பின் மீது உறுதிமொழி ஏற்ற ஒரு மாநிலத்தின் முதலமைச்சர், எதிர்க்கட்சி ஆளும் மாநிலத்தில் வந்து இப்படி பேசுவதற்கு வெட்கப்பட வேண்டும்.

நிதி ஒதுக்கீட்டில் மத்திய அரசின் புறக்கணிப்பை மீறி, தமிழ்நாடு அரசு நிறைவேற்றி வரும் சாதனைத் திட்டங்கள் எத்தனை என்று அவருக்குத் தெரியுமா? தெரியாவிட்டால் கேட்டுத் தெரிந்துகொண்டு பேச வேண்டும்.
டபுள் எஞ்சின் என்று நீங்கள் பீற்றும் டப்பா எஞ்சின் மாநிலங்களையும் தாண்டி, திராவிட மாடல் ஆளும் தமிழ்நாடுதான் இரட்டை இலக்க பொருளாதார வளர்ச்சியைச் சாதித்துள்ளது என்பது நினைவில் இருக்கட்டும்" என்று ஸ்டாலின் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

தயாநிதி மாறன்- கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

தயாநிதி மாறன் கண்டனம்: இதேபோல், மகாராஷ்டிர முதல்வரின் பேச்சுக்கு திமுக எம்.பி. தயாநிதி மாறனும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார். இதுகுறித்து தயாநிதி மாறன் கூறுகையில், "மகாராஷ்டிராவில் இருந்து தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட முதலமைச்சர், தமிழ்நாட்டிற்கு வந்து பாஜக வேட்பாளர் வெற்றி பெற்றால் மதுரை மெட்ரோவும், கோயம்புத்தூர் மெட்ரோவும் மீண்டும் தொடங்கப்படும் என்று கூறுகிறார். அது எப்படி சாத்தியம்? தமிழ்நாடு அரசு 60 சதவீத செலவை ஏற்கத் தயாராக இருப்பதாக மத்திய அரசிடம் தெரிவித்தபோதும், அதை அவர்கள் நேரடியாக நிராகரித்தனர். தமிழ்நாட்டில் மத்திய அரசின் எந்த பெரிய திட்டமும் செயல்பாட்டிற்கு வரவில்லை.

இந்தி மொழியை எப்படியாவது தமிழகத்தில் திணிக்க முயற்சிக்கிறார்கள். எங்களுக்கு இந்தி மீது வெறுப்பு இல்லை. ஆனால் எந்த மொழியையும் திணிக்க வேண்டாம். எங்கள் மக்கள் விரும்பினால், அவர்கள் அதை கற்றுக்கொள்வார்கள். தமிழும் ஆங்கிலமும் கொண்ட இருமொழிக் கொள்கை காரணமாகவே தமிழ்நாடு வேகமாக வளர்ந்து வருகிறது. யாரும் வந்து அவர்களுடைய சிந்தனைகளை எங்கள் மீது திணிக்க முடியாது" என்று தெரிவித்துள்ளார்.

