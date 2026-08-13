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வாட்டர் மெட்ரோ திட்ட அறிக்கை தயாரிக்க தனியார் நிறுவனங்களுக்கு அழைப்பு

சுற்றுச்சூழலுக்கு உகந்த நீர் மெட்ரோ அமைப்பை நிறுவுவதற்கான சாத்தியக்கூறுகளை ஆராய்ந்து திட்ட அறிக்கையை அளிக்கவும் சென்னை மெட்ரோ ரயில் நிறுவனம் அறிவுறுத்தியுள்ளது.

மெட்ரோ ரயில் நிர்வாகம்
மெட்ரோ ரயில் நிர்வாகம் (CMRL)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 13, 2026 at 6:16 PM IST

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சென்னை: சென்னையில் வாட்டர் மெட்ரோ திட்டத்தை செயல்படுத்துவதற்கான விரிவான திட்ட அறிக்கை தயார் செய்ய தனியார் நிறுவனங்களுக்கு மெட்ரோ ரயில் நிறுவனம் அழைப்பு விடுத்துள்ளது.

சென்னையின் வளர்ச்சிக்கு தேவையான பொது போக்குவரத்து வசதிகளை ஏற்படுத்துவது குறித்த தனது ஆய்வறிக்கையை சென்னை ஒருங்கிணைந்த பெருநகர போக்குவரத்து ஆணையம் (CUMTA-கும்டா) தயார் செய்து தமிழ்நாடு அரசிற்கு வழங்கியது. அதில், 2023 முதல் 2048-ஆம் ஆண்டு வரையிலான, 25 ஆண்டிற்கான தொலைநோக்கு போக்குவரத்து திட்டங்கள் இடம்பெற்றுள்ளன. பேருந்து, மெட்ரோ, புறநகர் ரயில், விரைவு ரயில், புதிய வழித்தடங்கள், பொது இடங்களில் சாலை வசதி, சாலை அமைப்பு, பார்க்கிங் வசதிகள், சரக்கு போக்குவரத்து உள்ளிட்ட விரிவான திட்டம் தயார் செய்யப்பட்டு அளிக்கப்பட்டது.

அதில் முக்கியமாக ‘வாட்டர் மெட்ரோ’ போக்குவரத்து புதிதாக இடம் பெற்றுள்ளது. ஆங்கிலேயர் ஆட்சி காலத்தில் பக்கிங்காம் கால்வாய்யில் படகு போக்குவரத்து இருந்தது. அப்போது, சென்னையின் முக்கிய நீர்வழியாக விளங்கிய பக்கிங்காம் கால்வாயில், உப்பு, விறகு, காய்ந்த மீன் மற்றும் கனமான பண்டங்களைச் சுமந்து செல்ல நூற்றுக்கணக்கான நாட்டுப் படகுகள் இயக்கப்பட்டு உள்ளன. 19-ஆம் நூற்றாண்டில் பக்கிங்காம் கால்வாயில் படகுப் போக்குவரத்து நடைபெற்றுள்ளது. முதலில் வணிகத்திற்காக இந்த போக்குவரத்து உருவாக்கப்பட்டது. பின்னர் பயணிகளும் செல்வதற்கு ஏற்றவாறு இந்த போக்குவரத்து மாற்றியமைக்கப்பட்டது.

20 ஆம் நூற்றாண்டில் ரயில் மற்றும் நெடுஞ்சாலைப் போக்குவரத்து வளர்ச்சியடைந்ததால், பக்கிங்காம் கால்வாயின் படகுப் போக்குவரத்து படிப்படியாகக் குறைந்து செயலற்று போனது. இதனைத் தொடர்ந்து, மக்களை மீண்டும் படகு போக்குவரத்தில் கொண்டு செல்லும் நாேக்கத்தில் சென்னை ஒருங்கிணைந்த பெருநகர போக்குவரத்து ஆணையம், தமிழ்நாடு அரசிற்கு அளித்த அறிக்கையில், சென்னை சென்ட்ரல் முதல் கோவளம் வரையில் 35 கிலோ மீட்டர் தொலைவிற்கும், கோவளம் முதல் மாமல்லபுரம் வரையில் 20 கி.மீ தொலைவிற்கும் என மொத்தம் 55 கி.மீ தூரத்திற்கு நீர் வழி போக்குவரத்திற்கு பரிந்துரை செய்துள்ளது. இந்த வாட்டர் மெட்ரோ சேவை சாதாரண படகு போல் இல்லாமல், மின்சாரத்தால் இயக்கப்படும் படகு போக்குவரத்தாக இருக்கும்.

வாட்டர் மெட்ரோ திட்ட அறிக்கைக்கான நோட்டீஸ்
வாட்டர் மெட்ரோ திட்ட அறிக்கைக்கான நோட்டீஸ் (ETV Bharat Tamil Nadu)

நிலத்தடி நீர்மட்டத்தில் உப்புநீர் சேர்வது, மழை காலங்களில் வெள்ளப்பெருக்கு போன்ற பாதிப்புகளைக் களையும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட உள்ளது. வாட்டர் மெட்ரோ போக்குவரத்திற்காக சுத்தம் செய்யப்படும் இந்த 55 கி.மீ. வெள்ளப்பிடிப்பு பகுதி, பெருவெள்ளத் தடுப்பிற்கும் பயனுள்ளதாக அமையும். அதுமட்டுமில்லாமல், கடலில் இருந்து உப்புநீர் நிலத்தடி வழியாக நன்னீரில் கலப்பதையும் தடுக்கும் எனவும் சென்னை ஒருங்கிணைந்த பெருநகர போக்குவரத்து ஆணையம் தனது ஆய்வில் கண்டறிந்து தெரிவித்திருந்தது.

இந்த நிலையில் எண்ணூர் முதல் மகாபலிபுரம் வரையில் வாட்டர் மெட்ரோ திட்டத்தை செயல்படுத்துவதற்கான திட்ட அறிக்கையை தயார் செய்து அளிக்க தனியார் நிறுவனங்கள் விண்ணப்பம் செய்யலாம் என சென்னை மெட்ரோ ரயில் நிர்வாக இயக்குநர் அறிவித்துள்ளார். மேலும் மெட்ரோ ரயில் நிர்வாகம் சார்பில் வெளியிடப்பட்ட அறிக்கையில், திட்ட அறிக்கை தயார் செய்யும் நிறுவனங்கள் விரிவான அறிவியல் மதிப்பீடுகளை செய்தும், சுற்றுச்சூழலுக்கு ஏற்ற ஆய்வுகள், வழித்தட வரைபடம், நீரின் தரச் சோதனைகள், நிலப்பரப்பு மதிப்பீடு, தேவைப்படும் நிதி, பயணிகள் பயன்பாடு உள்ளிட்டவற்றை கணக்கிட்டு தெளிவாக அளிக்க வேண்டும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

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மேலும், பக்கிங்காம் கால்வாயில், குறிப்பாக எண்ணூரிலிருந்து மகாபலிபுரம் வரையிலான பிரதான வழித்தடத்தை இணைக்கும் வகையில், மின்கலத்தால் இயங்கும் படகுகளைப் பயன்படுத்தி ஒரு சுற்றுச்சூழலுக்கு உகந்த நீர் மெட்ரோ அமைப்பை நிறுவுவதற்கான சாத்தியக்கூறுகளை ஆராய்ந்து திட்ட அறிக்கையை அளிக்கவும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.

ரயில் மற்றும் மெட்ரோ உள்கட்டமைப்புடன் நீர்வழிப் பாதைகளை இணைப்பதன் மூலம் சென்னை முழுவதும் பல்முனைப் பொதுப் போக்குவரத்து ஒருங்கிணைப்பை மேம்படுத்தும் வகையில் இந்த திட்ட அறிக்கை தயார் செய்யப்பட வேண்டும் என மெட்ரோ ரயில் நிறுவனம் தரப்பில் கூறப்பட்டுள்ளது.

TAGGED:

WATER METRO PROJECT
CHENNAI METRO RAIL LIMITED
வாட்டர் மெட்ரோ திட்டம்
CUMTA
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