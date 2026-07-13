சிவகங்கையில் ரூ.15 கோடி மதிப்பிலான மெத்தம்பெட்டமைன் பறிமுதல் - கடத்தலை முறியடித்த காவல்துறை
மலேசியாவிற்கு மெத்தம்பெட்டமைன் போதைப்பொருள் கடத்தப்படவிருந்தது காவல்துறையினர் விசாரணையில் தெரிய வந்துள்ளது.
Published : July 13, 2026 at 10:55 AM IST
சிவகங்கை: சிவகங்கையில் ரூபாய் 15 கோடி மதிப்பிலான மெத்தம்பெட்டமைனைப் பறிமுதல் செய்த காவல்துறையினர், 4 பேரை கைது செய்தனர்.
சிவகங்கை டவுன் காவல்நிலைய எல்லைக்குட்பட்ட இந்திரா நகர் ரயில்வே கேட் பகுதியில், போதைப்பொருள் கடத்தப்படவுள்ளதாக காவல்துறைக்கு ரகசிய தகவல் கிடைத்தது. இதையடுத்து, காவல்துறையினர் அப்பகுதியில் தீவிர கண்காணிப்பு மற்றும் வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டனர்.
அப்போது சந்தேகத்திற்கிடமான வகையில் இருந்த நான்கு பேரை பிடித்து விசாரணை நடத்தினர். அவர்களிடம் காவல்துறையினர் நடத்திய கிடுக்குப்பிடி விசாரணையில் போதைப்பொருட்கள் கடத்தப்படவிருந்தது தெரிய வந்தது.
இதையடுத்து, அவர்கள் நான்கு பேரையும் கைது செய்த காவல்துறையினர், அவர்களிடம் இருந்து சுமார் 3.020 கிலோ மெத்தம்பெட்டமைன் போதைப்பொருளையும், 3 செல்போன்களையும் பறிமுதல் செய்தனர். பறிமுதல் செய்யப்பட்ட மெத்தம்பெட்டமைனின் மதிப்பு ரூபாய் 15 கோடி என்றும் கூறப்படுகிறது. கைது செய்யப்பட்டவர்கள் இளையான்குடி மற்றும் திருச்சி பகுதிகளைச் சேர்ந்தவர்கள் என காவல்துறை தெரிவித்துள்ளது.
அவர்களிடம் காவல்துறையினர் நடத்திய முதற்கட்ட விசாரணையில், பறிமுதல் செய்யப்பட்ட போதைப்பொருளை வெளிநாடான மலேசியாவிற்கு கடத்தத் திட்டமிட்டிருந்தது தெரிய வந்துள்ளது. மேலும், அவர்கள் பல ஆண்டுகளாக “குருவிகள்” என்ற பெயரில் செயல்பட்டு போதைப்பொருள் கடத்தல் வலையமைப்பில் ஈடுபட்டு வந்ததும் தெரிய வந்துள்ளது.
சிவகங்கை நகர காவல்நிலையத்தில் வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டு கைது செய்யப்பட்ட 4 பேரும் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்டு சிறையில் அடைக்க காவல்துறையினர் நடவடிக்கை எடுத்து வருகின்றனர். அவர்களுடன் தொடர்புடைய மற்ற நபர்கள் யார்?, போதைப்பொருள் எங்கிருந்து கொண்டு வரப்பட்டது?. இதற்கு பின்னால் செயல்படும் முக்கிய கும்பல் யார்?, வெளிநாட்டு தொடர்புகள் உள்ளனவா? என்பது உள்ளிட்ட பல்வேறு கோணங்களில் காவல்துறையினர் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
சமூகத்தில் போதைப்பொருள் புழக்கத்தை கட்டுப்படுத்தவும், சர்வதேச கடத்தல் கும்பல்களின் செயல்பாடுகளை முறியடிக்கவும் காவல்துறையினர் தொடர்ந்து தீவிர நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருவதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.
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போதைப்பொருட்களை ஒழிக்க தமிழ்நாடு அரசு சார்பில் பல்வேறு விழிப்புணர்வு நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ள நிலையில், காவல்துறையினரும் அவ்வப்போது வாகன சோதனைகளை நடத்தி வருகின்றனர். குறிப்பாக, ரயில்களிலும் ரயில்வே காவல்துறையினர் தொடர்ந்து சோதனை நடத்தி வருகின்றனர். கர்நாடகா, ஆந்திரா, கேரளம் ஆகிய மாநிலங்களின் எல்லைப் பகுதிகளிலும் வாகன சோதனை நடைபெற்று வருகிறது. இதன்மூலம், போதைப்பொருட்கள் கடத்தல் சம்பவம் அதிகளவில் முறியடிக்கப்பட்டுள்ளது.