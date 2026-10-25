டெல்லி தொடங்கி சென்னை வரை நீளும் போதைப்பொருள் கடத்தல் நெட்வொர்க்: மெத்தப்பெட்டமைன் விற்பனை வழக்கில் பெங்களூரு பெண் கைது
மெத்தப்பெட்டமைன் பிடிப்பட்ட வழக்கில் ஏற்கெனவே ஐந்து பேர் கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளனர்.
Published : October 25, 2026 at 10:52 AM IST
சென்னை: மெத்தப்பெட்டமைன் பிடிப்பட்ட வழக்கில் பெங்களூருவை சேர்ந்த பெண் ஒருவரை செம்பியம் காவல்துறையினர் கைது செய்துள்ளனர்.
சென்னையில் கடந்த சில நாட்களாக போதைப்பொருள் புழக்கம் அதிகரித்து வருவதாக தொடர்ந்து புகார்கள் எழுந்து வந்தன. இந்நிலையில், புளியந்தோப்பு துணை ஆணையருக்கு, புரசைவாக்கம் பகுதியில் போதைப்பொருள் விற்பனை செய்யப்படுவதாக கடந்த அக்டோபர் 3-ஆம் தேதி ரகசிய தகவல் கிடைத்துள்ளது.
இந்த தகவலின் அடிப்படையில், புளியந்தோப்பு துணை ஆணையரின் உத்தரவின் அடிப்படையில், தனிப்படை காவல்துறையினர் புரசைவாக்கம் பகுதியில் தீவிர கண்காணிப்பில் ஈடுபட்டனர். அப்போது, புரசைவாக்கம் வடமலை தெருவில் சந்தேகத்திற்கு இடமான வகையில் சுற்றித் திரிந்த மூன்று பேரை காவல்துறையினர் சோதனையிட்டனர்.
அப்போது அவர்கள் மூன்று பேரிடம் இருந்தும் சுமார் 765 கிராம் மெத்தபெட்டமைன் போதைப்பொருள் கைப்பற்றப்பட்டது. இதனைத் தொடர்ந்து, பிரவீன் குமார், ஸ்ரீராம், முகமது இம்ரான் கான் ஆகிய மூன்று பேரை தனிப்படை காவல்துறையினர் கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனர். இந்த மூன்று பேரிடமும் காவல்துறையினர் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டனர்.
விசாரணையின்போது, அவர்கள் கொடுத்த வாக்குமூலத்தின் அடிப்படையில், கடந்த அக்டோபர் 14-ஆம் தேதி பாண்டிச்சேரியை சேர்ந்த ராஜேஷ் (34) மற்றும் போவர்ஸ் குர்வில்லா ஆகிய இருவரையும் காவல்துறையினர் கைது செய்தனர். இவர்களிடம் இருந்து சுமார் 16 கிராம் மெத்தப்பெட்டமைன் போதைப்பொருளை காவல்துறையினர் கைப்பற்றினர்.
இதன் தொடர்ச்சியாக, இந்த இருவரும் கொடுத்த வாக்குமூலத்தின் அடிப்படையில், செம்பியம் காவல் துறையினர் வழக்குப்பதிவு செய்து, தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டனர். இந்த விசாரணையில், இவர்களுக்கு பெங்களூருவை சேர்ந்த பெண் ஒருவர்தான் போதைப்பொருட்களை விற்பனை செய்தது தெரியவந்தது.
இதனைத் தொடர்ந்து, செம்பியம் காவல் நிலைய காவல் ஆய்வாளர் கோபால் தலைமையில் தனிப்படை பெங்களூருவிற்கு சென்றது. அங்கு கிறிஸ்டினா ரோஷினி (30) என்ற பெண்ணை தனிப்படை காவல்துறையினர் கைது செய்தனர். அவரிடமிருந்து சுமார் 2.600 கிலோ கிராம் மெத்தப்பெட்டமைன் போதைப்பொருள் மற்றும் 478 எம்.டி.எம்.ஏ போதை மாத்திரைகள் கைப்பற்றப்பட்டது.
கைது செய்யப்பட்ட கிறிஸ்டினா ரோஷினி டெல்லியில் இருந்து போதைப்பொருளை வாங்கி வந்து, பெங்களூரு சென்னை மற்றும் பாண்டிச்சேரியில் உள்ள நபர்களுக்கு விற்பனை செய்து வந்தது காவல்துறையினரின் விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது.
இதனையடுத்து, கிறிஸ்டினா ரோஷினியை நேற்று (அக்.24) செம்பியம் காவல் நிலையத்திற்கு அழைத்து வந்த காவல்துறையினர், வழக்குப்பதிவு செய்து நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி சிறையில் அடைத்தனர். மேலும், இந்த வழக்கு தொடர்பாக காவல்துறையினர் விசாரணையை தீவிரப்படுத்தியுள்ளனர்.