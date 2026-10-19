மெத்தபெட்டமைன் விவகாரம்: தவெக நிர்வாகிகள் 9 பேருக்கு தொடர்பு? திமுக பரந்தாமன் பகிரங்க குற்றச்சாட்டு
தவெக அரசியல் இயக்கம் அல்ல; அதுவொரு ரசிகர் கூட்டம். அந்த கூட்டம் தேர்தலில் நின்று வெற்றி பெற்றுள்ளதாக திமுகவின் பரந்தாமன் விமர்சித்துள்ளார்.
Published : October 19, 2026 at 6:48 PM IST
சென்னை: "மெத்தபெட்டமைன் விவகாரம் குறித்து தமிழ்நாடு அரசு சார்பில் இதுவரை யாரும் வாய் திறக்கவில்லை; மாநில அரசு என்று ஒன்று இருக்கிறதா?, மாநில காவல்துறை இருக்கிறதா?" என்று திமுகவின் பரந்தாமன் சரமாரியாகக் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.
சென்னை தேனாம்பேட்டையில் உள்ள திமுகவின் தலைமை அலுவலகமான அண்ணா அறிவாலயத்தில் திமுகவின் சட்டத்துறை இணைச் செயலாளர் பரந்தாமன் இன்று (அக்.19) செய்தியாளர்களைச் சந்தித்தார்.
தமிழ்நாட்டின் காவல்துறை தூங்குகிறதா?
அப்போது அவர், "தமிழ்நாட்டில் தவெக கட்சியின் நிர்வாகியாக உள்ள நாகப்பட்டினம் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த பூபாலன் என்பவரிடம் இருந்து 137 கிலோ மெத்தபெட்டமைன் பறிமுதல் செய்யப்பட்டதாக ஒன்றிய அரசு சார்பில் அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது. ஆனால் இந்தக் குற்றச் சம்பவம் குறித்து தமிழ்நாடு அரசு சார்பில் இதுவரை யாரும் வாய் திறக்கவில்லை. காவல்துறை தரப்பிலிருந்தும், எந்தவித அறிக்கையும் வரவில்லை. இதன்மூலமாக மாநில அரசு என்று ஒன்று இருக்கிறதா?, மாநில காவல்துறை இருக்கிறதா?, தமிழ்நாட்டின் காவல்துறை தூங்குகிறதா? என்ற கேள்வி மக்கள் மத்தியில் எழுந்துள்ளது. இந்த குற்றச் சம்பவத்தில் தவெக போன்று திமுக அரசியல் செய்யாது.
TVK-வா?, DVK- வா?
இன்று நாடே பற்றி எரிந்துக் கொண்டிருக்கிறது; ஆனால் முதலமைச்சர் எந்த பதிலும் சொல்வது இல்லை. திமுக ஆட்சியில் போதைப் பழக்கத்தைத் தடுப்பதற்கு இரண்டு முறை ஆப்ரேஷன் செய்யப்பட்டது. ஜனநாயகத்தின் நான்காவது தூணாக இருக்கும் பத்திரிக்கைத் துறை ஏன் மௌனம் காக்கிறது?, மாநில அரசின் மீது பத்திரிக்கைத் துறைக்கு பயமா?, போதைப்பொருள் தொடர்பான குற்றச் சம்பவத்தில் கிட்டத்தட்ட 9 தவெக நிர்வாகிகள் சம்மந்தப்பட்டுள்ளனர். இது தமிழக வெற்றிக் கழகமா அல்லது Drugs வெற்றி கழகமா? இது TVK-வா?அல்லது DVK- வா? தமிழ்நாட்டில் இளைஞர்கள் சீரழிகிறார்கள்.
போதைப் புழக்கத்தை ஏன் தடுக்கவில்லை?
வெட்கமே இல்லாமல் முதலமைச்சர் மக்களைப் பார்த்து "Heart in flying kiss" கொடுக்கிறார். ஒரு முதலமைச்சர் செய்யும் நாகரிகமற்ற செயல் இது. இளைஞர்கள் ஓட்டை வாங்கிக்கொண்டு அவர்களை ஏமாற்றி விட்டு அவர்களது பிரச்சனைக்குக் கூட முதலமைச்சர் வாய்த்திறப்பது இல்லை. சட்டப்பேரவையில் வாய் கிழிய பேசிய முதலமைச்சர், போதைப் புழக்கத்தை ஏன் தடுக்கவில்லை?, தவெக நிர்வாகிகள், போதைப்பொருள் புழக்கம் உள்ளிட்ட குற்றச் சம்பவங்களில் இருப்பதால்தான் முதலமைச்சர் வாய் திறக்க மறுக்கிறார். காவல்துறை கைக்கட்டி வேடிக்கைப் பார்க்கிறது; காவல்துறைக்கு வெட்கமாக இல்லையா?
அனைவரையும் முதலமைச்சர் ஏமாற்றுகிறார்
தேர்தல் மற்றும் இடைத்தேர்தலுக்கு இதுபோன்ற நபர்களின் பணம்தான் கைமாறி உள்ளது. உங்களை நம்பி ஓட்டுபோட்ட இளைஞர்கள் கொதித்துப்போய் இருக்கிறார்கள். முதலமைச்சர், இளைஞர்கள் உள்ளிட்ட தமிழ்நாட்டு மக்கள் அனைவரையும் ஏமாற்றுகிறார். தவெக ஆட்சியில் செய்தி நிறுவனங்கள் மிரட்டப்படுகின்றன. செய்தியாளர்கள் மற்றும் செய்தி நிறுவனங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனை என்றால் முதலில் களத்தில் நிற்பது திமுக தான்.
தவெக அரசியல் இயக்கம் அல்ல
தமிழக வெற்றி கழகம் ஒரு அரசியல் அமைப்பாகவே இல்லை. அவர்கள் அரசியலே செய்யவில்லை. தவெக அரசியல் இயக்கம் அல்ல.அது ஒரு ரசிகர் கூட்டம். ரசிகர் கூட்டம் தேர்தலில் நின்று வெற்றி பெற்றுள்ளது" எனத் தெரிவித்துள்ளார்.