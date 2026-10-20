மெத்தபெட்டமைன் போதைப்பொருள் கடத்தல் - இரண்டு இளம்பெண்கள் உள்பட 3 பேர் கைது
போதைப்பொருள் கடத்தல் பின்னணியில் செயல்பட்டவர்கள் யார்? என்பது குறித்து காவல்துறையினர் தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
Published : October 20, 2026 at 6:03 PM IST
சென்னை: மெத்தபெட்டமைன் போதைப்பொருள் கடத்தியதாக இரண்டு இளம்பெண்கள் உள்பட 3 பேரை தனிப்படை காவல்துறையினர் கைது செய்துள்ளனர். அவர்களிடம் இருந்து 50 கிராம் மெத்தபெட்டமைன் போதைப்பொருளையும் பறிமுதல் செய்தனர்.
சென்னையில் போதைப்பொருள் விற்பனை மற்றும் கடத்தலைக் கட்டுப்படுத்தும் வகையில் காவல்துறையினர் தொடர்ந்து தீவிரக் கண்காணிப்புப் பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். இந்நிலையில், சென்னை கீழ்ப்பாக்கம் கெங்குரெட்டி சுரங்கப்பாதை அருகே சந்தேகத்திற்கிடமான வகையில் மூன்று பேர் நின்றுக் கொண்டிருப்பதாக கீழ்ப்பாக்கம் துணை ஆணையரின் தனிப்படை காவல்துறையினருக்கு ரகசியத் தகவல் கிடைத்தது.
இதையடுத்து சம்பவ இடத்துக்குச் சென்ற தனிப்படை காவல்துறையினர், மூவரையும் பிடித்து விசாரணை நடத்தினர். அப்போது அவர்கள் முன்னுக்குப் பின் முரணாக பதில் அளித்துள்ளனர். இதனால சந்தேகமடைந்த காவல்துறையினர், அவர்களது உடைமைகளைச் சோதனையிட்டபோது 50 கிராம் 'மெத்தபெட்டமைன்' என்ற விலை உயர்ந்த போதைப்பொருள் வைத்திருந்தது கண்டறியப்பட்டது. இதையடுத்து மூவரையும் கைது செய்ததுடன், போதைப்பொருளையும் பறிமுதல் செய்தனர். கீழ்ப்பாக்கம் காவல் நிலையத்துக்கு அழைத்துச் சென்று விசாரணை மேற்கொண்டனர்.
விசாரணையில், கைது செய்யப்பட்டவர்களில் சென்னை மண்ணடியைச் சேர்ந்த முகமது அசாருதீன் (வயது 29) என்பதும், மற்றொருவர் திருவொற்றியூரைச் சேர்ந்த சாரா (வயது 22) என்பதும் தெரிய வந்தது. மற்றொருந பர் கல்லூரி மாணவி எனக் கூறப்படுகிறது. கைது செய்யப்பட்ட முகமது அசாருதீன் மீது ஏற்கெனவே பல்வேறு வழக்குகள் இருப்பதாக காவல்துறையினர் தெரிவித்துள்ளனர்.
இவர்கள் பெங்களூரு மற்றும் ஹைதராபாத் நகரங்களுக்குச் சென்று அங்கிருந்து ரயில் மூலம் மெத்தபெட்டமைன் போதைப்பொருளைச் சென்னைக்குக் கடத்தி வந்து விற்பனை செய்து வந்தது விசாரணையில் தெரிய வந்துள்ளது. சென்னையில் நட்சத்திர விடுதிகளில் நடைபெறும் போதை விருந்துகளில் பங்கேற்பவர்கள், மென்பொருள் நிறுவனங்களில் பணியாற்றும் இளைஞர்கள் மற்றும் வசதியான குடும்பங்களைச் சேர்ந்தவர்களைக் குறிவைத்து போதைப்பொருள் விற்பனையில் ஈடுபட்டு வந்ததும் தெரிய வந்துள்ளது.
குறிப்பாக, இளம்பெண்களிடம் அதிக அளவில் பணம் சம்பாதிக்கலாம்; குடும்பத்தின் பொருளாதாரக் கஷ்டங்களைத் தீர்க்கலாம்; வீடு மற்றும் கார் வாங்கி விரைவில் வசதியான வாழ்க்கையை அமைத்துக் கொள்ளலாம் என ஆசை வார்த்தைகள் கூறி அவர்களை மூளைச்சலவைச் செய்து போதைப்பொருள் கடத்தலில் ஈடுபடுத்தியதும் தெரியவந்தது.
மேலும் சில இளம்பெண்களைப் போதைப்பொருளுக்கு அடிமையாக்கி, அவர்களது புகைப்படங்கள் மற்றும் வீடியோக்களை வைத்துக் கொண்டு மிரட்டி போதைப்பொருள் கடத்தல் மற்றும் விற்பனையில் ஈடுபடுத்தியதாகாவும் கூறபடுகிறது. இதன் பின்னணியில் செயல்பட்டவர்கள் யார்? என்பது குறித்து காவல்துறையினர் தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
இந்த வழக்கில் தொடர்புடைய மேலும் மூன்று பேரை காவல்துறையினர் தீவிரமாகத் தேடி வருகின்றனர். அவர்களைக் கைது செய்த பின்னர், சென்னையில் செயல்பட்டு வந்த போதைப்பொருள் கடத்தல் மற்றும் விற்பனை வலையமைப்பு குறித்த கூடுதல் விவரங்கள் தெரிய வரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.